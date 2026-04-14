Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében

Újabb Ro-Alert üzenetet kaptak keddre virradóra a Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.
A 3 óra 48 perckor kiküldött üzenetben a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy
A lakosságot nyugalomra intették, illetve arra kérték, hogy pincékben vagy polgári védelmi óvóhelyeken keressenek menedéket – írja az Agerpres.
A védelmi tárca keddi közleménye szerint a katonai parancsnokság
A radarok nem jeleztek légtérsértést, a riadót 4 óra 45 perckor lefújták.
A védelmi tárca szerint az ukrajnai háború kezdete óta a román-ukrán határ közelében végbement közel 70 dróntámadás során 21 esetben regisztrálták orosz drónok behatolását Románia légterébe, és 41 esetben drónmaradványokat találtak román területen, többségüket Tulcea megye északi részén.
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség négy határmenti román megye lakosságának több mint 70 Ro-Alert üzenetet küldött ki ez idő alatt, a legtöbbet a Tulcea megyében élőknek.
