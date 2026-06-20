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Félúton a kaland: Kína kapujában a két erdélyi motoros

A tádzsik–afgán határ mellett, a Panj folyó mentén haladtak a motorosok • Fotó: Mihály Alpár

A tádzsik–afgán határ mellett, a Panj folyó mentén haladtak a motorosok

Fotó: Mihály Alpár

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Meghódították a Pamír-fennsík legendás útjait, több mint 4600 méteres magasságba kapaszkodtak fel, jurtában is megszálltak, és már Kína felé készülnek a Mongóliába tartó erdélyi kalandorok, akik egy hónap alatt közel tízezer kilométert tettek meg.

László Ildikó

2026. június 20., 16:252026. június 20., 16:25

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett Mihály Alpár és Bertici Attila mongóliai expedíciója. A két motoros világutazó miután elhagyta Üzbegisztánt, átkelt Tádzsikisztánon, teljesítette a kaland egyik legjobban várt szakaszát, a legendás Pamír hegységen keresztül vezető főutat.

A Pamír hegyei között halad a világ egyik legikonikusabb és legmagasabban futó közútja • Fotó: Mihály Alpár Galéria

A Pamír hegyei között halad a világ egyik legikonikusabb és legmagasabban futó közútja

Fotó: Mihály Alpár

Három héttel az indulás után már több mint nyolcezer kilométert tudhattak maguk mögött. Útjuk során Bulgárián, Törökországon, Grúzián (Georgia), Oroszországon, Kazahsztánon és Üzbegisztánon haladtak át, mielőtt elérték volna a Pamír-fennsíkot.

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„Volt már minden: határátkelés órákon át, pecsét pecsét hátán, bürokrácia, rendőri megállítások, motorápolás az út szélén,

Idézet
brutális szakaszok a régi szovjet utakon, por, gödrök, kínai kamionok és közben olyan tájak, amiket élőben látni egyszerűen felfoghatatlan”

– írta közösségi oldalán Alpár.

A következő napokban a kalandorok egyre magasabbra kapaszkodtak. Előbb 3000, majd 4300 méteren motoroztak, végül elérték az Ak-Bajtal-hágót, a Pamír Highway (a világ egyik legikonikusabb és legmagasabban futó közútja) legmagasabb pontját, 4655 méteres magasságban.

• Fotó: Mihály Alpár Galéria

Fotó: Mihály Alpár

A székelyudvarhelyi motoros szerint voltak pillanatok, amikor úgy érezték, mintha nem is ezen a bolygón járnának. A több száz kilométeres szakaszon

földutak, por, köves emelkedők és rossz útfelületek nehezítették a haladást,

ugyanakkor a hófödte csúcsok, a végtelen fennsíkok és a hegyvidéki táj minden nehézségért kárpótolta őket.

A szállodai szobákat jurtára váltották egy estére Kirgizisztánban • Fotó: Mihály Alpár Galéria

A szállodai szobákat jurtára váltották egy estére Kirgizisztánban

Fotó: Mihály Alpár

A Pamír után Kirgizisztán következett, ahol végre egy régi álmuk is teljesült: egy éjszakát jurtában tölthettek. Nem sokkal később újra Kazahsztánba érkeztek, ahol jó hírt kaptak: megérkezett a szükséges engedély ahhoz, hogy

motorral is beléphessenek Kínába.

A kínai útszakasz ugyanis nem volt az eredeti terveik között, de találkoztak két kínai motorossal, akikkel összebarátkoztak és ők segítettek, hogy a kaland részeként Kínán is átmotorozzanak az erdélyiek.

Attila és Alpár • Fotó: Mihály Alpár Galéria

Attila és Alpár

Fotó: Mihály Alpár

Az expedíció a félidejéhez érkezett, és eddig 9700 kilométert tettek meg. Elmondásuk szerint egy hónap alatt nagyon sok élményt gyűjtöttek, miközben országokat, pusztaságokat, hegyvidékeket és távoli falvakat ismertek meg.

„A kaland tehát még csak most fordul rá az igazán ismeretlen részére” – fogalmazott.

Tízezer kilométer. Egy hónap alatt megtett útvonaluk • Fotó: Mihály Alpár Galéria

Tízezer kilométer. Egy hónap alatt megtett útvonaluk

Fotó: Mihály Alpár

A következő nagy célállomás Kína, majd Mongólia, ahová a következő hetekben érkeznek meg. A hazafelé vezető út terveik szerint Oroszországon keresztül vezet majd, az expedíció még tartogat érdekességeket.

Utazásukról portálunkon is beszámolunk, de napról napra figyelemmel követhetik a két motoros YouTube csatornáin (itt és itt), illetve közösségi oldalaikon is megosztják tapasztalataikat.

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Udvarhelyszék
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