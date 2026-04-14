Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével.
Az alelnök ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt – számol be az MTI.
Az alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban reagált a Donald Trump elnök vezette adminisztráció részéről először a magyarországi választások eredményére.
Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Arra a kérdésre, hogy megbánta-e a választások előtt néhány nappal Budapestre tett látogatását, úgy reagált, hogy
Orbán Viktor „egyike azon kevés európai vezetőnek, aki hajlandó ellenállni annak az európai bürokráciának, amely rosszul viselkedik az Egyesült Államokkal” – fogalmazott J.D. Vance, és azt is hangoztatta, hogy „amikor egy európai bürokrata nekiment amerikai vállalatoknak, esetenként az egyetlen nemleges szavazat az amerikai érdek védelmében Orbán Viktoré volt”.
Az alelnök elismerte, hogy látva a magyar választások előtti közvélemény-kutatásokat,
Hozzátette, azért látogatott el a magyar fővárosba, mert úgy gondolta, az a helyes, hogy kiálljanak egy olyan ember mellett, aki sokáig kiállt az Egyesült Államok mellett.
Orbán Viktor 16 éves miniszterelnökségének örökségét transzformatívnak nevezte, olyannak, amely alapjaiban változtatta meg Magyarországot.
