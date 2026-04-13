Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint egy 76 éves nőt április 9-én egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel és közölte vele, hogy a fiát a rendőrök komoly bűncselekmény miatt őrizetbe vették. Az álügyvéd megnyugtatta az asszonyt, hogy pénzért szabadlábra helyezik a férfit.

Az asszony – az utasítások alapján – ötmillió forintot tett egy zacskóba, amit a kerítésére akasztott. Úgy tudta, a pénzért civil ruhás rendőrök mennek majd.

Néhány óra múlva kiderült, hogy csalás áldozatává vált, és feljelentést tett. Aprólékos vallomása alapján a nyomozóknak sikerült az elkövetőkhöz köthető telefonszámokat és autókat lenyomozni. Az eljárás során kiderült, hogy a 20 és 25 éves elkövetőpáros további három idős embert is átvert április 8–10. között. Mindenkinek azt mondták, hogy a gyermekeiket elfogták a rendőrök, és pénz, ékszer kell a kiszabadításukhoz.

A gyanútlan sértettek összességében több millió forintnyi értéket adtak át a csalóknak,