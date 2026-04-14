Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével.

Arra a kérdésre, hogy megbánta-e a választások előtt néhány nappal Budapestre tett látogatását, úgy reagált, hogy

Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Az alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban reagált a Donald Trump elnök vezette adminisztráció részéről először a magyarországi választások eredményére.

Az alelnök ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt – számol be az MTI.

az egy olyan európai vezető melletti kiállás volt, aki többször megvédte az Egyesült Államok érdekeit az európai uniós vitákban.

Orbán Viktor „egyike azon kevés európai vezetőnek, aki hajlandó ellenállni annak az európai bürokráciának, amely rosszul viselkedik az Egyesült Államokkal” – fogalmazott J.D. Vance, és azt is hangoztatta, hogy „amikor egy európai bürokrata nekiment amerikai vállalatoknak, esetenként az egyetlen nemleges szavazat az amerikai érdek védelmében Orbán Viktoré volt”.

Az alelnök elismerte, hogy látva a magyar választások előtti közvélemény-kutatásokat,