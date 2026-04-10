A megítélés súlya – Veress Gábor Hunor kettős mércéje

Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.
Városi legendából érzékeny szobor
Fotó: Nagy Lilla
Veress Gábor Hunor Double Standard, azaz Kettős mérce című kiállítása nyílt meg a csíkszeredai Új Kriterion Galériában, és május 15-ig látogatható. A marosvásárhelyi szobrászművész munkáit Berze Imre székelyudvarhelyi művész méltatta a megnyitón, hangsúlyozva: a kettős mérce a művészet egyik alapvető, ma is jelenlévő jelensége.
Részegh Botond, Veress Gábor Hunor és Berze Imre
Berze Imre értelmezésében ugyanazt az alkotást vagy viselkedést gyakran eltérően ítéljük meg attól függően, ki hozta létre, milyen háttérből érkezik, vagy milyen státusszal rendelkezik. Egy ismert művész provokatív munkája könnyen válik zseniálissá, míg egy ismeretlen alkotó hasonló gesztusát ízléstelennek minősíthetik. A művész magánélete, politikai helyzete, társadalmi beágyazottsága mind befolyásolja a befogadást, így újra és újra felmerül a kérdés: elválasztható-e az alkotó a műtől?
A bizonytalanságot felváltja a művek nagysága
A kettős mérce a nemek mentén is kirajzolódik: a női alkotásokat gyakran érzelmesnek vagy moralizálónak bélyegezték, míg a férfi művészek hasonló munkáit mélynek és bátornak tartották. Hasonló különbségek figyelhetők meg a nyugati és nem nyugati művészet megítélésében is: ami az egyik kontextusban innovatív, az a másikban egzotikusnak vagy éppen másolatnak számít. A műtárgypiac sem kivétel, egy ismert név milliókat ér, míg egy ismeretlen alkotó munkája gyakran észrevétlen marad. Az érték így nem feltétlenül a minőséget, hanem a státuszt tükrözi.
Veress Gábor Hunor, Berze Imre és Hajdú Áron
Veress Gábor Hunor saját alkotói folyamata is reflektál erre a bizonytalanságra. A kiállítás installálása közben felmerült benne, meddig készíthet még ilyen nagyméretű tárgyakat, amelyek szó szerint kiszorítják a művészet teréből. Egyik munkájának története, a 2018-ban készült Csapda, egy váratlan, szinte véletlen gesztushoz kötődik: fia játék közben kettévéshette a talapzatot. A kezdeti pánik után a művész felismerte, hogy a hiba új jelentésréteget adhat a műnek. Az ilyen szerencsés balesetek egyszerre vehetnek el és adhatnak hozzá az alkotáshoz.
Napóra, idő helyett arcokkal
A galériában nincsenek hagyományos, a munkákhoz ragasztott képcímek vagy feliratok, a látogatók egy térképszerű papíron tájékozódhatnak a művek elhelyezkedéséről és címeiről. Ez a megoldás is az értelmezés szabadságát hangsúlyozza.
A felnagyított tárgyak, mint a hatalmas tű egy kicsiny szénakazalban, a lehetetlenség és elveszettség képzetét fordítják meg: itt semmi sem vész el, minden hangsúlyossá válik. A túlméretezett pánikgomb vagy a mennyezetről lógó súly szintén ezt a feszültséget hordozza: fenyegetőnek tűnnek, mégis kontroll alatt állnak. A bejáratnál elhelyezett, megsárgult Esc gomb ironikus gesztus: a kilépés lehetősége már a belépés pillanatában adott, mégis kihasználatlan.
Megtalálni a tűt a szénakazalban
A kisebb alkotások sem kevésbé beszédesek. Egy apró pók ereszkedik hálóján egy kitátott száj felé, megidézve a városi legendát az alvás közben lenyelt pókokról, ám ez a mozdulat sosem teljesedik be, az idő megdermed. Egy arcokból álló napóra pedig a hangulat, az idő és az ismétlődés kapcsolatát veti fel.
A kiállítás nem kínál egyértelmű válaszokat. Inkább rámutat arra, hogy a művek értelmezése társadalmi, kulturális és személyes tényezőktől függ. A kettős mérce felismerése így nem megoldás, hanem kiindulópont: egy nyitottabb és igazságosabb művészeti szemlélet lehetősége.
Megdermesztett pillanatok mint művészi aktus
Célbatalált gondolatok
Kilépni, mielőtt belépnénk
Monumentális művek, felnagyított félelmek
Biztos talajon álló bizonytalanságok
Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.
Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.
Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.
A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.
A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.
Kék szívek lengtek a csíkszeredai Központi Park fáin április 2-án: csendes, mégis erőteljes közösségi gesztussal hívták fel a figyelmet az autizmusra. Üzenetek, jelenlét és megértés – egy délelőtt, ahol a különbözőség láthatóvá vált.
Milyen is a szerelem? Vak, bolond, ravasz? És milyen az, amikor több mint négyszáz éves szövegeket modern zenei köntösbe burkolnak? Az Ineffable The Shakespearience Evolution albuma kapcsán Prohászka-Rád Boróka irodalomtudóssal beszélgettünk.
A benti falmászás sokaknak látványos sport, valójában azonban jóval több ennél: fejlesztő és akár terápiás eszköz is lehet. A fal különböző nehézségű útvonalakat kínál, így kezdők és haladók egyaránt megtalálják benne a kihívást.
Egy eltűnőben lévő művészeti korszak kel új életre: az AnnART Archívum több száz performansz dokumentumát menti meg, miközben a rendszerváltás utáni szabadság és kísérletezés történetét is újraírja a köztudatban.
„A színház, mint összművészeti forma a történetmesélésen, a látványon, a nyelven, a mozgáson, a téren keresztül képes megmutatni nekünk, milyen volt, milyen most és milyen lehetne a világunk” – írta Willem Dafoe a színházi világnapi üzenetében.
szóljon hozzá!