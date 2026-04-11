Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt

Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.

Dobos László

2026. április 11., 16:312026. április 11., 16:31

• Fotó: Borbély Fanni

Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.

Lelki és közösségi ünnepnek adott otthont szombaton Gyimesfelsőlok: a Szent András-plébániatemplomban tartották meg a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozót. A római katolikus énekkarok seregszemléjén több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesbükktől egészen Balánbányáig, hogy közösen, énekben dicsérjék Istent. A résztvevők közül sokan székely és csángó népviseletben érkeztek.

A rangos esemény immár hagyománnyá vált a térségben. A vándorrendezvény 1995-ben indult Csíkszentdomokosról, és bár a koronavírus-járvány miatt két alkalommal elmaradt, mára újra a felcsíki és gyimesi egyházi közösségek egyik legfontosabb találkozási pontjává nőtte ki magát.

Hirdetés

Nem verseny, hanem találkozás

Az ünnepi szentmisét Bálint Emil felcsíki főesperes celebrálta, aki bevezetőjében hangsúlyozta:

a kórustalálkozó nem vetélkedő, hanem találkozás.

Mint fogalmazott, nem a teljesítmény a fontos, hanem az a szolgálat, amelyet a kórustagok végeznek a próbákra szánt idővel és az istentiszteletek méltóbbá tételével.

A szentbeszédet Márton István csíkrákosi plébános tartotta, aki az ének mélyebb lelki jelentésére irányította rá a figyelmet. Rámutatott:

a nép énekei, legyenek azok népdalok vagy egyházi énekek, a közösség belső világából fakadnak.

„Az ének a legbelsőbb vágyaink kifejezése” – fogalmazott. Hozzátette: a dallamok forrása egyszerre a fájdalom és az öröm, hiszen az emberi élet mindkettőből táplálkozik. Az énekek ezért nem csupán művek, hanem megélt tapasztalatok hordozói is, amelyek emlékeket és érzéseket idéznek fel.

A plébános személyes példával is érzékeltette mindezt, felidézve, miként értette meg felnőttként gyermekkori élményét, amikor nagymamája a Stabat Mater alatt könnyekig meghatódott. Mint mondta, az ének képes újraélhetővé tenni a múlt fájdalmát és vigaszát.

A közös hang ereje

A kórustalálkozó üzenete túlmutat az előadásokon: a közösségben megszólaló ének akkor válik hitelessé, ha belső indíttatásból fakad, és nem az egyéni kitűnés, hanem Isten dicsősége a cél. A szentbeszédben elhangzott:

a kórus lényege nem az, hogy valaki kitűnjön, hanem hogy együtt, közösségként szólaljanak meg.

A szentmisét követően a kórusok bemutatkozása során számos egyházi mű csendült fel, olyan alkotások, amelyek valaha egy-egy ember belső élményéből születtek, és azóta is imádságként élnek tovább a közösségekben.

A fellépő kórusok és vezetőik

Madéfalva kórusát Páll Emese Zsuzsanna vezette; Csíkszentdomokos kórusát Fórika Attila vezette; Szépvíz kórusa – Incze Sándor; Gyimesbükk kórusa –Tankó Előd; Csíkszentmiklós–Borzsova kórusa – Balázs Botond; Csíkszenttamás kórusa – Gábor Csaba; a Csíksomlyói Kegytemplom kórusa – Bíró János; Csíkrákos–Göröcsfalva–Vacsárcsi kórusát Bíró Attila vezette; Csíkmadaras kórusa – Bálint Zsolt; Csíkdelne–Csíkpálfalva kórusát Antal Ildikó vezette; Hidegség kórusa – Tankó Zsolt; Balánbánya kórusa – Gidófalvi Boldizsár. A csíksomlyói Szent Péter és Pál Plébániát Borcsa Gergely kántor, Häfliger Zsuzsanna és Salamon Ágnes vezetésével a kórus és az Összhang együttes képviselte közösen. A csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia kórusát Bakos Mihály Károly vezette. Csíktaploca kórusát Bartos András vezette; a csíkszeredai Szent Ágoston Plébánia kórusát Kacsó Arnold vezette; Gyimesközéplok kórusát Kajtár Arnold vezette; Csíkdánfalva kórusát Bálint Zsolt vezette; Gyimesfelsőlok kórusát Póra Attila vezette.

