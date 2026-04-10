A megítélés súlya – Veress Gábor Hunor kettős mércéje

Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.

Nagy Lilla

2026. április 10., 13:002026. április 10., 13:00

Veress Gábor Hunor, kettős mérce, Double Standard, Berze Imre, művész, Új Kriterion Galéria

Városi legendából érzékeny szobor

Fotó: Nagy Lilla

Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.

Nagy Lilla

2026. április 10., 13:002026. április 10., 13:00

Veress Gábor Hunor Double Standard, azaz Kettős mérce című kiállítása nyílt meg a csíkszeredai Új Kriterion Galériában, és május 15-ig látogatható. A marosvásárhelyi szobrászművész munkáit Berze Imre székelyudvarhelyi művész méltatta a megnyitón, hangsúlyozva: a kettős mérce a művészet egyik alapvető, ma is jelenlévő jelensége.

Veress Gábor Hunor, kettős mérce, Double Standard, Berze Imre, művész, Új Kriterion Galéria

Részegh Botond, Veress Gábor Hunor és Berze Imre

Fotó: Nagy Lilla

Berze Imre értelmezésében ugyanazt az alkotást vagy viselkedést gyakran eltérően ítéljük meg attól függően, ki hozta létre, milyen háttérből érkezik, vagy milyen státusszal rendelkezik. Egy ismert művész provokatív munkája könnyen válik zseniálissá, míg egy ismeretlen alkotó hasonló gesztusát ízléstelennek minősíthetik. A művész magánélete, politikai helyzete, társadalmi beágyazottsága mind befolyásolja a befogadást, így újra és újra felmerül a kérdés: elválasztható-e az alkotó a műtől?

Veress Gábor Hunor, kettős mérce, Double Standard, Berze Imre, művész, Új Kriterion Galéria

A bizonytalanságot felváltja a művek nagysága

Fotó: Nagy Lilla

A kettős mérce a nemek mentén is kirajzolódik: a női alkotásokat gyakran érzelmesnek vagy moralizálónak bélyegezték, míg a férfi művészek hasonló munkáit mélynek és bátornak tartották. Hasonló különbségek figyelhetők meg a nyugati és nem nyugati művészet megítélésében is: ami az egyik kontextusban innovatív, az a másikban egzotikusnak vagy éppen másolatnak számít. A műtárgypiac sem kivétel, egy ismert név milliókat ér, míg egy ismeretlen alkotó munkája gyakran észrevétlen marad. Az érték így nem feltétlenül a minőséget, hanem a státuszt tükrözi.

Veress Gábor Hunor, kettős mérce, Double Standard, Berze Imre, művész, Új Kriterion Galéria

Veress Gábor Hunor, Berze Imre és Hajdú Áron

Fotó: Nagy Lilla

Veress Gábor Hunor saját alkotói folyamata is reflektál erre a bizonytalanságra. A kiállítás installálása közben felmerült benne, meddig készíthet még ilyen nagyméretű tárgyakat, amelyek szó szerint kiszorítják a művészet teréből. Egyik munkájának története, a 2018-ban készült Csapda, egy váratlan, szinte véletlen gesztushoz kötődik: fia játék közben kettévéshette a talapzatot. A kezdeti pánik után a művész felismerte, hogy a hiba új jelentésréteget adhat a műnek. Az ilyen szerencsés balesetek egyszerre vehetnek el és adhatnak hozzá az alkotáshoz.

Veress Gábor Hunor, kettős mérce, Double Standard, Berze Imre, művész, Új Kriterion Galéria

Napóra, idő helyett arcokkal

Fotó: Nagy Lilla

A galériában nincsenek hagyományos, a munkákhoz ragasztott képcímek vagy feliratok, a látogatók egy térképszerű papíron tájékozódhatnak a művek elhelyezkedéséről és címeiről. Ez a megoldás is az értelmezés szabadságát hangsúlyozza.

A kiállított munkák jelentős része monumentális, legalábbis ezek uralják a teret.

A felnagyított tárgyak, mint a hatalmas tű egy kicsiny szénakazalban, a lehetetlenség és elveszettség képzetét fordítják meg: itt semmi sem vész el, minden hangsúlyossá válik. A túlméretezett pánikgomb vagy a mennyezetről lógó súly szintén ezt a feszültséget hordozza: fenyegetőnek tűnnek, mégis kontroll alatt állnak. A bejáratnál elhelyezett, megsárgult Esc gomb ironikus gesztus: a kilépés lehetősége már a belépés pillanatában adott, mégis kihasználatlan.

