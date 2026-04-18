Hit és helytállás a történelem árnyékában – bemutatták az Erdély arcai és harcai című filmet

Csíkszentsimonban a hit megtartó erejét állította középpontba az a kiállításmegnyitóval és filmbemutatóval egybekötött esemény, amely a 20. századi erdélyi egyházi személyek sorsát idézte meg.
A székely közönség számára nem csupán kulturális, hanem lelki értelemben is jelentős esemény zajlott le a csíkszentsimoni Szent László Házban és a Kultúrotthonban április 17-én. A Hit az én történetemben című kiállítás megnyitója – melynek részeként a csíkszentimrei templomos gyerekek országos díjat nyert színdarabját is meg lehetett tekinteni – és az Erdély arcai és harcai című dokumentumfilm bemutatója egymásra épülve kínált átfogó képet a hit szerepéről a székelyföldi közösségek múltjában és jelenében. A program Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Krónika Intézet szervezésében valósult meg.
Az est ünnepélyes köszöntővel és a Szent László Kórus előadásával vette kezdetét, majd a filmvetítés következett, amely a 20. századi erdélyi katolikus főpapok sorsán keresztül mutatta be a hithez való ragaszkodás drámai és felemelő példáit. A dokumentumfilm nem pusztán történelmi visszatekintés, hanem morális állásfoglalás is: azt üzeni, hogy a legnehezebb történelmi korszakokban is létezhet belső tartás és remény.
Sándor Cecília néprajzkutató és kommunikációs szakember köszöntőjében a közösség szerepét hangsúlyozta, kiemelve, hogy Székelyföld története egyben a hitből táplálkozó tanúságtételek sorozata. Rámutatott: a hit nemcsak a templom falai között, hanem a mindennapi életben is formálja a közösséget.
Kozma István, Csíkszentsimon polgármestere személyes hangvételű beszédében a hit közösségmegtartó erejéről szólt. Úgy fogalmazott, hogy a hit nemcsak a kulturális örökség része, hanem a mindennapok szerves eleme, amely generációkon átívelve biztosítja a közösség folytonosságát. Hangsúlyozta, hogy az ilyen események lehetőséget adnak a megállásra és az önreflexióra egy rohanó világban.
Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja beszédében a film jelentőségét tágabb történelmi és nemzeti kontextusba helyezte. Kiemelte, hogy az alkotás túlmutat a dokumentáláson: a 20. századi egyházi személyek szenvedésein keresztül a remény és a szeretet erejét közvetíti. Hangsúlyozta, hogy a főkonzulátus számára kiemelten fontos minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az erdélyi magyarság identitását és lelki örökségét erősíti.
Sándor Cecília a későbbiekben Kassai Ildikó történész munkásságát méltatta. Elmondta, hogy a film létrejötte egy hosszabb kutatási és alkotói folyamat eredménye, és hogy a bemutató megszervezése is személyes elköteleződésből fakadt. Hozzátette: a Krónika Intézetnek köszönhetően a film szélesebb közönség számára is elérhetővé vált.
Czikó László plébános a vetítés előtti bevezetőjében értelmezési keretet adott az alkotáshoz. Felhívta a figyelmet a Márton Áron-emlékév jelentőségére, valamint a film történelmi és egyháztörténeti hátterére. Részletesen ismertette azokat a fogalmakat – mint a „szögesdrót-filozófia” vagy a konkordátum –, amelyek segítik a nézőt a korszak megértésében. Hangsúlyozta: a film nemcsak információt közöl, hanem érzelmi és lelki reflexióra is ösztönöz.
Az Erdély arcai és harcai című dokumentumfilm – Kassai Ildikó produceri és írói munkájával, valamint Farkas György rendezésében – érzékenyen mutatja be azt az időszakot, amikor a hit vállalása üldöztetéssel, börtönnel vagy akár életáldozattal járt. Az alkotás egyik központi gondolata, hogy a szeretet és az emberi méltóság még a legkeményebb ideológiai nyomás alatt is képes felülkerekedni.
A csíkszentsimoni esemény így nem csupán egy film bemutatója volt, hanem közösségi emlékezés és megerősítés: annak felismerése, hogy a hit nem múltbeli relikvia, hanem ma is élő, megtartó erő.
