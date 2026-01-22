Rovatok
Terepszemle a beszakadt parajdi bányafödémnél: átveszik a kiépített csőrendszert?

Terepszemlét tartottak az átvétellel megbízott szakemberek

Terepszemlét tartottak az átvétellel megbízott szakemberek

Fotó: Olti Angyalka

Terepszemlét tartottak Parajdon a Korond-patak elterelésére kiépített ideiglenes csőrendszert vizsgálva. Noha a kivitelező késznek mondta a munkát, a Salrom vállalat munkatársai és a szakértők további biztonsági beavatkozásokat kérnek az átvétel előtt.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 22., 19:052026. január 22., 19:05

A Korond-patak elterelését célzó csőrendszer kiépítését rendelte meg tavaly az állami Salrom országos sóipari vállalat, miután beszakadt a parajdi sóbánya födémje, a víz pedig mindent elárasztott a mélyben. A munkálattal a Partener Industrial Construct Kft.-t bízták meg, amelynek munkapontvezetője, Paul Bejan már tavaly szeptemberben jelezte a Székelyhonnak, hogy befejezték a munkát.

Ezzel még novemberben sem értett egyet a Salrom vezetősége, így a viták miatt a beruházás hivatalos átvétele elhúzódott. Az utóbbival kapcsolatos tárgyalások csütörtökön kezdődtek el, amiről lapunkat is tájékoztatta Bejan. Most is az ő meghívására érkeztünk a helyszínre.

Terepszemlét tartottak

Hosszú várakozás után találkoztunk Petres Sándorral, Hargita megye prefektusával a parajdi sóbánya székhelyén, aki megerősítette, hogy valóban zajlanak a beruházás átvételével kapcsolatos tárgyalások. Ennél többet azonban nem tudott mondani, hiszen ő maga is csak meghívottként volt jelen.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Hamar megértettük, hogy miről beszél, hiszen a munka átvételével egy héttagú bizottságot bíztak meg, akik a tanácskozást követően elindultak terepszemlét tartani.

Mi is követtük őket, így ismét bejutottunk az egyébként elzárt bányarészre, amelyet vastag hóréteg borított. Utóbbi miatt egyébként nem sok látnivaló maradt a terepen, ám annyi biztos igen, hogy a csöveken át folyt a Korond-patak vize, a vezetékek stabilizálása érdekében kifeszített láncok pedig feszesen álltak. A rendszer befogadó része is teljesítette a feladatát,

mi akkor és ott nem láttunk szivárgást.

Megpróbáltunk interjút kérni a Salrom küldöttségétől, ám ők hamar jelezték, hogy erre nem kaptak felhatalmazást.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Csupán Costică Sofroniét, a Kolozsvári Műszaki Egyetemről érkező szakértőt (aki tagja volt az átvételi bizottságnak) sikerült megszólaltatni. Ő arról beszélt, hogy a környék biztonságossá tétele érdekében egyebek mellett

  • még szükség van egy gátra, amely visszafogja a nagyobb vízhozamokat,

  • ugyanakkor még jobban stabilizálni kell a kiépített csőrendszert.

  • Elengedhetetlen továbbá egy lebetonozott meder kiépítése is

– mondta el. Beszélgetésünket követően a felek ismét visszavonultak a parajdi sóbánya székhelyére, hogy a munkálatok átvételéről tárgyaljanak.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Meddig tart a vészhelyzet?

Petres Sándortól még annyit azért megtudtunk, hogy továbbra is havonta fogják meghosszabbítani a zónára vonatkozó vészhelyzetet. Ezt

csak akkor lehet majd feloldani, ha sikerül elvégezni a további mederszabályozási munkálatokat a sószorosban.

Az utóbbival kapcsolatos beavatkozások elvégzésére hamarosan ismét kivitelezőt fog keresni a Salrom.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A parajdi vészhelyzeti bizottság 2025. május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amelyet azóta havonta meghosszabbítottak. Az érintett hatóságok folyamatosan felügyelik a veszélyeztetett térséget, és rendszeres méréseket végeznek a Korond-patakon és a környékbeli folyóvízen.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába tavaly május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Petres Sándor Hargita megyei prefektus
Fotó: Olti Angyalka

Petres Sándor Hargita megyei prefektus

Fotó: Olti Angyalka

 

