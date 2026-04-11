Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált. Dobos László 2026. április 11., 16:312026. április 11., 16:31 2026. április 11., 16:462026. április 11., 16:46

Fotó: Borbély Fanni

Lelki és közösségi ünnepnek adott otthont szombaton Gyimesfelsőlok: a Szent András-plébániatemplomban tartották meg a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozót. A római katolikus énekkarok seregszemléjén több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesbükktől egészen Balánbányáig, hogy közösen, énekben dicsérjék Istent. A résztvevők közül sokan székely és csángó népviseletben érkeztek.

Fotó: Borbély Fanni

A rangos esemény immár hagyománnyá vált a térségben. A vándorrendezvény 1995-ben indult Csíkszentdomokosról, és bár a koronavírus-járvány miatt két alkalommal elmaradt, mára újra a felcsíki és gyimesi egyházi közösségek egyik legfontosabb találkozási pontjává nőtte ki magát. Nem verseny, hanem találkozás Az ünnepi szentmisét Bálint Emil felcsíki főesperes celebrálta, aki bevezetőjében hangsúlyozta:

a kórustalálkozó nem vetélkedő, hanem találkozás.

Mint fogalmazott, nem a teljesítmény a fontos, hanem az a szolgálat, amelyet a kórustagok végeznek a próbákra szánt idővel és az istentiszteletek méltóbbá tételével.

Fotó: Borbély Fanni

A szentbeszédet Márton István csíkrákosi plébános tartotta, aki az ének mélyebb lelki jelentésére irányította rá a figyelmet. Rámutatott:

a nép énekei, legyenek azok népdalok vagy egyházi énekek, a közösség belső világából fakadnak.

„Az ének a legbelsőbb vágyaink kifejezése” – fogalmazott. Hozzátette: a dallamok forrása egyszerre a fájdalom és az öröm, hiszen az emberi élet mindkettőből táplálkozik. Az énekek ezért nem csupán művek, hanem megélt tapasztalatok hordozói is, amelyek emlékeket és érzéseket idéznek fel.

Fotó: Borbély Fanni

A plébános személyes példával is érzékeltette mindezt, felidézve, miként értette meg felnőttként gyermekkori élményét, amikor nagymamája a Stabat Mater alatt könnyekig meghatódott. Mint mondta, az ének képes újraélhetővé tenni a múlt fájdalmát és vigaszát. A közös hang ereje A kórustalálkozó üzenete túlmutat az előadásokon: a közösségben megszólaló ének akkor válik hitelessé, ha belső indíttatásból fakad, és nem az egyéni kitűnés, hanem Isten dicsősége a cél. A szentbeszédben elhangzott:

a kórus lényege nem az, hogy valaki kitűnjön, hanem hogy együtt, közösségként szólaljanak meg.

A szentmisét követően a kórusok bemutatkozása során számos egyházi mű csendült fel, olyan alkotások, amelyek valaha egy-egy ember belső élményéből születtek, és azóta is imádságként élnek tovább a közösségekben.

Fotó: Borbély Fanni

A fellépő kórusok és vezetőik



Madéfalva kórusát Páll Emese Zsuzsanna vezette; Csíkszentdomokos kórusát Fórika Attila vezette; Szépvíz kórusa – Incze Sándor; Gyimesbükk kórusa –Tankó Előd; Csíkszentmiklós–Borzsova kórusa – Balázs Botond; Csíkszenttamás kórusa – Gábor Csaba; a Csíksomlyói Kegytemplom kórusa – Bíró János; Csíkrákos–Göröcsfalva–Vacsárcsi kórusát Bíró Attila vezette; Csíkmadaras kórusa – Bálint Zsolt; Csíkdelne–Csíkpálfalva kórusát Antal Ildikó vezette; Hidegség kórusa – Tankó Zsolt; Balánbánya kórusa – Gidófalvi Boldizsár. A csíksomlyói Szent Péter és Pál Plébániát Borcsa Gergely kántor, Häfliger Zsuzsanna és Salamon Ágnes vezetésével a kórus és az Összhang együttes képviselte közösen. A csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia kórusát Bakos Mihály Károly vezette. Csíktaploca kórusát Bartos András vezette; a csíkszeredai Szent Ágoston Plébánia kórusát Kacsó Arnold vezette; Gyimesközéplok kórusát Kajtár Arnold vezette; Csíkdánfalva kórusát Bálint Zsolt vezette; Gyimesfelsőlok kórusát Póra Attila vezette.



Fotó: Borbély Fanni

