Fiatal az idős ellen, feleség a férjjel szemben – emberölésbe torkollt egy konfliktus az egyik erdélyi faluban

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Leszúrtak egy férfit a Fehér megyei Szászcsanádon vasárnap éjjel egy spontánul kitört konfliktusban, a 47 éves férfi belehalt sérülésébe – tájékoztatott hétfőn a megyei rendőrség.
A balázsfalvi rendőröket hétfőre virradó éjszaka riasztotta egy 28 éves férfi az 112-es segélyhívószámon, hogy Szászcsanádon egy férfit megkéseltek.
A helyszínre kiszálló rendőrök megállapították, hogy egy szászcsanádi házban
amelynek hevében egy 47 éves férfit mellkason szúrtak. A rohammentők nem tudták megmenteni az életét, az áldozat meghalt. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe szállították boncolásra.
A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, a nyomozást a Fehér megyei ügyészség vezeti.
Az első vizsgálatokból kiderült, hogy a spontán konfliktus két szászcsanádi személy, egy 28 éves és egy 18 éves férfi között robbant ki. Egy 33 éves férfi közbelépett, majd a 18 éves fiú 36 éves anyja is beavatkozott, és késsel enyhe sebet ejtett 33 éves férje arcán. Két további személy, egy 39, illetve egy 47 éves férfi is közbeavatkozott, megpróbálva csitítani az elfajult konfliktust, és ekkor
– írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség tájékoztatására hivatkozva.
A rendőrök felajánlották az arcán megsebesített 33 éves férfinak, hogy távoltartási parancsot adnak ki felesége ellen, de az nem élt a lehetőséggel.
Az ügyész hétfőn elrendelte a 18 éves fiú 24 órás őrizetbe vételét emberölés miatt, illetve a 36 éves nő őrizetbe vételét családon belüli erőszak miatt.
