A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni

A romániaiak csaknem 40 százaléka szerint az ország politikai rendszere annyira hibás, hogy teljes egészében le kell cserélni – derül ki az ARP közvélemény-kutató április 1-10. között készített felméréséből.

Arra a kérdésre, hogy melyik állítás írja le leginkább a romániai politikai rendszerről alkotott véleményüket, a megkérdezettek 39,2 százaléka válaszolta azt, hogy

További 29,9 százalék szerint a jelenlegi politikai rendszer mélyreható változtatásokra szorul, de demokratikus eszközökkel, míg 16,5 százalék úgy vélte, hogy a rendszernek vannak problémái, de fokozatosan javítható – ismerteti az Agerpres.

A válaszadók mindössze 3,3 százaléka gondolja úgy, hogy a romániai politikai rendszer jól működik, és nincs szükség jelentősebb változtatásokra, 11,2 százalék pedig nem válaszolt a kérdésre.

A megkérdezettek kevesebb mint egynegyede, 21,2 százaléka gondolja úgy, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Ilie Bolojan vezette jelenlegi kormánykoalíciója ebben a formában kitölti mandátumát 2027 áprilisáig.