Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni

Kevesen vannak, akik úgy gondolják, hogy a jelenlegi kormánykoalíció kitölti a mandátumát. Képünk illusztráció

Kevesen vannak, akik úgy gondolják, hogy a jelenlegi kormánykoalíció kitölti a mandátumát. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A romániaiak csaknem 40 százaléka szerint az ország politikai rendszere annyira hibás, hogy teljes egészében le kell cserélni – derül ki az ARP közvélemény-kutató április 1-10. között készített felméréséből.

Székelyhon

2026. április 14., 15:302026. április 14., 15:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Arra a kérdésre, hogy melyik állítás írja le leginkább a romániai politikai rendszerről alkotott véleményüket, a megkérdezettek 39,2 százaléka válaszolta azt, hogy

a rendszer annyira hibás, hogy teljesen le kell cserélni, bármilyen eszközzel.

További 29,9 százalék szerint a jelenlegi politikai rendszer mélyreható változtatásokra szorul, de demokratikus eszközökkel, míg 16,5 százalék úgy vélte, hogy a rendszernek vannak problémái, de fokozatosan javítható – ismerteti az Agerpres.

A válaszadók mindössze 3,3 százaléka gondolja úgy, hogy a romániai politikai rendszer jól működik, és nincs szükség jelentősebb változtatásokra, 11,2 százalék pedig nem válaszolt a kérdésre.

A megkérdezettek kevesebb mint egynegyede, 21,2 százaléka gondolja úgy, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Ilie Bolojan vezette jelenlegi kormánykoalíciója ebben a formában kitölti mandátumát 2027 áprilisáig.

A válaszadók 21 százaléka szerint a koalíció néhány hónapon belül, 10,5 százalék szerint néhány héten belül felbomlik, 16 százalék pedig úgy látja, hogy gyakorlatilag már meg is szűnt.

A válaszadók 13,2 százaléka azt mondta, nem követte a híreket, 18,1 százalék pedig nem tudott válaszolni.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Ezek is érdekelhetik

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Tizenegyesből betalált, azzal meg is elégedett az FK Csíkszereda (videóval)
„Nem kell hamut szórnom a fejemre”. Kelemen Hunor a Tisza és az RMDSZ viszonyáról, a magyar–magyar kapcsolatokról
Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Székelyhon

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Székelyhon

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Tizenegyesből betalált, azzal meg is elégedett az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Tizenegyesből betalált, azzal meg is elégedett az FK Csíkszereda (videóval)
„Nem kell hamut szórnom a fejemre”. Kelemen Hunor a Tisza és az RMDSZ viszonyáról, a magyar–magyar kapcsolatokról
Krónika

„Nem kell hamut szórnom a fejemre”. Kelemen Hunor a Tisza és az RMDSZ viszonyáról, a magyar–magyar kapcsolatokról
Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Székely Sport

Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
Nőileg

Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
A rovat további cikkei

2026. április 14., kedd

A Mester és Margarita: különleges kísérleti produkció a Figurától

A Figura Stúdió Színház ismét olyan bemutatóra készül, amely túlmutat a hagyományos színházi kereteken. Legújabb produkciója, címében A Mester és Margarita világát idézi, de „csak nyomokban tartalmazza” az eredeti mű elemeit.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán

A legtöbb romániai lakos erősen érzi az áremelkedések hatásait, és jobban fél az iráni háború árakra gyakorolt hatásától és az üzemanyagválságtól, mint a konfliktus kiterjedésétől – derül ki az ARP közvélemény-kutató intézet felméréséből.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően

Az ortodox húsvéti hosszú hétvégén a rendőrök hozzávetőlegesen 2400 járművezetőnek vonták be a jogosítványát – tájékoztatott kedden a belügyminisztérium.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani

Harminc alkalmazottat kellett volna elbocsátani Maros Megye Tanácsánál, de átcsoportosítással ezt kivédték. A döntést rendkívüli ülésen hozták meg, ahol útfelújításokról is szavaztak.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között

Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában

A februári 9,31 százalékról márciusban 9,87 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció

Véget ért a tavaszi vakáció, a tanulóknak szerdától folytatódik a tanítás.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében

Újabb Ro-Alert üzenetet kaptak keddre virradóra a Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.

2026. április 14., kedd

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!