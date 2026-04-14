Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már

A gazdák közel 20 százalékának az idei támogatásigénylési kérelmét már iktatták a Hargita megyei APIA-nál. Ez egyelőre a szükségesnél ugyan kevesebb, de a megyei ügynökség vezetője szerint a határidő végére garantáltan minden gazda sorra kerül.

Széchely István 2026. április 14., 08:012026. április 14., 08:01

Az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylésének kezdete, azaz március 16. óta eltelt közel egy hónap alatt

4523 Hargita megyei gazda tudta benyújtani támogatásigénylési kérelmét a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA).

A naponta iktatott kérelmek számának még nőnie kell – mondta el a Székelyhonnak Haschi András, az ügynökség megyei kirendeltségének igazgatója. „Ez a 4523 kérés a 19 százalékát jelenti az összes kérésnek, mi ugyanis 24 160 támogatási kérést várunk. Naponta több mint 400 kérést veszünk el, de ez nem elég, ahhoz, hogy befejezzük – ahhoz több mint 450 kérést kell elvegyünk naponta” – közölte az APIA megyei vezetője. Hirdetés A támogatásigénylés kezdete óta iktatott kérelmek összesen

19 ezer hektár földterületre terjednek ki.

Ez a 11 százalékát teszi ki a teljes területnek, amelyre a Hargita megyei gazdák évente támogatásigénylést adnak le. Haschi András szerint ez egyelőre alacsony arány, de az országos átlagnál jobb, ami nagyjából 8 százalékos.

De itt nincs verseny, mert utolsó napig mindenkinek célba kell érni. Mi magunkhoz képest nem állunk rosszul, és most már lejártak az ünnepek is. Még talán a május elsejei, pénteki munkaszüneti nap fog egy kicsit bezavarni a folyamatba, de június 5-ig gyakorlatilag garantáltan minden gazdától el fogjuk tudni venni a kérést”

– fogalmazott a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség vezetője. Haschi András kérdésünkre azt is elmondta, az idei újdonságok sem okoznak fennakadásokat, a szokásosnak megfelelően halad a támogatásigénylések iktatási folyamata.

19 ezer hektár földterületre adtak le támogatásigénylési kérelmet mindeddig a Hargita megyei gazdák. A cél 170-180 ezer hektár. Fotó: Pinti Attila

A támogatásigénylés során elsőként azokat a kéréseket fogadják az APIA-nál, amelyekben nem szerepelnek állatok, és előbb a kisgazdák kérelmeit iktatják, majd a nagyobb területtel rendelkezőkét, azt követően pedig a támogatási csomagok igénylőinek kérelmét, valamint azokét, akiknek állatai vannak.

A támogatásigénylési időszak idén majdnem három hónapig tart, június 5-én zárul le ez a periódus.