Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció

Véget ért a tavaszi vakáció, a tanulóknak szerdától folytatódik a tanítás.

Székelyhon

2026. április 14., 10:162026. április 14., 10:16

A 2025-2026-os tanév rendje szerint a diákok június 20-tól lesznek nyári vakáción. A nappali és az esti tagozatos végzősök számára az iskolai év 34 oktatási hétből áll, és június 5-én zárul – írja az Agerpres.

A nyolcadikosok számára június 12-én ér véget a tanév. A szakközépiskolákban 37 oktatási hétből áll a tanév, és június 26-án zárul.

Belföld Oktatás
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Székelyhon

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban
Székelyhon

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban
Mi lesz veled, székely foci? Szondy és Diószegi tiszta vizet öntött a pohárba
Székely Sport

Mi lesz veled, székely foci? Szondy és Diószegi tiszta vizet öntött a pohárba
Trump szűkszavúan reagált, amikor a magyar választási eredményről kérdezték
Krónika

Trump szűkszavúan reagált, amikor a magyar választási eredményről kérdezték
Tizenegyesből betalált, azzal meg is elégedett az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Tizenegyesből betalált, azzal meg is elégedett az FK Csíkszereda (videóval)
Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
Nőileg

Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
A rovat további cikkei

2026. április 14., kedd

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében

Újabb Ro-Alert üzenetet kaptak keddre virradóra a Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében
Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében
2026. április 14., kedd

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében
2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
2026. április 14., kedd

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat

Kezdődik a munka, újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért - írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hétfőn este. Közölte azt is, hogy április 28-án választmányi ülést tartanak.

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
2026. április 14., kedd

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
2026. április 14., kedd

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már

A gazdák közel 20 százalékának az idei támogatásigénylési kérelmét már iktatták a Hargita megyei APIA-nál. Ez egyelőre a szükségesnél ugyan kevesebb, de a megyei ügynökség vezetője szerint a határidő végére garantáltan minden gazda sorra kerül.

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
2026. április 14., kedd

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort

Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
2026. április 13., hétfő

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban

Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
2026. április 13., hétfő

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
2026. április 13., hétfő

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon
Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon
2026. április 13., hétfő

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon
2026. április 13., hétfő

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban

Leszúrtak egy férfit a Fehér megyei Szászcsanádon vasárnap éjjel egy spontánul kitört konfliktusban, a 47 éves férfi belehalt sérülésébe – tájékoztatott hétfőn a megyei rendőrség.

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban
Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban
2026. április 13., hétfő

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak

Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza Párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent – mondta Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak
Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak
2026. április 13., hétfő

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról

Idén márciusban 4 684 474 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3618-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2782 lej volt -– derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról
Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról
2026. április 13., hétfő

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról
