Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat

Kezdődik a munka, újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért - írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hétfőn este. Közölte azt is, hogy április 28-án választmányi ülést tartanak.

„Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit” – mondta a miniszterelnök a közzétett videóban, hozzátéve, hogy a nemzeti oldal, a politikai közösségük ma ekkora Magyarországon.

Orbán Viktor köszönetet mondott a támogatóknak, majd emlékeztetett, 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas választási győzelmet arattak, de vasárnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég.