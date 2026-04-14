Tovább nőtt az infláció Romániában

Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások 11,05 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,89 százalékkal, az élelmiszerek pedig 7,67 százalékkal drágultak egy év alatt. Az év elejétől (2026 márciusában 2025 decemberéhez képest) átlagban 2,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

Az elmúlt 12 hónapban (2025 áprilisa és 2026 márciusa között) a fogyasztói árak átlagos változási rátája 8,5 százalék volt az előző 12 hónaphoz (2024 áprilisa és 2025 márciusa közötti időszakhoz) viszonyítva – írja az Agerpres.

A harmonizált fogyasztói árindex (IAPC) alapján kiszámított éves inflációs ráta 9 százalék volt. Az IAPC alapján kiszámított átlagos drágulás az elmúlt 12 hónapban (2025 áprilisa és 2026 márciusa között) 7,6 százalékos volt az előző 12 hónaphoz (a 2024 áprilisa és 2025 márciusa közötti időszakhoz) viszonyítva. A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3,7 százalékról 3,9 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.