A tavalyi, 2025-ös, Gyimesbükkben megrendezett találkozóról ebben a cikkben lehet olvasni.

korábban írtuk

A hit és az ének ünnepe Gyimesbükkben: megtartották a felcsíki kórustalálkozót
A hit és az ének ünnepe Gyimesbükkben: megtartották a felcsíki kórustalálkozót

Rangos egyházi eseménynek volt házigazdája Gyimesbükk szombaton. Székelyföld legkeletibb községében tartották a 28. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozót. A római katolikus kórusok seregszemléjén több mint 600 kórustag lépett fel.

Hirdetés
Hirdetés

2026. április 11., szombat

Elejtett autókulccsal nyúlta le a járművet egy csíkszeredai fiatalember

Egy 45 éves, csíkszeredai férfi az 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat pénteken délelőtt, hogy valaki ellopta az autóját a Mihai Eminescu utcából.

Hirdetés
2026. április 11., szombat

Forgalomból kivont autóval közlekedett, elkapták a rendőrök

Már három hónapja kivonták forgalomból azt a személyautót, amivel Tusnádfürdőn közlekedett egy 33 éves férfi.

2026. április 11., szombat

Januárt idéző tavaszi fagy Csíkszeredában

Jócskán visszaesett a hőmérséklet szombatra virradóan a hargitai megyeközpontban, ahol a mínusz tíz fokot közelítette a legalacsonyabb érték a hivatalos mérőállomáson.

2026. április 10., péntek

Lesodródott az útról egy fiatal sofőr Szépvíz közelében

Baleset történt Szépvíz közelében csütörtök este, egy fiatal sofőr autójával megcsúszott és lesodródott az úttestről.

Hirdetés
2026. április 09., csütörtök

Autószerviz gyulladt ki Csíkszeredában

Autójavító műhelyben keletkezett tűzhöz riasztották csütörtök este a csíkszeredai tűzoltókat.

2026. április 09., csütörtök

Nem tanult az esetekből: pár napon belül háromszor bukott le ittas vezetés miatt

Egy héten belül háromszor is ittas vezetés és baleset miatt került a Hargita megyei rendőrség látókörébe egy külföldi férfi.

2026. április 08., szerda

Ittas sofőrt kaptak el Csíkszeredában

Egy 50 éves, csíkmadarasi férfit állítottak meg ellenőrzésre Csíkszeredában szerdán reggel a rendőrök. Amint kiderült, ittasan vezette az autóját.

Hirdetés
2026. április 08., szerda

Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is

Nyitva hagyott ajtókon és kapukon át jutottak be ismeretlenek több csíkdánfalvi házba a húsvéti ünnepek idején. Volt, ahonnan készpénzt vittek el, máshol sikertelen behatolási kísérlet történt, a rendőrség pedig több ügyben is nyomozást indított.

2026. április 08., szerda

Késve, de lesz tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában

A megszokottól eltérően még el sem kezdődött a Csíkszeredában megszokott általános tavaszi nagytakarítás, amelynek megszervezését akadályozza, hogy nincs költségvetés. A hónap második felében viszont lesz erre lehetőség.

2026. április 07., kedd

Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás

Ismét benőtte a nád az egykori csíkszeredai Suta-tavat, miközben 19 évvel a lecsapolása után továbbra sem kezdődtek újra a rehabilitációs munkálatok. A közbeszerzési eljárás ugyan újraindult, de az eredményt megóvták, így a kivitelezés ismét várat magára.

Hirdetés
