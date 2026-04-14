Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről

Négy ember megsérült az Olt völgyén, a 7-es országúton hétfőn délután, miután két személyautó összeütközött. Az egyik sérültet SMURD-helikopterrel szállították a craiovai kórházba. Nyilvánosságra került az a felvétel, amit az érkező jármű fedélzeti kamerája készített.

A Vâlcea megyei rendőrség közleménye szerint egy Ilfov megyei, 53 éves sofőr áttért a szembejövő sávra, ahol frontálisan ütközött a szemből jövő autóval, amelyet egy 27 éves, Szeben megyei férfi vezetett. Az ütközés nyomán az utóbbi kocsi leborult az úttestről, és az út mellett haladó vasút közelében landolt. A jobb első ülésen lévő nő a kocsi roncsai közé szorult, és újraélesztésre volt szüksége, helikopterrel szállították Craiovára – írta az Agerpres hírügynökség.

A felborult kocsi sofőrjét a nagyszebeni sürgősségi kórházba, két másik sérültet, egy férfit és egy nőt a Vâlcea megyei sürgősségi kórházba vitték.

A helyszínelés idejére a közúti forgalmat mindkét irányban lezárták, és a vasúti forgalom is szünetelt egy időre. A rendőrség folytatja a nyomozást az ügyben.