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Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel

Alexandru Tomescu és Dragoș Ilie • Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu

Alexandru Tomescu és Dragoș Ilie

Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu

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Egy évvel a vatikáni Sixtus-kápolnában adott koncertje után Csíksomlyóra érkezik Alexandru Tomescu. A világhírű hegedűművész Stradivarius-hangszerén szólalnak meg Bartók, Enescu és Piazzolla művei a kegytemplomban.

Dobos László

2026. június 17., 12:212026. június 17., 12:21

Egyedülálló zenei esemény helyszíne lesz június 19-én, pénteken este fél 8-tól a csíksomlyói kegytemplom, ahol Alexandru Tomescu világhírű hegedűművész ad koncertet legendás Stradivarius Elder-Voicu hangszerén. A Múzsák (Muzele) című előadás az idei Stradivarius-turné egyik legkülönlegesebb állomása, amelynek során a klasszikus zene, a művészi ihlet és a szakrális tér találkozik.

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A koncerten Alexandru Tomescu mellett Dragoș Ilie klasszikus gitárművész és Omar Massa argentin bandoneonművész lép színpadra.

Az előadás Constantin Brâncuși születésének 150. évfordulója előtt tiszteleg,

és azokból a művészi hatásokból merít ihletet, amelyek a világhírű szobrász alkotói világát is formálták.

A koncert helyszíne: a csíksomlyói kegytemplom • Fotó: Borbély Fanni Galéria

A koncert helyszíne: a csíksomlyói kegytemplom

Fotó: Borbély Fanni

A közönség olyan szerzők műveit hallhatja, mint Erik Satie, George Enescu, Bartók Béla, Manuel de Falla és Astor Piazzolla. A különleges hangszerelés és a műsor összeállítása egyedi zenei utazást ígér a hallgatóknak.

Asztrik atya: ilyen jellegű koncert még nem volt Csíksomlyón

A koncert helyszíne önmagában is különleges. A csíksomlyói kegytemplom elsősorban vallási eseményeknek, liturgikus alkalmaknak és orgonahangversenyeknek ad otthont, ezért

a Múzsák című produkció új színfoltot jelent a kegyhely kulturális életében.

„Most találkozom először ezzel a művészcsapattal. Hallottam már róluk, de sokat még nem tudok, ezért nagy érdeklődéssel várom a koncertet, és gondolom, azok is így vannak ezzel, akik szeretnének részt venni rajta” – mondta Tímár Sándor (Asztrik atya) ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója.

Asztrik atya: különleges koncert lesz • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Asztrik atya: különleges koncert lesz

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette: ehhez hasonló koncertet korábban nem rendeztek a kegytemplomban. „Inkább orgonakoncerteket szoktunk rendezni, emellett a kegytemplom kórusa karácsony táján tart koncertet, illetve a Nagy István Művészeti Iskola diákjai is fellépnek nálunk” – emlékeztetett.

A ferences szerzetes szerint minden olyan kulturális eseményt örömmel fogadnak, amely összhangban van a templom szellemiségével és méltóságával. „Szeretettel várunk mindenkit erre a különleges eseményre, hiszen ilyen jellegű koncert még nem volt a csíksomlyói kegytemplomban” – fogalmazott. A csíksomlyói koncert pénteken 19.30-kor kezdődik.

Tomescu a Vatikánban is fellépett

A koncert rangját tovább emeli, hogy Alexandru Tomescu nemrég a világ egyik legismertebb szakrális helyszínén, a Vatikán Sixtus-kápolnájában is fellépett. A román hegedűművész 2025 júniusában Iuliu Hossu erdélyi görögkatolikus bíboros emlékére szervezett eseményen adott koncertet, XIV. Leó pápa jelenlétében. A Sixtus-kápolnában rendkívül ritkán rendeznek nyilvános hangversenyeket, ezért a meghívás különleges szakmai és művészi elismerésnek számít.

Csíkszék Kultúra Csíksomlyó
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