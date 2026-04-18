Hit és helytállás a történelem árnyékában – bemutatták az Erdély arcai és harcai című filmet

Fotó: Nagy Lilla

Csíkszentsimonban a hit megtartó erejét állította középpontba az a kiállításmegnyitóval és filmbemutatóval egybekötött esemény, amely a 20. századi erdélyi egyházi személyek sorsát idézte meg.

Nagy Lilla

2026. április 18., 17:152026. április 18., 17:15

A székely közönség számára nem csupán kulturális, hanem lelki értelemben is jelentős esemény zajlott le a csíkszentsimoni Szent László Házban és a Kultúrotthonban április 17-én. A Hit az én történetemben című kiállítás megnyitója – melynek részeként a csíkszentimrei templomos gyerekek országos díjat nyert színdarabját is meg lehetett tekinteni – és az Erdély arcai és harcai című dokumentumfilm bemutatója egymásra épülve kínált átfogó képet a hit szerepéről a székelyföldi közösségek múltjában és jelenében. A program Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Krónika Intézet szervezésében valósult meg.

Fotó: Borbáth Katalin / Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

Az est ünnepélyes köszöntővel és a Szent László Kórus előadásával vette kezdetét, majd a filmvetítés következett, amely a 20. századi erdélyi katolikus főpapok sorsán keresztül mutatta be a hithez való ragaszkodás drámai és felemelő példáit. A dokumentumfilm nem pusztán történelmi visszatekintés, hanem morális állásfoglalás is: azt üzeni, hogy a legnehezebb történelmi korszakokban is létezhet belső tartás és remény.

A Szent László Kórus

Fotó: Borbáth Katalin / Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

Sándor Cecília néprajzkutató és kommunikációs szakember köszöntőjében a közösség szerepét hangsúlyozta, kiemelve, hogy Székelyföld története egyben a hitből táplálkozó tanúságtételek sorozata. Rámutatott: a hit nemcsak a templom falai között, hanem a mindennapi életben is formálja a közösséget.

Sándor Cecília néprajzkutató és kommunikációs szakember

Fotó: Borbáth Katalin / Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

Kozma István, Csíkszentsimon polgármestere személyes hangvételű beszédében a hit közösségmegtartó erejéről szólt. Úgy fogalmazott, hogy a hit nemcsak a kulturális örökség része, hanem a mindennapok szerves eleme, amely generációkon átívelve biztosítja a közösség folytonosságát. Hangsúlyozta, hogy az ilyen események lehetőséget adnak a megállásra és az önreflexióra egy rohanó világban.

Kozma István, Csíkszentsimon polgármestere

Fotó: Borbáth Katalin / Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja beszédében a film jelentőségét tágabb történelmi és nemzeti kontextusba helyezte. Kiemelte, hogy az alkotás túlmutat a dokumentáláson: a 20. századi egyházi személyek szenvedésein keresztül a remény és a szeretet erejét közvetíti. Hangsúlyozta, hogy a főkonzulátus számára kiemelten fontos minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az erdélyi magyarság identitását és lelki örökségét erősíti.

Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa első beosztott konzulja

Fotó: Borbáth Katalin / Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

Sándor Cecília a későbbiekben Kassai Ildikó történész munkásságát méltatta. Elmondta, hogy a film létrejötte egy hosszabb kutatási és alkotói folyamat eredménye, és hogy a bemutató megszervezése is személyes elköteleződésből fakadt. Hozzátette: a Krónika Intézetnek köszönhetően a film szélesebb közönség számára is elérhetővé vált.

Czikó László plébános

Fotó: Borbáth Katalin / Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

Czikó László plébános a vetítés előtti bevezetőjében értelmezési keretet adott az alkotáshoz. Felhívta a figyelmet a Márton Áron-emlékév jelentőségére, valamint a film történelmi és egyháztörténeti hátterére. Részletesen ismertette azokat a fogalmakat – mint a „szögesdrót-filozófia” vagy a konkordátum –, amelyek segítik a nézőt a korszak megértésében. Hangsúlyozta: a film nemcsak információt közöl, hanem érzelmi és lelki reflexióra is ösztönöz.

Fotó: Borbáth Katalin / Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

Az Erdély arcai és harcai című dokumentumfilm – Kassai Ildikó produceri és írói munkájával, valamint Farkas György rendezésében – érzékenyen mutatja be azt az időszakot, amikor a hit vállalása üldöztetéssel, börtönnel vagy akár életáldozattal járt. Az alkotás egyik központi gondolata, hogy a szeretet és az emberi méltóság még a legkeményebb ideológiai nyomás alatt is képes felülkerekedni.

A csíkszentsimoni esemény így nem csupán egy film bemutatója volt, hanem közösségi emlékezés és megerősítés: annak felismerése, hogy a hit nem múltbeli relikvia, hanem ma is élő, megtartó erő.

szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 16., csütörtök

Az emlékezet rétegei – magyar alkotók a holokausztról

Április 16-a 2001 óta a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon indult a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján – a tragédia lenyomatai ma is ott élnek a lelkekben és a művészetben.

Táncra kér Csíkszereda – amikor a ritmus közösséget teremt

Április 23–29. között a Táncvilágnap Csíkszereda rendezvénysorozat pezsdíti fel a várost: előadások, workshopok, közösségi tánc és meglepetések várják az érdeklődőket, lelkes szervezők összefogásával.

Gyermekalkotások, színdarab és ősbemutató – A hit arcai

Gyermekek személyes hitélményei, díjnyertes színdarab és egy megrendítő dokumentumfilm találkozik A hit arcai című rendezvényen, amely pénteken egész napos kulturális és lelki programot kínál Csíkszentsimonban.

Múzeumi sztorik: Nyúzókés Cibrefalváról

Egy késő középkori nyúzókést választottak az áprilisi hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeumban. A kés 2025-ben, az újrakezdett Csíkszentmihályi – Cibrefalvi régészeti kutatások során került felszínre.

A béke tizenegy hangja a felújítás árnyékában

Háború és béke feszültségét idézték meg a versek április 11-én a Csíki Játékszín előtti téren, ahol immár 14. alkalommal szólalt meg a Tizenegy ünnepi műsor.

Ez már feltámadás – egy élet, egy nemzet, egy lelki számvetés

Szilágyi Enikő előadóestje nemcsak emlékezés, hanem morális tükör: múlt és jelen, hit és identitás találkozik egy személyes, mégis közösségi vallomásban, amely kérdez, szembesít és megtisztít.

A megítélés súlya – Veress Gábor Hunor kettős mércéje

Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.

Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

Mindennek mestere: Gazda József

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.

Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje

Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.

