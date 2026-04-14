Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen

Több mint százéves, még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származó sínt szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcai vasúti átkelőnél. Várhatóan jövő hónapban felújítási munkálatok kezdődnek.

László Ildikó 2026. április 14., 17:242026. április 14., 17:24

Diósgyőr 1914, ez a felirat olvasható azon a vasúti sínen, amelyet nemrégiben szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcánál. A síndarab arra utal, hogy a város egyes vasúti elemei

még az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származnak.

A sínek eltávolítása kapcsán megkerestük a városházát is. Érdeklődésünkre Zörgő Noémi városházi szóvivő elmondta: a a román vasúttársaság (CFR) az urbanisztikai osztályhoz benyújtott kérésében jelezte, hogy a Vásártér utcai vasúti átkelőt modernizálni fogják.

Kollégánk jelezte a felszedett vasúti sínen olvasható Diósgyőr 1914 MA feliratot Fotó: László Ildikó

A tervek szerint síneket és betonelemeket cserélnek, védőkorlátot szerelnek fel, valamint automata sorompót helyeznek üzembe. A jelenlegi,

kézi működtetésű sorompó melletti őrházat is elbontják.

A munkálatok idejére a vasúttársaság útlezárást is kért, a dokumentum szerint május 4. és 15. között zárnák le az érintett útszakaszt. A szóvivő szerint elképzelhető, hogy a munkálatok egy része már korábban megkezdődött azokon a területeken, ahol ez nem zavarja a forgalmat.

Az átkelőnél álló őrbódét is felszámolják Fotó: László Ildikó

Nem támogatják a teljes lezárást A városvezetés ugyanakkor nem támogatja, hogy a Vásártér utcát hosszabb időre teljesen lezárják. Mint elhangzott, az érintett szakaszon jelentős az áthaladó forgalom, ezért

csak a feltétlenül szükséges időszakokra korlátoznák a lezárást.

A polgármester a műszaki osztályt arra kérte, hogy kérjenek részletes ütemtervet a kivitelezőtől, amely alapján pontosabban meg lehet határozni a forgalomkorlátozások idejét majd. Erről pedig időben értesíteni fogják az autósokat – tudtuk meg.

Az Osztrák–Magyar Monarchia az 1867 és 1918 között fennálló dualista államszövetség volt, amely az 1867-es osztrák-magyar kiegyezéssel jött létre. A birodalom két egyenrangú államból, az Osztrák Császárságból és a Magyar Királyságból állt, amelyeket a közös uralkodó és bizonyos közös ügyek tartottak össze. A trianoni döntésig Székelyföld is része volt ennek az államszövetségnek. Ez idő alatt nagyon látványos infrastrukturális fejlesztések zajlottak, többek között ekkor építették ki a vasútvonalat Székelyföldre is.

Fotó: László Ildikó

Több sínpár húzódik a vonatállomás közelében, ám csak egyen halad vonat naponta néhányszor Fotó: László Ildikó