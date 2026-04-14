A Mester és Margarita: különleges kísérleti produkció a Figurától

Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház
A Figura Stúdió Színház ismét olyan bemutatóra készül, amely túlmutat a hagyományos színházi kereteken. Legújabb produkciója, címében A Mester és Margarita világát idézi, de „csak nyomokban tartalmazza” az eredeti mű elemeit.
A Mihail Bulgakov klasszikus művéből inspirálódó előadás nem hagyományos adaptáció. A szöveget Arno Kleinofen dolgozta át, magyar nyelvre pedig Dunkler Réka ültette át. A produkció rendezője Florin Vidamski.
A bemutatóra április 18-án, szombaton 19 órától kerül sor az Öntödében, majd a szűk nézőtéri kapacitás miatt további előadások is lesznek április 20-án, 21-én és 22-én.
A produkciót felvezető sajtótájékoztatón a színház igazgatója, Kolozsi Borsos Gábor hangsúlyozta: a Figura alapítása eleve egy kísérlet volt, és kísérleti színházként határozta meg magát. Most vagyunk legközelebb az alapítás gondolatához ezzel az előadással, ahol minden egy kísérlet. Minden mozzanatában tágulnak egy picit a határok” – fogalmazott Kolozsi.
Amint Tamás Boglár kiemelte, teljesen más ez az alkotás, mint amit a főiskolán megtanultak, és amit gyakoroltak pályafutásuk során. A hagyományos történetmesélés sincs, teljesen felborítja ez a játék a színészek megszokásait.
– emelte ki Faragó Zénó.
Az alkotók hozzászólásaiból kiderült, a kísérletezés, számos próbálkozás és alkotói impulzus eredményeként áll össze az előadás egy komplex, vizuálisan és akusztikailag is intenzív élménnyé. A klasszikus regény csupán kiindulópont –
A hangsúly a saját értékek hozzáadásán, az új értelmezési módok felhasználásán van.
A történet alapjául szolgáló világ – Jesua Ha-Nocri és Poncius Pilátus találkozása, a moszkvai szál, a mester és Margarita szerelme, valamint Woland titokzatos jelenléte – itt nem narratív formában bontakozik ki, hanem egymásra rétegződő állapotokként.
Az alkotás látványvilágát Cristina Milea tervezte Marta Sercescu közreműködésével, a koreográfiát Sergiu Matiș alkotta meg, a fényeket Bordos László Zsolt, a hangzást pedig Călin Țopa tervezte.
A mintegy kétórás, 14 éven felülieknek ajánlott előadás intenzív fény- és hanghatásokat is alkalmaz, ezért az érzékeny nézők számára előzetes tájékozódás javasolt.
