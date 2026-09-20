Műemlékké nyilvánítva mentenék meg a szárhegyi fedeles hidat

Műemlékké nyilvánítaná és eredeti jellegében őrizné meg a Gyergyószárhegy határában lévő, legalább százéves fedeles Maros-hidat a község önkormányzata. A híd mostani állapota miatt azonban már omlásveszélyre figyelmeztető táblát is kihelyeztek.

Gergely Imre 2026. szeptember 20., 12:002026. szeptember 20., 12:00

Biztonsági okokból figyelmeztető táblát helyezett ki a gyergyószárhegyi önkormányzat a Maroson átívelő fedeles hídra. Arra kérik a lakosságot, hogy ne hajtsanak át rajta járművekkel, és a felhívást vegyék komolyan. A figyelmeztetésre elsősorban azért van szükség, mert a mezőgazdasági gépek, traktorok számára már nem alkalmas a híd teherbírása. Danguly Ervin, Gyergyószárhegy polgármestere a Székelyhon megkeresésére elmondta, a község vezetésének szándéka egyértelmű:

szeretnék megőrizni a környék egyetlen még álló fedeles hídját eredeti jellegében.

Ehhez azonban több, egymásra épülő lépést kell megtenni. A fából készült építményt soha senki nem vette nyilvántartásba, vagyis nincs rendezett jogi helyzete, semmilyen leltárban nem szerepel, így az önkormányzatéban sem. Elsőként ezért a tulajdonviszonyokat kell tisztázni. Az önkormányzat a saját nevére tervezi telekkönyvezni az építményt, és leltárba venni. Ezt követően kezdeményeznék, hogy a hidat műemlékké nyilvánítsák. „Azért fontos, hogy bekerüljön a műemlékek közé, mert amikor felújításra kerül sor,

a műemlékvédelem biztosítja azt a garanciát, hogy a jövőben sem másítják el, megmarad az eredeti stílusában, formájában.

Ne az legyen, hogy egyszer csak más tervek szerint egy teljesen más, vas- vagy betonhíd készül” – fogalmazott a polgármester. Legalább százéves lehet A fedeles híd pontos építési ideje egyelőre nem ismert. Danguly Ervin szerint nincs adat arról, hogy ki, mikor és milyen körülmények között építette, a helyiek emlékezete alapján azonban legalább százéves lehet. A Maroson átívelő fedeles híd mindkét vége Gyergyószárhegy közigazgatási területén található, környezetében mezőgazdasági területek vannak. A híd egykor fontos összeköttetést biztosított a környék települései között: ezen keresztül lehetett eljutni Gyergyóremete, illetve a Baktai úton Gyergyóalfalu irányába is. Hirdetés A helyi közösség összefogása tartotta meg. Az emberek kalákában javították, pótolták a hiányzó részeket, amikor kellett. A híd korábban két alkalommal kigyúlt, de a helyiek összefogtak és mindkét alkalommal megmentették.

Mindig a lakosok segítségével, kalákából sikerült megtartani. A mai napig így van, csak a mai világban ez már nem folytatható

– mondta a községvezető, hozzátéve, hogy a régi híd teherbírását már nem lehet összehasonlítani a mai közlekedési igényekkel. Amíg korábban lovas szekerekkel, akár szénával megrakodva közlekedtek rajta, addig teljesen alkalmas volt arra a célra, aminek épült. Ma viszont óriási mezőgazdasági gépekkel dolgoznak a gazdák, amelyeknek már az önsúlya is hatalmas, rakománnyal pedig még nagyobb súlyt helyeznének a szerkezetre. Meg kell őrizni, de biztonságossá is kell tenni A híd megmentése ezért nem egyszerű feladat – mutat rá Danguly. Az önkormányzatnak olyan megoldást kell találnia, amely

egyszerre biztosítja a történelmi építmény jellegének megőrzését és a mai kor követelményeinek megfelelő teherbírást.