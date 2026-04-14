Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.

A reggeli miséket a ferences atyák felváltva celebrálják, a délelőtti liturgiát Ft. Becze Lóránt újtusnádi plébános, míg az esti szentmisét T. Forró Csaba Roland csíkszentdomokosi segédlelkész vezeti.

A hagyomány szerint a keddi nap különleges jelentőséggel bír, hiszen a szent ezen a napon hunyt el, és több csodáját is ehhez a naphoz kötik.

ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy a hívek megerősítsék hitüket, és Szent Antal közbenjárását kérve Isten elé vigyék kéréseiket és hálájukat.

Csíksomlyón évtizedek óta minden kedden a szentmisékre megtelik a templom. A hívek csendben érkeznek, sokszor kimondatlan terhekkel, személyes kérésekkel.

A nagykilenced nemcsak elveszett tárgyak megtalálásáról szól – ahogy a köztudatban él –, hanem

A csíksomlyói hagyomány szerint a nagykilenced egyben felkészülés is a június 13-i Szent Antal-ünnepre. A szokás gyökerei egészen 1741-ig nyúlnak vissza, és azóta megszakítás nélkül él a székelyföldi ferences közösségekben.

Páduai Szent Antal a katolikus világ egyik legnépszerűbb szentje, akit gyakran ábrázolnak ferences csuhában, karján a kis Jézussal és kezében liliommal. A hívek számára ma is a remény és a segítség jelképe.