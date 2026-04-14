A Mester és Margarita: különleges kísérleti produkció a Figurától

• Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

A Figura Stúdió Színház ismét olyan bemutatóra készül, amely túlmutat a hagyományos színházi kereteken. Legújabb produkciója, címében A Mester és Margarita világát idézi, de „csak nyomokban tartalmazza” az eredeti mű elemeit.

Gergely Imre

2026. április 14., 15:492026. április 14., 15:49

A Mihail Bulgakov klasszikus művéből inspirálódó előadás nem hagyományos adaptáció. A szöveget Arno Kleinofen dolgozta át, magyar nyelvre pedig Dunkler Réka ültette át. A produkció rendezője Florin Vidamski.

A bemutatóra április 18-án, szombaton 19 órától kerül sor az Öntödében, majd a szűk nézőtéri kapacitás miatt további előadások is lesznek április 20-án, 21-én és 22-én.

Az egyedi tér kialakítása miatt egyszerre mindössze 30 néző vehet részt az előadásban, amely már önmagában is különleges színházi élményt ígér.

• Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

A produkciót felvezető sajtótájékoztatón a színház igazgatója, Kolozsi Borsos Gábor hangsúlyozta: a Figura alapítása eleve egy kísérlet volt, és kísérleti színházként határozta meg magát. Most vagyunk legközelebb az alapítás gondolatához ezzel az előadással, ahol minden egy kísérlet. Minden mozzanatában tágulnak egy picit a határok” – fogalmazott Kolozsi.

A színészek számára is rendhagyó munkafolyamat zajlik, az előadás teljesen felborítja a hagyományos történetmesélés és színészi jelenlét megszokott formáit.

Amint Tamás Boglár kiemelte, teljesen más ez az alkotás, mint amit a főiskolán megtanultak, és amit gyakoroltak pályafutásuk során. A hagyományos történetmesélés sincs, teljesen felborítja ez a játék a színészek megszokásait.

Jó értelemben vett bizonytalanságban kell dolgozniuk

– emelte ki Faragó Zénó.

• Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

Az alkotók hozzászólásaiból kiderült, a kísérletezés, számos próbálkozás és alkotói impulzus eredményeként áll össze az előadás egy komplex, vizuálisan és akusztikailag is intenzív élménnyé. A klasszikus regény csupán kiindulópont –

az alkotók annyira eltávolodtak az eredeti történettől, hogy az már leginkább csak címében és motívumaiban maradt jelen.

A hangsúly a saját értékek hozzáadásán, az új értelmezési módok felhasználásán van.

A történet alapjául szolgáló világ – Jesua Ha-Nocri és Poncius Pilátus találkozása, a moszkvai szál, a mester és Margarita szerelme, valamint Woland titokzatos jelenléte – itt nem narratív formában bontakozik ki, hanem egymásra rétegződő állapotokként.

A szereplők nem klasszikus karakterek, hanem érzelmi és létezésbeli állapotok megtestesítői.

• Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

Az alkotás látványvilágát Cristina Milea tervezte Marta Sercescu közreműködésével, a koreográfiát Sergiu Matiș alkotta meg, a fényeket Bordos László Zsolt, a hangzást pedig Călin Țopa tervezte.

A mintegy kétórás, 14 éven felülieknek ajánlott előadás intenzív fény- és hanghatásokat is alkalmaz, ezért az érzékeny nézők számára előzetes tájékozódás javasolt.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Színház
szóljon hozzá! Hozzászólások
Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Székelyhon

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Székelyhon

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Székely Sport

Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
„Nem kell hamut szórnom a fejemre”. Kelemen Hunor a Tisza és az RMDSZ viszonyáról, a magyar–magyar kapcsolatokról
Krónika

„Nem kell hamut szórnom a fejemre”. Kelemen Hunor a Tisza és az RMDSZ viszonyáról, a magyar–magyar kapcsolatokról
Ilyés Róbert: jó, hogy nyertünk
Székely Sport

Ilyés Róbert: jó, hogy nyertünk
Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
Nőileg

Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
2026. április 14., kedd

Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedden a magyarországi választások eredményével kapcsolatban kijelentette, hogy fontos a román és a magyar kormány közötti szoros együttműködés fenntartása.

Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel
Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel
2026. április 14., kedd

Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel
2026. április 14., kedd

Román politikust kérdeztek az RMDSZ-ről a magyarországi választások fényében

Mircea Abrudean szenátusi elnök kedden kijelentette, hogy a magyarországi választások eredménye az egész térség európai irányultságát erősíti meg.

Román politikust kérdeztek az RMDSZ-ről a magyarországi választások fényében
Román politikust kérdeztek az RMDSZ-ről a magyarországi választások fényében
2026. április 14., kedd

Román politikust kérdeztek az RMDSZ-ről a magyarországi választások fényében
2026. április 14., kedd

A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni

A romániaiak csaknem 40 százaléka szerint az ország politikai rendszere annyira hibás, hogy teljes egészében le kell cserélni – derül ki az ARP közvélemény-kutató április 1-10. között készített felméréséből.

A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni
A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni
2026. április 14., kedd

A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni
2026. április 14., kedd

Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán

A legtöbb romániai lakos erősen érzi az áremelkedések hatásait, és jobban fél az iráni háború árakra gyakorolt hatásától és az üzemanyagválságtól, mint a konfliktus kiterjedésétől – derül ki az ARP közvélemény-kutató intézet felméréséből.

Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán
Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán
2026. április 14., kedd

Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán
2026. április 14., kedd

Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően

Az ortodox húsvéti hosszú hétvégén a rendőrök hozzávetőlegesen 2400 járművezetőnek vonták be a jogosítványát – tájékoztatott kedden a belügyminisztérium.

Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően
Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően
2026. április 14., kedd

Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően
2026. április 14., kedd

Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani

Harminc alkalmazottat kellett volna elbocsátani Maros Megye Tanácsánál, de átcsoportosítással ezt kivédték. A döntést rendkívüli ülésen hozták meg, ahol útfelújításokról is szavaztak.

Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani
Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani
2026. április 14., kedd

Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani
2026. április 14., kedd

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével.

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök
Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök
2026. április 14., kedd

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök
2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között

Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában

A februári 9,31 százalékról márciusban 9,87 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Tovább nőtt az infláció Romániában
Tovább nőtt az infláció Romániában
2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában
2026. április 14., kedd

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció

Véget ért a tavaszi vakáció, a tanulóknak szerdától folytatódik a tanítás.

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
2026. április 14., kedd

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
