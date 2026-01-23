Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta

gasztronómia, pszichológus, Nőileg, beszélgetés, recept

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A saláta nem csak „nyúlkaja” és nem csak az fogyaszthatja, aki fogyókúrázik. Pontosan az ilyen tévhitek megcáfolására választott salátareceptet A pszichológus konyhája házigazdája, Dimény-Varga Tünde pszichológus és gasztroblogger: a Nőileg podcastjében a Buti Lászlóval folyatott beszélgetés során egy igazán laktató, őszi-téli saláta készült. Mutatjuk a receptet.

Liget

2026. január 23., 18:422026. január 23., 18:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A műsorban egyébként a székelyudvarhelyi sportoló és edző gyógyulástörténetét osztotta meg. Lacinál rosszindulatú gerincdaganatot diagnosztizáltak a világjárvány idején. A rendkívül komplikált műtét követően – amely során eltávolították az életét veszélyeztető daganatot – hosszas, nehéz felépülés következett. De Lacinak nem csak a rehabilitációt fizikai részével, hanem a mentális teherrel is meg kellett birkózni. Ma már, gyógyultan úgy véli, nemcsak elvett, hanem adott is a kór: új perspektívát, tisztánlátást. A teljes beszélgetést itt nézhetitek meg.

gasztronómia, pszichológus, Nőileg, beszélgetés, recept Galéria

Fotó: Pinti Attila

Hozzávalók:

  • kb. 1/2 kg édesburgonya (3-4 db)

  • egy kötés fodros kel

  • só, bors

  • szumák, olívaolaj

  • 2 db. birsalma

  • egy marék dió és gránátalmaszemek

  • 7 dkg feta vagy valamilyen érlelt sajt

  • gránátalma melasz vagy balzsamecet

  • méz (opcionális)

gasztronómia, pszichológus, Nőileg, beszélgetés, recept Galéria

Fotó: Pinti Attila

Elkészítése:

Az édesburgonyát meghámozzuk, kockára vágjuk, meglocsoljuk olívaolajjal. Sóval, borssal, szumákkal ízesítve megsütjük. A diót száraz serpenyőben kissé megpörköljük. A birsalmát cikkekre vágjuk, egy tepsiben vajat olvasztunk és a gyümölcsszeleteket mindkét oldalukon megsütjük benne. Közben a fodros kelt letépkedjük a kemény szárról, olívaolajjal és kevés citromlével meglocsoljuk és állni hagyjuk. Amikor megsült az édesburgonya és a birsalma, egy tálon összeállítjuk a salátát. A tetejére rámorzsoljuk a sajtot és a salátát meglocsoljuk kevés gránátalma melasszal vagy balzsamecettel. Ha ecetet használunk, akkor kevés mézzel is édesíthetjük a salátát.

Hirdetés
Recept
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben
Visszaigazoltak Magyarországra az FK Csíkszereda volt labdarúgói
Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
A döntőért játszik a magyar pólóválogatott, kezdenek az Eb-főcsoportban a kézilabdázók
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
Székelyhon

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben
Székelyhon

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben
Visszaigazoltak Magyarországra az FK Csíkszereda volt labdarúgói
Székely Sport

Visszaigazoltak Magyarországra az FK Csíkszereda volt labdarúgói
Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
Krónika

Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
A döntőért játszik a magyar pólóválogatott, kezdenek az Eb-főcsoportban a kézilabdázók
Székely Sport

A döntőért játszik a magyar pólóválogatott, kezdenek az Eb-főcsoportban a kézilabdázók
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?

A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó

Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.

Csokis keksz – videó
Csokis keksz – videó
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé

A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.

Nyújtózás a fény felé
Nyújtózás a fény felé
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó

Hagyományos sütőben is készíthető a fahéjas kelt csiga, de most air fryerben sütöttük meg ezt a finomságot.

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek

A téli időszak az étkezés szempontjából egy nehéz időszak. Hiába vannak tele az üzletek „friss” zöldséggel, gyümölccsel, a mesterséges termesztési körülmények miatt ezekben a terményekben sokkal kevesebb a mikrotápanyag.

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
2026. január 16., péntek

Nyerj a reggeliddel!

Egy tál zabkása, joghurt, gyümölcs, vajas kenyér kakaóval, netán tojás baconnel? Te szoktál reggelizni? És ha igen, mit? Mutasd meg a reggelidet, és nyerj!

Nyerj a reggeliddel!
Nyerj a reggeliddel!
2026. január 16., péntek

Nyerj a reggeliddel!
2026. január 15., csütörtök

Élet a hótakaró alatt és felett

A téli, vastag hótakarónak sokféle szerepe van a természetben. Közismert a szigetelő hatása, de számos más, kevésbé ismert tulajdonsága is van. A havas táj gyakran mozdulatlannak tűnik, azonban csendes, de kemény küzdelem zajlik a túlélésért.

Élet a hótakaró alatt és felett
Élet a hótakaró alatt és felett
2026. január 15., csütörtök

Élet a hótakaró alatt és felett
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Tatár beefsteak – videó

Noha a tatár beefsteak számos helyen szerepel az étlapon, sokan mégsem merik kérni, ugyanis ódzkodnak a nyers hústól. Viszont jól elkészítve semmilyen gondot nem okozhat, ráadásul annyira különleges, hogy egyszer mindenkinek megéri kipróbálnia.

Tatár beefsteak – videó
Tatár beefsteak – videó
2026. január 14., szerda

Tatár beefsteak – videó
2026. január 13., kedd

Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal

Egy jó könyv mellé néha nem kell több, mint egy jól megválasztott ital. Ezúttal a gyömbér és a citrom kerül a csészébe.

Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal
Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal
2026. január 13., kedd

Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal
2026. január 12., hétfő

Egy hétköznap ízei

Ez a napi menü azoknak szól, akik szeretnek jól enni, de nem akarnak egész nap a konyhában sürgölődni. Gyors, mégis átgondolt fogások, amelyek simán megállják a helyüket egy hétköznapon, de nem hatnak „diétásnak”.

Egy hétköznap ízei
Egy hétköznap ízei
2026. január 12., hétfő

Egy hétköznap ízei
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!