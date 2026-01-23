Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta

Fotó: Pinti Attila
A saláta nem csak „nyúlkaja” és nem csak az fogyaszthatja, aki fogyókúrázik. Pontosan az ilyen tévhitek megcáfolására választott salátareceptet A pszichológus konyhája házigazdája, Dimény-Varga Tünde pszichológus és gasztroblogger: a Nőileg podcastjében a Buti Lászlóval folyatott beszélgetés során egy igazán laktató, őszi-téli saláta készült. Mutatjuk a receptet.
A műsorban egyébként a székelyudvarhelyi sportoló és edző gyógyulástörténetét osztotta meg. Lacinál rosszindulatú gerincdaganatot diagnosztizáltak a világjárvány idején. A rendkívül komplikált műtét követően – amely során eltávolították az életét veszélyeztető daganatot – hosszas, nehéz felépülés következett. De Lacinak nem csak a rehabilitációt fizikai részével, hanem a mentális teherrel is meg kellett birkózni. Ma már, gyógyultan úgy véli, nemcsak elvett, hanem adott is a kór: új perspektívát, tisztánlátást. A teljes beszélgetést itt nézhetitek meg.
Fotó: Pinti Attila
kb. 1/2 kg édesburgonya (3-4 db)
egy kötés fodros kel
só, bors
szumák, olívaolaj
2 db. birsalma
egy marék dió és gránátalmaszemek
7 dkg feta vagy valamilyen érlelt sajt
gránátalma melasz vagy balzsamecet
méz (opcionális)
Fotó: Pinti Attila
Az édesburgonyát meghámozzuk, kockára vágjuk, meglocsoljuk olívaolajjal. Sóval, borssal, szumákkal ízesítve megsütjük. A diót száraz serpenyőben kissé megpörköljük. A birsalmát cikkekre vágjuk, egy tepsiben vajat olvasztunk és a gyümölcsszeleteket mindkét oldalukon megsütjük benne. Közben a fodros kelt letépkedjük a kemény szárról, olívaolajjal és kevés citromlével meglocsoljuk és állni hagyjuk. Amikor megsült az édesburgonya és a birsalma, egy tálon összeállítjuk a salátát. A tetejére rámorzsoljuk a sajtot és a salátát meglocsoljuk kevés gránátalma melasszal vagy balzsamecettel. Ha ecetet használunk, akkor kevés mézzel is édesíthetjük a salátát.
