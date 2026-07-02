Ittasan balesetet okozott, majd hamisan jelentette autója eltűnését

Őrizetbe vettek egy 61 éves székelyudvarhelyi férfit, aki a gyanú szerint valótlanul jelentette be saját személygépkocsijának eltulajdonítását, miután ittasan balesetett okozott vele – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

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A férfi július 1-jén, délután fél négy körül értesítette a székelyudvarhelyi rendőrséget arról, hogy ellopták az autóját, amelyet elmondása szerint délelőtt a lakóhelye előtt parkolt le. A rendőrök azonnal megkezdték a jármű felkutatását Székelyudvarhelyen és Hargita megye területén, és rövid időn belül meg is találták az autót a városban.

A vizsgálat során azonban kiderült, hogy a férfi még aznap, délután két óra körül