Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

Szent Antal oltár a csíksomlyói kegytemplomban
Fotó: Gecse Noémi
Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.
A hagyományoknak megfelelően a következő keddi napok kiemelt szerepet kapnak:
A reggeli miséket a ferences atyák felváltva celebrálják, a délelőtti liturgiát Ft. Becze Lóránt újtusnádi plébános, míg az esti szentmisét T. Forró Csaba Roland csíkszentdomokosi segédlelkész vezeti.
A hagyomány szerint a keddi nap különleges jelentőséggel bír, hiszen a szent ezen a napon hunyt el, és több csodáját is ehhez a naphoz kötik.
Urbán Erik OFM, az erdélyi ferences rendtartomány vezetője kiemelte:
Csíksomlyón évtizedek óta minden kedden a szentmisékre megtelik a templom. A hívek csendben érkeznek, sokszor kimondatlan terhekkel, személyes kérésekkel.
Szent Antal kápolna Csíksomlyón
Fotó: Farkas Tamás
A nagykilenced nemcsak elveszett tárgyak megtalálásáról szól – ahogy a köztudatban él –, hanem
A csíksomlyói hagyomány szerint a nagykilenced egyben felkészülés is a június 13-i Szent Antal-ünnepre. A szokás gyökerei egészen 1741-ig nyúlnak vissza, és azóta megszakítás nélkül él a székelyföldi ferences közösségekben.
Páduai Szent Antal a katolikus világ egyik legnépszerűbb szentje, akit gyakran ábrázolnak ferences csuhában, karján a kis Jézussal és kezében liliommal. A hívek számára ma is a remény és a segítség jelképe.
Szent Antal himnusza
Csodákat kik látni vágytok,
Ó, jöjjetek Szent Antalhoz…
Fekélyt, nyomort, vétket, halált,
Sátánt elűz, gyógyulást hoz,
Szent Antalnak imájára,
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont
Ifjú és agg visszanyeri.
