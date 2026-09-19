Szombaton is drágult az üzemanyag: egyes kutaknál a benzin litere 1 banira van a 10 lejtől

Tovább emelkedett az üzemanyagok ára Romániában szombaton is, miután a piacvezető OMV-Petrom hálózat literenként 9 banival emelte a dízel árát. A benzin nem drágult az elmúlt napokhoz képest.

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A Lukoil hálózatában 7 banival emelkedett a gázolaj literenkénti ára, míg a Rompetrol és a MOL hálózatában a pénteki szinten maradt az ár – írja az economica.net gazdasági hírportál.

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A benzin litere szombaton a Petrom és Rompetrol kutaknál 9 lej 93 baniba került, míg az OMV-nél, a Lukoilnál és a MOL-nál 1 bani híján 10 lejbe kerül ez a típusú üzemanyag a peco.online árfigyelő adatbázis szerint.