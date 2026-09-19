Drogteszten bukott le a 36 éves sofőr

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Fotó: Borbély Fanni
Pszichoaktív anyagok jelenlétét mutatták ki egy 36 éves férfi szervezetében, akit Marosvásárhelyen állítottak meg a rendőrök. A nyárádgálfalvi férfi ellen büntetőeljárás indult.
A Maros megyei rendőrség közlése szerint szeptember 18-án a délelőtti órákban a marosvásárhelyi közlekedési rendőrök egy személygépkocsit állítottak meg a városban. Az autót egy 36 éves, nyárádgálfalvi férfi vezette.
A helyszíni drogteszt elvégzését követően a sofőrt egy egészségügyi intézménybe kísérték, ahol biológiai mintát vettek tőle.
A férfi ellen büntetőeljárást indítottak pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés gyanújával. Az ügyben a nyomozás a marosvásárhelyi ügyészség felügyelete mellett folytatódik.
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Egy 4 éves gyermek kiesett szombaton egy szászsebesi tömbház harmadik emeletéről – közölte a Fehér megyei rendőrség.
Tovább emelkedett az üzemanyagok ára Romániában szombaton is, miután a piacvezető OMV-Petrom hálózat literenként 9 banival emelte a dízel árát. A benzin nem drágult az elmúlt napokhoz képest.
Beszterce-Naszód megye jó példaként szolgál az egészségügyi rendszer korszerűsítéséhez nyújtott európai uniós források hatékony felhasználásában – jelentette ki szombaton Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter.
Több mint 65 millió szál cigarettát és 9729 kilogramm dohányt foglaltak le a rendőrök 2026 első nyolc hónapjában a dohányáruk és dohánytermékek csempészése elleni akciók során – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.
Rangos európai ösztöndíjat nyert Ilyés Ágota, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház patológus főorvosa. A Giordano Tanulmányi Ösztöndíj révén jövő év elején két hónapos képzésben vehet részt Portugáliában.
Hat elismerést vehetett át a Matula Média Kft. a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett díjátadón szeptember elején.
Románia versenyt fut az idővel, hogy államadósság-besorolása ne kerüljön a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába, az elhúzódó politikai válság ugyanis veszélyezteti a költségvetési politika hitelességét.
Indoklása szerint Nicușor Dan azért bízta meg Siegfried Mureșant kormányalakítással, mert jelenleg a liberális európai parlamenti képviselő számíthat a legtöbb parlamenti szavazatra.
Szombaton lemondott az RMDSZ-es marosvásárhelyi önkormányzati képviselői tisztségéről Csiki Zsolt, aki ellen vizsgálatot indított a rendőrség orvvadászat gyanújával.
A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkjában található „Vándor székely”-szobor eltávolítását rendelte el alapfokú ítéletében az Arad megyei törvényszék.
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