Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen

Teljesen modernizálnák a Vásártér utcai vasúti átkelőt

Több mint százéves, még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származó sínt szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcai vasúti átkelőnél. Várhatóan jövő hónapban felújítási munkálatok kezdődnek.

2026. április 14., 17:242026. április 14., 17:24

Diósgyőr 1914, ez a felirat olvasható azon a vasúti sínen, amelyet nemrégiben szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcánál. A síndarab arra utal, hogy a város egyes vasúti elemei

még az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származnak.

A sínek eltávolítása kapcsán megkerestük a városházát is. Érdeklődésünkre Zörgő Noémi városházi szóvivő elmondta: a a román vasúttársaság (CFR) az urbanisztikai osztályhoz benyújtott kérésében jelezte, hogy a Vásártér utcai vasúti átkelőt modernizálni fogják.

Kollégánk jelezte a felszedett vasúti sínen olvasható Diósgyőr 1914 MA feliratot

A tervek szerint síneket és betonelemeket cserélnek, védőkorlátot szerelnek fel, valamint automata sorompót helyeznek üzembe. A jelenlegi,

kézi működtetésű sorompó melletti őrházat is elbontják.

A munkálatok idejére a vasúttársaság útlezárást is kért, a dokumentum szerint május 4. és 15. között zárnák le az érintett útszakaszt. A szóvivő szerint elképzelhető, hogy a munkálatok egy része már korábban megkezdődött azokon a területeken, ahol ez nem zavarja a forgalmat.

Az átkelőnél álló őrbódét is felszámolják

Nem támogatják a teljes lezárást

A városvezetés ugyanakkor nem támogatja, hogy a Vásártér utcát hosszabb időre teljesen lezárják. Mint elhangzott, az érintett szakaszon jelentős az áthaladó forgalom, ezért

csak a feltétlenül szükséges időszakokra korlátoznák a lezárást.

A polgármester a műszaki osztályt arra kérte, hogy kérjenek részletes ütemtervet a kivitelezőtől, amely alapján pontosabban meg lehet határozni a forgalomkorlátozások idejét majd. Erről pedig időben értesíteni fogják az autósokat – tudtuk meg.

Az Osztrák–Magyar Monarchia az 1867 és 1918 között fennálló dualista államszövetség volt, amely az 1867-es osztrák-magyar kiegyezéssel jött létre. A birodalom két egyenrangú államból, az Osztrák Császárságból és a Magyar Királyságból állt, amelyeket a közös uralkodó és bizonyos közös ügyek tartottak össze. A trianoni döntésig Székelyföld is része volt ennek az államszövetségnek. Ez idő alatt nagyon látványos infrastrukturális fejlesztések zajlottak, többek között ekkor építették ki a vasútvonalat Székelyföldre is.

Amikor először jött fel a vasszekér Udvarhelyre

Március 15-én pontosan százhuszonöt éve annak, hogy 1888. március idusán megérkezett az első vasúti szerelvény a székelyudvarhelyi állomásra.

Több sínpár húzódik a vonatállomás közelében, ám csak egyen halad vonat naponta néhányszor

Jelenleg csak lassan lehet autóval átkelni a kigödrösödött részen

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
1 hozzászólás Hozzászólások
2026. április 14., kedd

Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál

Ismét dolgoznak a munkagépek az Orbán Balázs utca Szejkefürdő felőli kijáratánál, öt héten belül be kell fejezni a felújítást – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

2026. április 13., hétfő

Textil- és elektronikaihulladék-gyűjtést szerveznek Szentegyházán

Textil- és elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek Szentegyházán, ahol április közepén két alkalommal is leadhatják a lakók a feleslegessé vált holmikat.

2026. április 10., péntek

Nem tiltják ki a játéktermeket Székelyudvarhelyről, de szabályozzák a működésüket

Hamarosan négyzetméter-alapon kiszámolt összegért válthatják ki éves működési engedélyüket a székelyudvarhelyi játékterem- és fogadóiroda-tulajdonosok – derült ki a lakossági fórumon, ahol a szerencsejátékokat szabályozó tervezetet is bemutatták.

2026. április 09., csütörtök

Gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny

Ünnepi gálakoncerttel zárul a IV. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny: az eseményt pénteken 19 órától tartják a korondi Pál Lajos Művelődési Otthonban.

2026. április 08., szerda

Bicikliút és járda épülhet az országút mentén Szentegyháza és a szelterszi eltérő között

Fontos pályázatot nyert a szentegyházi önkormányzat, amelyből járdát és bicikliutat építhetnek a 13A jelzésű országút mentén a település nyugati határától a szelterszi eltérőig. Mindemellett elektromos kerékpárokat is vásárolhatnak.

Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában

A levélszavazatok leadásával kapcsolatos ügyintézésben nyújt segítséget az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete. Az érdeklődők az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint egyéb technikai kérdésekben is támogatást kaphatnak.

Csütörtökön szünetel a gázszolgáltatás Csekefalván

Munkálatok miatt szünetelni fog a földgázszolgáltatás a Szentábrahám községhez tartozó Csekefalván – tájékoztat közleményében a gázszolgáltató.

2026. április 07., kedd

Közvitát szerveznek Székelyudvarhelyen a játéktermek szabályozásáról

Székelyudvarhelyen közvitára bocsátják a játéktermek működésének szabályozását érintő kérdéseket.

2026. április 06., hétfő

Ahol éjfélkor kezdődik a locsolás és a lányokat is elkérik a háztól

A környéken egyedinek számító hagyomány él Bögözben, ahol húsvét vasárnapján éjfélkor gyűlnek össze locsolni a fiatalok és zenészek kíséretében éjszaka látogatnak el a lányos házakhoz. Idén mi is részt vettünk az eseményen.

2026. március 30., hétfő

Útfelújítás zajlik Parajd községben, ezért zárták le az utat Alsó- és Felsősófalva között

Habár az anyagiak utalásától függ, hogy mennyire sikerül haladni a munkálatokkal, jelenleg is zajlik az utcák felújítása Parajd községben. Ezen projekt miatt kellett lezárni az utat Alsó- és Felsősófalva között, ahol egy hidat fognak elbontani.

