Véget ért a tavaszi vakáció, a tanulóknak szerdától folytatódik a tanítás.

A 2025-2026-os tanév rendje szerint a diákok június 20-tól lesznek nyári vakáción. A nappali és az esti tagozatos végzősök számára az iskolai év 34 oktatási hétből áll, és június 5-én zárul – írja az Agerpres.

A nyolcadikosok számára június 12-én ér véget a tanév. A szakközépiskolákban 37 oktatási hétből áll a tanév, és június 26-án zárul.