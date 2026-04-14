Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről

• Fotó: Vâlcea megyei rendőrség

Fotó: Vâlcea megyei rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Négy ember megsérült az Olt völgyén, a 7-es országúton hétfőn délután, miután két személyautó összeütközött. Az egyik sérültet SMURD-helikopterrel szállították a craiovai kórházba. Nyilvánosságra került az a felvétel, amit az érkező jármű fedélzeti kamerája készített.

Székelyhon

2026. április 14., 18:172026. április 14., 18:17

2026. április 14., 18:192026. április 14., 18:19

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Vâlcea megyei rendőrség közleménye szerint egy Ilfov megyei, 53 éves sofőr áttért a szembejövő sávra, ahol frontálisan ütközött a szemből jövő autóval, amelyet egy 27 éves, Szeben megyei férfi vezetett. Az ütközés nyomán az utóbbi kocsi leborult az úttestről, és az út mellett haladó vasút közelében landolt. A jobb első ülésen lévő nő a kocsi roncsai közé szorult, és újraélesztésre volt szüksége, helikopterrel szállították Craiovára – írta az Agerpres hírügynökség.

A felborult kocsi sofőrjét a nagyszebeni sürgősségi kórházba, két másik sérültet, egy férfit és egy nőt a Vâlcea megyei sürgősségi kórházba vitték.

A helyszínelés idejére a közúti forgalmat mindkét irányban lezárták, és a vasúti forgalom is szünetelt egy időre. A rendőrség folytatja a nyomozást az ügyben.

Belföld Baleset Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Nagyváradi premontrei-ügy: mise közben érkezett a végrehajtó, drámai órák a templomban
Saját térfeléről talált be az éllovas játékosa
Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Székelyhon

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Székelyhon

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Székely Sport

Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Nagyváradi premontrei-ügy: mise közben érkezett a végrehajtó, drámai órák a templomban
Krónika

Nagyváradi premontrei-ügy: mise közben érkezett a végrehajtó, drámai órák a templomban
Saját térfeléről talált be az éllovas játékosa
Székely Sport

Saját térfeléről talált be az éllovas játékosa
Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
Nőileg

Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
2026. április 14., kedd

24 órás folytonos sebességmérést ígér a rendőrség a Speedmarathon akcióban

Egyhetes sebességellenőrzési akciót tart országszerte a közutakon a rendőrség április 13–19. között, egy kiemelt nappal, amikor ígéretük szerint 24 órás folyamatos mérést végeznek.

24 órás folytonos sebességmérést ígér a rendőrség a Speedmarathon akcióban
24 órás folytonos sebességmérést ígér a rendőrség a Speedmarathon akcióban
2026. április 14., kedd

24 órás folytonos sebességmérést ígér a rendőrség a Speedmarathon akcióban
2026. április 14., kedd

Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedden a magyarországi választások eredményével kapcsolatban kijelentette, hogy fontos a román és a magyar kormány közötti szoros együttműködés fenntartása.

Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel
Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel
2026. április 14., kedd

Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel
2026. április 14., kedd

Román politikust kérdeztek az RMDSZ-ről a magyarországi választások fényében

Mircea Abrudean szenátusi elnök kedden kijelentette, hogy a magyarországi választások eredménye az egész térség európai irányultságát erősíti meg.

Román politikust kérdeztek az RMDSZ-ről a magyarországi választások fényében
Román politikust kérdeztek az RMDSZ-ről a magyarországi választások fényében
2026. április 14., kedd

Román politikust kérdeztek az RMDSZ-ről a magyarországi választások fényében
2026. április 14., kedd

A Mester és Margarita: különleges kísérleti produkció a Figurától

A Figura Stúdió Színház ismét olyan bemutatóra készül, amely túlmutat a hagyományos színházi kereteken. Legújabb produkciója, címében A Mester és Margarita világát idézi, de „csak nyomokban tartalmazza” az eredeti mű elemeit.

A Mester és Margarita: különleges kísérleti produkció a Figurától
A Mester és Margarita: különleges kísérleti produkció a Figurától
2026. április 14., kedd

A Mester és Margarita: különleges kísérleti produkció a Figurától
2026. április 14., kedd

A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni

A romániaiak csaknem 40 százaléka szerint az ország politikai rendszere annyira hibás, hogy teljes egészében le kell cserélni – derül ki az ARP közvélemény-kutató április 1-10. között készített felméréséből.

A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni
A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni
2026. április 14., kedd

A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni
2026. április 14., kedd

Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán

A legtöbb romániai lakos erősen érzi az áremelkedések hatásait, és jobban fél az iráni háború árakra gyakorolt hatásától és az üzemanyagválságtól, mint a konfliktus kiterjedésétől – derül ki az ARP közvélemény-kutató intézet felméréséből.

Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán
Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán
2026. április 14., kedd

Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán
2026. április 14., kedd

Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően

Az ortodox húsvéti hosszú hétvégén a rendőrök hozzávetőlegesen 2400 járművezetőnek vonták be a jogosítványát – tájékoztatott kedden a belügyminisztérium.

Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően
Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően
2026. április 14., kedd

Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően
2026. április 14., kedd

Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani

Harminc alkalmazottat kellett volna elbocsátani Maros Megye Tanácsánál, de átcsoportosítással ezt kivédték. A döntést rendkívüli ülésen hozták meg, ahol útfelújításokról is szavaztak.

Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani
Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani
2026. április 14., kedd

Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani
2026. április 14., kedd

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével.

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök
Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök
2026. április 14., kedd

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök
2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között

Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!