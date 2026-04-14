Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gazdák közel 20 százalékának az idei támogatásigénylési kérelmét már iktatták a Hargita megyei APIA-nál. Ez egyelőre a szükségesnél ugyan kevesebb, de a megyei ügynökség vezetője szerint a határidő végére garantáltan minden gazda sorra kerül.

Széchely István

2026. április 14., 08:012026. április 14., 08:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylésének kezdete, azaz március 16. óta eltelt közel egy hónap alatt

4523 Hargita megyei gazda tudta benyújtani támogatásigénylési kérelmét a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA).

A naponta iktatott kérelmek számának még nőnie kell – mondta el a Székelyhonnak Haschi András, az ügynökség megyei kirendeltségének igazgatója.

„Ez a 4523 kérés a 19 százalékát jelenti az összes kérésnek, mi ugyanis 24 160 támogatási kérést várunk. Naponta több mint 400 kérést veszünk el, de ez nem elég, ahhoz, hogy befejezzük – ahhoz több mint 450 kérést kell elvegyünk naponta” – közölte az APIA megyei vezetője.

Hirdetés

A támogatásigénylés kezdete óta iktatott kérelmek összesen

19 ezer hektár földterületre terjednek ki.

Ez a 11 százalékát teszi ki a teljes területnek, amelyre a Hargita megyei gazdák évente támogatásigénylést adnak le. Haschi András szerint ez egyelőre alacsony arány, de az országos átlagnál jobb, ami nagyjából 8 százalékos.

De itt nincs verseny, mert utolsó napig mindenkinek célba kell érni. Mi magunkhoz képest nem állunk rosszul, és most már lejártak az ünnepek is. Még talán a május elsejei, pénteki munkaszüneti nap fog egy kicsit bezavarni a folyamatba, de június 5-ig gyakorlatilag garantáltan minden gazdától el fogjuk tudni venni a kérést”

– fogalmazott a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség vezetője.

Haschi András kérdésünkre azt is elmondta, az idei újdonságok sem okoznak fennakadásokat, a szokásosnak megfelelően halad a támogatásigénylések iktatási folyamata.

19 ezer hektár földterületre adtak le támogatásigénylési kérelmet mindeddig a Hargita megyei gazdák. A cél 170-180 ezer hektár.

19 ezer hektár földterületre adtak le támogatásigénylési kérelmet mindeddig a Hargita megyei gazdák. A cél 170-180 ezer hektár.

Fotó: Pinti Attila

A támogatásigénylés során elsőként azokat a kéréseket fogadják az APIA-nál, amelyekben nem szerepelnek állatok, és előbb a kisgazdák kérelmeit iktatják, majd a nagyobb területtel rendelkezőkét, azt követően pedig a támogatási csomagok igénylőinek kérelmét, valamint azokét, akiknek állatai vannak.

A támogatásigénylési időszak idén majdnem három hónapig tart, június 5-én zárul le ez a periódus.

A múlt évben 24 152 gazda folyamodott különböző támogatásokért az APIA-hoz Hargita megyében, összesen 175 769 hektár területre.

A legtöbb kérést, 6088-at Csíkszeredában iktatták, a földek összterületét tekintve viszont Székelyudvarhely állt az élen 28 415 hektárral. A Hargita megyei gazdák összesen 21,8 millió euró támogatást kaptak tavaly.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Mezőgazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort

Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.

Hirdetés
2026. április 13., hétfő

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban

Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.

2026. április 13., hétfő

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

2026. április 13., hétfő

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban

Leszúrtak egy férfit a Fehér megyei Szászcsanádon vasárnap éjjel egy spontánul kitört konfliktusban, a 47 éves férfi belehalt sérülésébe – tájékoztatott hétfőn a megyei rendőrség.

Hirdetés
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak

Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza Párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent – mondta Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján.

2026. április 13., hétfő

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról

Idén márciusban 4 684 474 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3618-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2782 lej volt -– derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

2026. április 13., hétfő

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk

Április 13. és 26. között országszerte kismértékű hőmérséklet-ingadozásra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közölt előrejelzéséből.

Hirdetés
2026. április 13., hétfő

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez

Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.

2026. április 13., hétfő

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen

Az önkormányzati tulajdonban lévő Urbana Rt.-re bízták Székelyudvarhelyen a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat, miután egy tanulmány szerint jogi, gazdasági, működési és közérdeki szempontból is ez bizonyult a legelőnyösebb megoldásnak.

2026. április 13., hétfő

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra

A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!