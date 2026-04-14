Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen

Teljesen modernizálnák a Vásártér utcai vasúti átkelőt
Több mint százéves, még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származó sínt szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcai vasúti átkelőnél. Várhatóan jövő hónapban felújítási munkálatok kezdődnek.
Diósgyőr 1914, ez a felirat olvasható azon a vasúti sínen, amelyet nemrégiben szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcánál. A síndarab arra utal, hogy a város egyes vasúti elemei
A sínek eltávolítása kapcsán megkerestük a városházát is. Érdeklődésünkre Zörgő Noémi városházi szóvivő elmondta: a a román vasúttársaság (CFR) az urbanisztikai osztályhoz benyújtott kérésében jelezte, hogy a Vásártér utcai vasúti átkelőt modernizálni fogják.
Kollégánk jelezte a felszedett vasúti sínen olvasható Diósgyőr 1914 MA feliratot
A tervek szerint síneket és betonelemeket cserélnek, védőkorlátot szerelnek fel, valamint automata sorompót helyeznek üzembe. A jelenlegi,
A munkálatok idejére a vasúttársaság útlezárást is kért, a dokumentum szerint május 4. és 15. között zárnák le az érintett útszakaszt. A szóvivő szerint elképzelhető, hogy a munkálatok egy része már korábban megkezdődött azokon a területeken, ahol ez nem zavarja a forgalmat.
Az átkelőnél álló őrbódét is felszámolják
A városvezetés ugyanakkor nem támogatja, hogy a Vásártér utcát hosszabb időre teljesen lezárják. Mint elhangzott, az érintett szakaszon jelentős az áthaladó forgalom, ezért
A polgármester a műszaki osztályt arra kérte, hogy kérjenek részletes ütemtervet a kivitelezőtől, amely alapján pontosabban meg lehet határozni a forgalomkorlátozások idejét majd. Erről pedig időben értesíteni fogják az autósokat – tudtuk meg.
Az Osztrák–Magyar Monarchia az 1867 és 1918 között fennálló dualista államszövetség volt, amely az 1867-es osztrák-magyar kiegyezéssel jött létre. A birodalom két egyenrangú államból, az Osztrák Császárságból és a Magyar Királyságból állt, amelyeket a közös uralkodó és bizonyos közös ügyek tartottak össze. A trianoni döntésig Székelyföld is része volt ennek az államszövetségnek. Ez idő alatt nagyon látványos infrastrukturális fejlesztések zajlottak, többek között ekkor építették ki a vasútvonalat Székelyföldre is.
Március 15-én pontosan százhuszonöt éve annak, hogy 1888. március idusán megérkezett az első vasúti szerelvény a székelyudvarhelyi állomásra.
Több sínpár húzódik a vonatállomás közelében, ám csak egyen halad vonat naponta néhányszor
Jelenleg csak lassan lehet autóval átkelni a kigödrösödött részen
