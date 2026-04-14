A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni

Kevesen vannak, akik úgy gondolják, hogy a jelenlegi kormánykoalíció kitölti a mandátumát.
Fotó: Haáz Vince
A romániaiak csaknem 40 százaléka szerint az ország politikai rendszere annyira hibás, hogy teljes egészében le kell cserélni – derül ki az ARP közvélemény-kutató április 1-10. között készített felméréséből.
Arra a kérdésre, hogy melyik állítás írja le leginkább a romániai politikai rendszerről alkotott véleményüket, a megkérdezettek 39,2 százaléka válaszolta azt, hogy
További 29,9 százalék szerint a jelenlegi politikai rendszer mélyreható változtatásokra szorul, de demokratikus eszközökkel, míg 16,5 százalék úgy vélte, hogy a rendszernek vannak problémái, de fokozatosan javítható – ismerteti az Agerpres.
A válaszadók mindössze 3,3 százaléka gondolja úgy, hogy a romániai politikai rendszer jól működik, és nincs szükség jelentősebb változtatásokra, 11,2 százalék pedig nem válaszolt a kérdésre.
A megkérdezettek kevesebb mint egynegyede, 21,2 százaléka gondolja úgy, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Ilie Bolojan vezette jelenlegi kormánykoalíciója ebben a formában kitölti mandátumát 2027 áprilisáig.
A válaszadók 13,2 százaléka azt mondta, nem követte a híreket, 18,1 százalék pedig nem tudott válaszolni.
szóljon hozzá!