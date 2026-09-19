Drogteszten bukott le a 36 éves sofőr

Pszichoaktív anyagok jelenlétét mutatták ki egy 36 éves férfi szervezetében, akit Marosvásárhelyen állítottak meg a rendőrök. A nyárádgálfalvi férfi ellen büntetőeljárás indult.

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A Maros megyei rendőrség közlése szerint szeptember 18-án a délelőtti órákban a marosvásárhelyi közlekedési rendőrök egy személygépkocsit állítottak meg a városban. Az autót egy 36 éves, nyárádgálfalvi férfi vezette.

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A helyszíni drogteszt elvégzését követően a sofőrt egy egészségügyi intézménybe kísérték, ahol biológiai mintát vettek tőle.