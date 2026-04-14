Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újabb Ro-Alert üzenetet kaptak keddre virradóra a Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.

Székelyhon

2026. április 14., 10:112026. április 14., 10:11

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A 3 óra 48 perckor kiküldött üzenetben a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy

fennáll a légtérből lehulló tárgyak becsapódásának veszélye.

A lakosságot nyugalomra intették, illetve arra kérték, hogy pincékben vagy polgári védelmi óvóhelyeken keressenek menedéket – írja az Agerpres.

A védelmi tárca keddi közleménye szerint a katonai parancsnokság

a térségbe küldte a román légierő két F-16-os repülőgépét a 86-as számú borceai légibázisról a légtér megfigyelésére.

A radarok nem jeleztek légtérsértést, a riadót 4 óra 45 perckor lefújták.

A védelmi tárca szerint az ukrajnai háború kezdete óta a román-ukrán határ közelében végbement közel 70 dróntámadás során 21 esetben regisztrálták orosz drónok behatolását Románia légterébe, és 41 esetben drónmaradványokat találtak román területen, többségüket Tulcea megye északi részén.

A katasztrófavédelmi főfelügyelőség négy határmenti román megye lakosságának több mint 70 Ro-Alert üzenetet küldött ki ez idő alatt, a legtöbbet a Tulcea megyében élőknek.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között

Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Hirdetés
2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában

A februári 9,31 százalékról márciusban 9,87 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Tovább nőtt az infláció Romániában
Tovább nőtt az infláció Romániában
2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában
2026. április 14., kedd

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció

Véget ért a tavaszi vakáció, a tanulóknak szerdától folytatódik a tanítás.

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
2026. április 14., kedd

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
Hirdetés
2026. április 14., kedd

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat

Kezdődik a munka, újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért - írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hétfőn este. Közölte azt is, hogy április 28-án választmányi ülést tartanak.

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
2026. április 14., kedd

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
2026. április 14., kedd

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már

A gazdák közel 20 százalékának az idei támogatásigénylési kérelmét már iktatták a Hargita megyei APIA-nál. Ez egyelőre a szükségesnél ugyan kevesebb, de a megyei ügynökség vezetője szerint a határidő végére garantáltan minden gazda sorra kerül.

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
2026. április 14., kedd

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort

Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
Hirdetés
2026. április 13., hétfő

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban

Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
2026. április 13., hétfő

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
2026. április 13., hétfő

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon
Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon
2026. április 13., hétfő

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon
2026. április 13., hétfő

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban

Leszúrtak egy férfit a Fehér megyei Szászcsanádon vasárnap éjjel egy spontánul kitört konfliktusban, a 47 éves férfi belehalt sérülésébe – tájékoztatott hétfőn a megyei rendőrség.

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban
Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban
2026. április 13., hétfő

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!