Veress Gábor Hunor, kettős mérce, Double Standard, Berze Imre, művész, Új Kriterion Galéria

Megtalálni a tűt a szénakazalban

Fotó: Nagy Lilla

A kisebb alkotások sem kevésbé beszédesek. Egy apró pók ereszkedik hálóján egy kitátott száj felé, megidézve a városi legendát az alvás közben lenyelt pókokról, ám ez a mozdulat sosem teljesedik be, az idő megdermed. Egy arcokból álló napóra pedig a hangulat, az idő és az ismétlődés kapcsolatát veti fel.

A kiállítás nem kínál egyértelmű válaszokat. Inkább rámutat arra, hogy a művek értelmezése társadalmi, kulturális és személyes tényezőktől függ. A kettős mérce felismerése így nem megoldás, hanem kiindulópont: egy nyitottabb és igazságosabb művészeti szemlélet lehetősége.

Veress Gábor Hunor, kettős mérce, Double Standard, Berze Imre, művész, Új Kriterion Galéria

Megdermesztett pillanatok mint művészi aktus

Fotó: Nagy Lilla

Veress Gábor Hunor, kettős mérce, Double Standard, Berze Imre, művész, Új Kriterion Galéria

Célbatalált gondolatok

Fotó: Nagy Lilla

Veress Gábor Hunor, kettős mérce, Double Standard, Berze Imre, művész, Új Kriterion Galéria

Kilépni, mielőtt belépnénk

Fotó: Nagy Lilla

Veress Gábor Hunor, kettős mérce, Double Standard, Berze Imre, művész, Új Kriterion Galéria

Monumentális művek, felnagyított félelmek

Fotó: Nagy Lilla

Veress Gábor Hunor, kettős mérce, Double Standard, Berze Imre, művész, Új Kriterion Galéria

Biztos talajon álló bizonytalanságok

Fotó: Nagy Lilla

2026. április 09., csütörtök

Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

Tizenegy vers a békéért
Tizenegy vers a békéért
2026. április 09., csütörtök

Tizenegy vers a békéért
2026. április 08., szerda

Mindennek mestere: Gazda József

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.

Mindennek mestere: Gazda József
Mindennek mestere: Gazda József
2026. április 08., szerda

Mindennek mestere: Gazda József
2026. április 06., hétfő

Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje

Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.

Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje
Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje
2026. április 06., hétfő

Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje
2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban
Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban
2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban
2026. április 04., szombat

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások

A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások
Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások
2026. április 04., szombat

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások
2026. április 02., csütörtök

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”

Kék szívek lengtek a csíkszeredai Központi Park fáin április 2-án: csendes, mégis erőteljes közösségi gesztussal hívták fel a figyelmet az autizmusra. Üzenetek, jelenlét és megértés – egy délelőtt, ahol a különbözőség láthatóvá vált.

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”
„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”
2026. április 02., csütörtök

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”
2026. március 31., kedd

Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről

Milyen is a szerelem? Vak, bolond, ravasz? És milyen az, amikor több mint négyszáz éves szövegeket modern zenei köntösbe burkolnak? Az Ineffable The Shakespearience Evolution albuma kapcsán Prohászka-Rád Boróka irodalomtudóssal beszélgettünk.

Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről
Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről
2026. március 31., kedd

Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről
2026. március 30., hétfő

A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal

A benti falmászás sokaknak látványos sport, valójában azonban jóval több ennél: fejlesztő és akár terápiás eszköz is lehet. A fal különböző nehézségű útvonalakat kínál, így kezdők és haladók egyaránt megtalálják benne a kihívást.

A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal
A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal
2026. március 30., hétfő

A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal
2026. március 29., vasárnap

A múlt rekonstrukciója a jelen kérdésein keresztül: AnnART Archívum

Egy eltűnőben lévő művészeti korszak kel új életre: az AnnART Archívum több száz performansz dokumentumát menti meg, miközben a rendszerváltás utáni szabadság és kísérletezés történetét is újraírja a köztudatban.

A múlt rekonstrukciója a jelen kérdésein keresztül: AnnART Archívum
A múlt rekonstrukciója a jelen kérdésein keresztül: AnnART Archívum
2026. március 29., vasárnap

A múlt rekonstrukciója a jelen kérdésein keresztül: AnnART Archívum
2026. március 27., péntek

Világnaptól világnapig: színház a Ligeten

„A színház, mint összművészeti forma a történetmesélésen, a látványon, a nyelven, a mozgáson, a téren keresztül képes megmutatni nekünk, milyen volt, milyen most és milyen lehetne a világunk” – írta Willem Dafoe a színházi világnapi üzenetében.

Világnaptól világnapig: színház a Ligeten
Világnaptól világnapig: színház a Ligeten
2026. március 27., péntek

Világnaptól világnapig: színház a Ligeten
