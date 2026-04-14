Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök

Fotó: Magyarország Kormánya

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével.

Székelyhon

2026. április 14., 12:182026. április 14., 12:18

Az alelnök ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt – számol be az MTI.

Az alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban reagált a Donald Trump elnök vezette adminisztráció részéről először a magyarországi választások eredményére.

J.D. Vance Budapesten: az energiaválsággal küzdő európai vezetőknek követniük kellett volna Orbán Viktor példáját
Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Arra a kérdésre, hogy megbánta-e a választások előtt néhány nappal Budapestre tett látogatását, úgy reagált, hogy

az egy olyan európai vezető melletti kiállás volt, aki többször megvédte az Egyesült Államok érdekeit az európai uniós vitákban.

Orbán Viktor „egyike azon kevés európai vezetőnek, aki hajlandó ellenállni annak az európai bürokráciának, amely rosszul viselkedik az Egyesült Államokkal” – fogalmazott J.D. Vance, és azt is hangoztatta, hogy „amikor egy európai bürokrata nekiment amerikai vállalatoknak, esetenként az egyetlen nemleges szavazat az amerikai érdek védelmében Orbán Viktoré volt”.

Az alelnök elismerte, hogy látva a magyar választások előtti közvélemény-kutatásokat,

tisztában volt azzal, hogy komoly esélye van Orbán Viktor vereségének.

Hozzátette, azért látogatott el a magyar fővárosba, mert úgy gondolta, az a helyes, hogy kiálljanak egy olyan ember mellett, aki sokáig kiállt az Egyesült Államok mellett.

Orbán Viktor 16 éves miniszterelnökségének örökségét transzformatívnak nevezte, olyannak, amely alapjaiban változtatta meg Magyarországot.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

A rovat további cikkei

2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között

Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában

A februári 9,31 százalékról márciusban 9,87 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció

Véget ért a tavaszi vakáció, a tanulóknak szerdától folytatódik a tanítás.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében

Újabb Ro-Alert üzenetet kaptak keddre virradóra a Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat

Kezdődik a munka, újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért - írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hétfőn este. Közölte azt is, hogy április 28-án választmányi ülést tartanak.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már

A gazdák közel 20 százalékának az idei támogatásigénylési kérelmét már iktatták a Hargita megyei APIA-nál. Ez egyelőre a szükségesnél ugyan kevesebb, de a megyei ügynökség vezetője szerint a határidő végére garantáltan minden gazda sorra kerül.

2026. április 14., kedd

2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort

Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban

Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Zacskóba tette az ötmillió forintot és a kerítésre akasztotta – román állampolgárok vertek át időseket Magyarországon

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

2026. április 13., hétfő

