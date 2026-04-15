Gyermekalkotások, színdarab és ősbemutató – A hit arcai

Képkocka az Erdély arcai és harcai című dokumentumfilmből

Fotó: Forrás: Sándor Cecília

Gyermekek személyes hitélményei, díjnyertes színdarab és egy megrendítő dokumentumfilm találkozik A hit arcai című rendezvényen, amely pénteken egész napos kulturális és lelki programot kínál Csíkszentsimonban.

Nagy Lilla

2026. április 15., 17:032026. április 15., 17:03

2026. április 15., 17:272026. április 15., 17:27

A hit egyszerre személyes tapasztalat és közösségi örökség – ezt a kettősséget járja körül A hit arcai című eseménysorozat. A szervezők tudatosan több nézőpontot kapcsolnak össze: a gyermeki megfogalmazásokat, a közösségi művészeti megszólalásokat és a történelmi példákat, így rajzolva ki egy összetettebb képet arról, hogyan él tovább a hit a mindennapokban.

Az alcsíki gyermekek számára meghirdetett alkotói felhívás nyomán született munkák állnak annak a kiállításnak a középpontjában, amely április 17-én, pénteken 13 órakor nyílik meg Csíkszentsimonban, a Szent László Házban. A pályázat arra hívta a gyerekeket, hogy saját nyelvükön és eszközeikkel fogalmazzák meg, mit jelent számukra a hit: képekben, történetekben, versekben vagy akár más kreatív formákban.

A beérkezett alkotások egy közös tárlatban öltenek testet, amely nem csupán műveket, hanem egy generáció gondolkodását és belső világát is megmutatja. A kiállítás különlegessége éppen ebben rejlik:

a hit nem elvont fogalomként jelenik meg, hanem gyermeki nézőpontból, őszinte és gyakran meglepően letisztult formában.

A megnyitó részeként a csíkszentimrei templomos gyerekek országos díjat nyert színdarabja is színpadra kerül, amely tovább erősíti a rendezvény közösségi és kulturális jellegét.

A 11 éves Sándor Sándor Katinka így készült a kiállításra. Alkotásának címe: Az Isten, aki mindenkinek megbocsát

A program az esti órákban a Csíkszentsimoni kultúrházban folytatódik. 19 órától mutatják be az Erdély arcai és harcai című dokumentumfilmet, amelynek ez az alkalom az ősbemutatója. A vetítést megelőzően a helyi Szent László kórus lép fel, majd a filmhez kapcsolódóan ifj. Czikó László plébános osztja meg gondolatait Érzések, benyomások és töprengések a film nyomán címmel.

A dokumentumfilmet Farkas György rendezte, a 20. századi erdélyi katolikus főpapok sorsát idézi meg: olyan emberek történeteit, akik hitükhöz a legnehezebb időkben is hűségesek maradtak.

A film nemcsak történelmi visszatekintés, hanem egyben reflexió is arra, hogy a hit miként válhat megtartó erővé üldöztetés, börtön vagy akár életveszély idején.

A szervezők egy olyan eseménysort kínálnak, ahol a gyermeki megszólalások és a történelmi példák egymás mellé kerülnek – különböző nézőpontokból, mégis ugyanarra a kérdésre keresve a választ.

A pénteki programsorozat Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Krónika Intézet szervezésében valósul meg.

Közösség Hit
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 13., hétfő

Múzeumi sztorik: Nyúzókés Cibrefalváról

Egy késő középkori nyúzókést választottak az áprilisi hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeumban. A kés 2025-ben, az újrakezdett Csíkszentmihályi – Cibrefalvi régészeti kutatások során került felszínre.

2026. április 13., hétfő

2026. április 11., szombat

A béke tizenegy hangja a felújítás árnyékában

Háború és béke feszültségét idézték meg a versek április 11-én a Csíki Játékszín előtti téren, ahol immár 14. alkalommal szólalt meg a Tizenegy ünnepi műsor.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Ez már feltámadás – egy élet, egy nemzet, egy lelki számvetés

Szilágyi Enikő előadóestje nemcsak emlékezés, hanem morális tükör: múlt és jelen, hit és identitás találkozik egy személyes, mégis közösségi vallomásban, amely kérdez, szembesít és megtisztít.

2026. április 11., szombat

2026. április 10., péntek

A megítélés súlya – Veress Gábor Hunor kettős mércéje

Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.

2026. április 10., péntek

2026. április 09., csütörtök

Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 08., szerda

Mindennek mestere: Gazda József

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.

2026. április 08., szerda

2026. április 06., hétfő

Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje

Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.

2026. április 06., hétfő

2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 04., szombat

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások

A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.

2026. április 04., szombat

2026. április 02., csütörtök

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”

Kék szívek lengtek a csíkszeredai Központi Park fáin április 2-án: csendes, mégis erőteljes közösségi gesztussal hívták fel a figyelmet az autizmusra. Üzenetek, jelenlét és megértés – egy délelőtt, ahol a különbözőség láthatóvá vált.

2026. április 02., csütörtök

