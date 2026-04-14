Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már

A gazdák közel 20 százalékának az idei támogatásigénylési kérelmét már iktatták a Hargita megyei APIA-nál. Ez egyelőre a szükségesnél ugyan kevesebb, de a megyei ügynökség vezetője szerint a határidő végére garantáltan minden gazda sorra kerül.
Az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylésének kezdete, azaz március 16. óta eltelt közel egy hónap alatt
A naponta iktatott kérelmek számának még nőnie kell – mondta el a Székelyhonnak Haschi András, az ügynökség megyei kirendeltségének igazgatója.
„Ez a 4523 kérés a 19 százalékát jelenti az összes kérésnek, mi ugyanis 24 160 támogatási kérést várunk. Naponta több mint 400 kérést veszünk el, de ez nem elég, ahhoz, hogy befejezzük – ahhoz több mint 450 kérést kell elvegyünk naponta” – közölte az APIA megyei vezetője.
Ez a 11 százalékát teszi ki a teljes területnek
Ez a 11 százalékát teszi ki a teljes területnek, amelyre a Hargita megyei gazdák évente támogatásigénylést adnak le. Haschi András szerint ez egyelőre alacsony arány, de az országos átlagnál jobb, ami nagyjából 8 százalékos.
– fogalmazott a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség vezetője.
Haschi András kérdésünkre azt is elmondta, az idei újdonságok sem okoznak fennakadásokat, a szokásosnak megfelelően halad a támogatásigénylések iktatási folyamata.
19 ezer hektár földterületre adtak le támogatásigénylési kérelmet mindeddig a Hargita megyei gazdák. A cél 170-180 ezer hektár.
A támogatásigénylés során elsőként azokat a kéréseket fogadják az APIA-nál, amelyekben nem szerepelnek állatok, és előbb a kisgazdák kérelmeit iktatják, majd a nagyobb területtel rendelkezőkét, azt követően pedig a támogatási csomagok igénylőinek kérelmét, valamint azokét, akiknek állatai vannak.
A múlt évben 24 152 gazda folyamodott különböző támogatásokért az APIA-hoz Hargita megyében, összesen 175 769 hektár területre.
A legtöbb kérést, 6088-at Csíkszeredában iktatták, a földek összterületét tekintve viszont Székelyudvarhely állt az élen 28 415 hektárral. A Hargita megyei gazdák összesen 21,8 millió euró támogatást kaptak tavaly.
Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.
Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.
A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.
Leszúrtak egy férfit a Fehér megyei Szászcsanádon vasárnap éjjel egy spontánul kitört konfliktusban, a 47 éves férfi belehalt sérülésébe – tájékoztatott hétfőn a megyei rendőrség.
Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza Párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent – mondta Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján.
Idén márciusban 4 684 474 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3618-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2782 lej volt -– derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.
Április 13. és 26. között országszerte kismértékű hőmérséklet-ingadozásra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közölt előrejelzéséből.
Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.
Az önkormányzati tulajdonban lévő Urbana Rt.-re bízták Székelyudvarhelyen a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat, miután egy tanulmány szerint jogi, gazdasági, működési és közérdeki szempontból is ez bizonyult a legelőnyösebb megoldásnak.
A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.
