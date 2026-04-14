Román politikust kérdeztek az RMDSZ-ről a magyarországi választások fényében

Mircea Abrudean szenátusi elnök kedden kijelentette, hogy a magyarországi választások eredménye az egész térség európai irányultságát erősíti meg.

A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy a magyarországi kormányváltás Romániának is példát mutat, mert

ha Magyarország stabilitást és európai irányt akar, akkor Romániának annál inkább ezen a pályán kell maradnia.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) kormánybuktatási szándékaira utalva úgy vélekedett, hogy egy politikai válság előidézésével aligha lehetne fenntartani azt a stabilitást, amelyre szerinte Romániának és a románoknak nagy szükségük van.

Arra a kérdésre, hogy a magyarországi választási eredmény milyen hatással lehet az RMDSZ-re, és mélyítheti-e a kormánykoalíción belüli válságot, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa azt válaszolta: nem tudja, lesz-e egyáltalán válság, ezért erről nem kíván nyilatkozni – írja az Agerpres hírügynökség.

Arra a felvetésre, hogy egy esetleges vezetőváltás az RMDSZ-ben befolyásolhatja-e a román–magyar politikai kapcsolatokat, úgy reagált: nem hinné, de erről sem kíván állást foglalni.