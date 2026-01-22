Terepszemle a beszakadt parajdi bányafödémnél: átveszik a kiépített csőrendszert?

Terepszemlét tartottak az átvétellel megbízott szakemberek
Fotó: Olti Angyalka
Terepszemlét tartottak Parajdon a Korond-patak elterelésére kiépített ideiglenes csőrendszert vizsgálva. Noha a kivitelező késznek mondta a munkát, a Salrom vállalat munkatársai és a szakértők további biztonsági beavatkozásokat kérnek az átvétel előtt.
A Korond-patak elterelését célzó csőrendszer kiépítését rendelte meg tavaly az állami Salrom országos sóipari vállalat, miután beszakadt a parajdi sóbánya födémje, a víz pedig mindent elárasztott a mélyben. A munkálattal a Partener Industrial Construct Kft.-t bízták meg, amelynek munkapontvezetője, Paul Bejan már tavaly szeptemberben jelezte a Székelyhonnak, hogy befejezték a munkát.
Ezzel még novemberben sem értett egyet a Salrom vezetősége, így a viták miatt a beruházás hivatalos átvétele elhúzódott. Az utóbbival kapcsolatos tárgyalások csütörtökön kezdődtek el, amiről lapunkat is tájékoztatta Bejan. Most is az ő meghívására érkeztünk a helyszínre.
Hosszú várakozás után találkoztunk Petres Sándorral, Hargita megye prefektusával a parajdi sóbánya székhelyén, aki megerősítette, hogy valóban zajlanak a beruházás átvételével kapcsolatos tárgyalások. Ennél többet azonban nem tudott mondani, hiszen ő maga is csak meghívottként volt jelen.
Fotó: Olti Angyalka
Hamar megértettük, hogy miről beszél, hiszen a munka átvételével egy héttagú bizottságot bíztak meg, akik a tanácskozást követően elindultak terepszemlét tartani.
Mi is követtük őket, így ismét bejutottunk az egyébként elzárt bányarészre, amelyet vastag hóréteg borított. Utóbbi miatt egyébként nem sok látnivaló maradt a terepen, ám annyi biztos igen, hogy a csöveken át folyt a Korond-patak vize, a vezetékek stabilizálása érdekében kifeszített láncok pedig feszesen álltak. A rendszer befogadó része is teljesítette a feladatát,
Megpróbáltunk interjút kérni a Salrom küldöttségétől, ám ők hamar jelezték, hogy erre nem kaptak felhatalmazást.
Fotó: Olti Angyalka
Csupán Costică Sofroniét, a Kolozsvári Műszaki Egyetemről érkező szakértőt (aki tagja volt az átvételi bizottságnak) sikerült megszólaltatni. Ő arról beszélt, hogy a környék biztonságossá tétele érdekében egyebek mellett
még szükség van egy gátra, amely visszafogja a nagyobb vízhozamokat,
ugyanakkor még jobban stabilizálni kell a kiépített csőrendszert.
Elengedhetetlen továbbá egy lebetonozott meder kiépítése is
– mondta el. Beszélgetésünket követően a felek ismét visszavonultak a parajdi sóbánya székhelyére, hogy a munkálatok átvételéről tárgyaljanak.
Fotó: Olti Angyalka
Petres Sándortól még annyit azért megtudtunk, hogy továbbra is havonta fogják meghosszabbítani a zónára vonatkozó vészhelyzetet. Ezt
Az utóbbival kapcsolatos beavatkozások elvégzésére hamarosan ismét kivitelezőt fog keresni a Salrom.
Fotó: Olti Angyalka
A parajdi vészhelyzeti bizottság 2025. május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amelyet azóta havonta meghosszabbítottak. Az érintett hatóságok folyamatosan felügyelik a veszélyeztetett térséget, és rendszeres méréseket végeznek a Korond-patakon és a környékbeli folyóvízen.
Fotó: Olti Angyalka
A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába tavaly május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Petres Sándor Hargita megyei prefektus
Fotó: Olti Angyalka
Székelyföld neves képzőművészeinek portréit mutatja be Siklódy Ferenc kiállítása, amelyet január 26-án nyitnak meg a Haáz Rezső Múzeumban, Székelyudvarhelyen.
Kívülről már jól néz ki a Korondon épülő bölcsőde, de a belső részen még több apró munkálatot kell elvégeznie a kivitelezőnek, ugyanakkor a tereprendezés is hátravan. A község vezetősége a következő tanévtől már megnyitná a létesítményt.
Két, egymáshoz szorosan kapcsolódó, esküvőre fókuszáló eseményt is szerveznek Székelyudvarhelyen: szerdán esküvőfotókból nyílik tárlat, hétvégén pedig esküvő kiállítást tartanak.
A kisvárosok és községek elöljárói is aggodalommal figyelik a 2026-os adóemelések hatásait. Úgy látják: a kormányzati döntés éppen a legkiszolgáltatottabb rétegeket, köztük a fogyatékkal élőket bünteti a leginkább.
Az elmúlt napokban a rendkívüli hideg miatt több ember is kórházi kezelésre szorult Hargita megyében, főként kihűlés és fagyási sérülések következtében.
Édességeket és fülhallgatót próbált ellopni hétfőn délután három kiskorú az egyik székelyudvarhelyi áruházból, azonban a pénztárnál feltartóztatták őket.
Könyvbemutatók, kiállítások, színházi előadás, gálaest és várostörténeti konferencia is szerepel a magyar kultúra napja alkalmából szervezett székelyudvarhelyi rendezvénysorozat programjában, amely január 20. és 24. között várja az érdeklődőket.
Hétfőtől SMS-alapú jegyvásárlási lehetőséget vezet be a székelyudvarhelyi helyi közszállítást működtető Urbana Transport.
Az áramszolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint nyolc Hargita megyei településen összesen 19 transzformátorállomás maradt áramellátás nélkül szombat este.
Az Eurotrans Alapítvány legközelebb Udvarhelyszéken nyújt ingyenes segítséget a magyar állampolgárság igényléséhez, beleértve a szükséges fordításokat is.
szóljon hozzá!