Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

2026. április 13., 18:292026. április 13., 18:29

A tájékoztatás szerint egy 76 éves nőt április 9-én egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel és közölte vele, hogy a fiát a rendőrök komoly bűncselekmény miatt őrizetbe vették. Az álügyvéd megnyugtatta az asszonyt, hogy pénzért szabadlábra helyezik a férfit.

Az asszony – az utasítások alapján – ötmillió forintot tett egy zacskóba, amit a kerítésére akasztott. Úgy tudta, a pénzért civil ruhás rendőrök mennek majd.

Néhány óra múlva kiderült, hogy csalás áldozatává vált, és feljelentést tett. Aprólékos vallomása alapján a nyomozóknak sikerült az elkövetőkhöz köthető telefonszámokat és autókat lenyomozni.

Az eljárás során kiderült, hogy a 20 és 25 éves elkövetőpáros további három idős embert is átvert április 8–10. között. Mindenkinek azt mondták, hogy a gyermekeiket elfogták a rendőrök, és pénz, ékszer kell a kiszabadításukhoz.

A gyanútlan sértettek összességében több millió forintnyi értéket adtak át a csalóknak,

akiket a rendőrök egy igazoltatás során elfogtak. A két román állampolgárt csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd mindkettejüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat – írja az MTI a rendőrség tájékoztatása alapján.

A rendőrök még vizsgálják, hogy az elkövetők gyanúsíthatók-e további hasonló bűncselekménnyel.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

2026. április 13., hétfő

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban

Leszúrtak egy férfit a Fehér megyei Szászcsanádon vasárnap éjjel egy spontánul kitört konfliktusban, a 47 éves férfi belehalt sérülésébe – tájékoztatott hétfőn a megyei rendőrség.

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban
Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban
2026. április 13., hétfő

Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak

Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza Párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent – mondta Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak
Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a magyar emberek történelmet írtak
2026. április 13., hétfő

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról

Idén márciusban 4 684 474 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3618-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2782 lej volt -– derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról
Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról
2026. április 13., hétfő

Kijöttek az adatok a friss átlagnyugdíjról
2026. április 13., hétfő

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk

Április 13. és 26. között országszerte kismértékű hőmérséklet-ingadozásra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közölt előrejelzéséből.

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk
Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk
2026. április 13., hétfő

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk
Hirdetés
2026. április 13., hétfő

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez

Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez
Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez
2026. április 13., hétfő

Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez
2026. április 13., hétfő

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen

Az önkormányzati tulajdonban lévő Urbana Rt.-re bízták Székelyudvarhelyen a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat, miután egy tanulmány szerint jogi, gazdasági, működési és közérdeki szempontból is ez bizonyult a legelőnyösebb megoldásnak.

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen
Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen
2026. április 13., hétfő

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen
2026. április 13., hétfő

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra

A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra
Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra
2026. április 13., hétfő

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra
2026. április 13., hétfő

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása
Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása
2026. április 13., hétfő

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása
2026. április 13., hétfő

Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Facebook-bejegyzésben gratulált Magyar Péter választási győzelméhez Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez
Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfőn gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez.

Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez
Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez
2026. április 13., hétfő

Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez
