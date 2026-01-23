Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta

A saláta nem csak „nyúlkaja” és nem csak az fogyaszthatja, aki fogyókúrázik. Pontosan az ilyen tévhitek megcáfolására választott salátareceptet A pszichológus konyhája házigazdája, Dimény-Varga Tünde pszichológus és gasztroblogger: a Nőileg podcastjében a Buti Lászlóval folyatott beszélgetés során egy igazán laktató, őszi-téli saláta készült. Mutatjuk a receptet.

A műsorban egyébként a székelyudvarhelyi sportoló és edző gyógyulástörténetét osztotta meg. Lacinál rosszindulatú gerincdaganatot diagnosztizáltak a világjárvány idején. A rendkívül komplikált műtét követően – amely során eltávolították az életét veszélyeztető daganatot – hosszas, nehéz felépülés következett. De Lacinak nem csak a rehabilitációt fizikai részével, hanem a mentális teherrel is meg kellett birkózni. Ma már, gyógyultan úgy véli, nemcsak elvett, hanem adott is a kór: új perspektívát, tisztánlátást. A teljes beszélgetést itt nézhetitek meg.

Fotó: Pinti Attila

Hozzávalók: kb. 1/2 kg édesburgonya (3-4 db)

egy kötés fodros kel

só, bors

szumák, olívaolaj

2 db. birsalma

egy marék dió és gránátalmaszemek

7 dkg feta vagy valamilyen érlelt sajt

gránátalma melasz vagy balzsamecet

méz (opcionális)

Fotó: Pinti Attila