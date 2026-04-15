Képkocka az Erdély arcai és harcai című dokumentumfilmből
Gyermekek személyes hitélményei, díjnyertes színdarab és egy megrendítő dokumentumfilm találkozik A hit arcai című rendezvényen, amely pénteken egész napos kulturális és lelki programot kínál Csíkszentsimonban.
A hit egyszerre személyes tapasztalat és közösségi örökség – ezt a kettősséget járja körül A hit arcai című eseménysorozat. A szervezők tudatosan több nézőpontot kapcsolnak össze: a gyermeki megfogalmazásokat, a közösségi művészeti megszólalásokat és a történelmi példákat, így rajzolva ki egy összetettebb képet arról, hogyan él tovább a hit a mindennapokban.
Az alcsíki gyermekek számára meghirdetett alkotói felhívás nyomán született munkák állnak annak a kiállításnak a középpontjában, amely április 17-én, pénteken 13 órakor nyílik meg Csíkszentsimonban, a Szent László Házban. A pályázat arra hívta a gyerekeket, hogy saját nyelvükön és eszközeikkel fogalmazzák meg, mit jelent számukra a hit: képekben, történetekben, versekben vagy akár más kreatív formákban.
A beérkezett alkotások egy közös tárlatban öltenek testet, amely nem csupán műveket, hanem egy generáció gondolkodását és belső világát is megmutatja. A kiállítás különlegessége éppen ebben rejlik:
A megnyitó részeként a csíkszentimrei templomos gyerekek országos díjat nyert színdarabja is színpadra kerül, amely tovább erősíti a rendezvény közösségi és kulturális jellegét.
A 11 éves Sándor Sándor Katinka így készült a kiállításra. Alkotásának címe: Az Isten, aki mindenkinek megbocsát
A program az esti órákban a Csíkszentsimoni kultúrházban folytatódik. 19 órától mutatják be az Erdély arcai és harcai című dokumentumfilmet, amelynek ez az alkalom az ősbemutatója. A vetítést megelőzően a helyi Szent László kórus lép fel, majd a filmhez kapcsolódóan ifj. Czikó László plébános osztja meg gondolatait Érzések, benyomások és töprengések a film nyomán címmel.
A dokumentumfilmet Farkas György rendezte, a 20. századi erdélyi katolikus főpapok sorsát idézi meg: olyan emberek történeteit, akik hitükhöz a legnehezebb időkben is hűségesek maradtak.
A szervezők egy olyan eseménysort kínálnak, ahol a gyermeki megszólalások és a történelmi példák egymás mellé kerülnek – különböző nézőpontokból, mégis ugyanarra a kérdésre keresve a választ.
A pénteki programsorozat Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Krónika Intézet szervezésében valósul meg.
