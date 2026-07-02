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Ittasan balesetet okozott, majd hamisan jelentette autója eltűnését

• Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság

Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság

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Őrizetbe vettek egy 61 éves székelyudvarhelyi férfit, aki a gyanú szerint valótlanul jelentette be saját személygépkocsijának eltulajdonítását, miután ittasan balesetett okozott vele – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. július 02., 12:222026. július 02., 12:22

A férfi július 1-jén, délután fél négy körül értesítette a székelyudvarhelyi rendőrséget arról, hogy ellopták az autóját, amelyet elmondása szerint délelőtt a lakóhelye előtt parkolt le. A rendőrök azonnal megkezdték a jármű felkutatását Székelyudvarhelyen és Hargita megye területén, és rövid időn belül meg is találták az autót a városban.

A vizsgálat során azonban kiderült, hogy a férfi még aznap, délután két óra körül

anyagi kárral járó közlekedési balesetet okozott

a Bethlen Gábor utcában, majd elhagyta a baleset helyszínét. A nyomozás adatai szerint ezt követően

valótlanul jelentette be járműve eltulajdonítását.

A férfit a nyomozás alkalmával alkoholszondával tesztelték, a vizsgálat pedig 0,19 mg/liter légalkoholszintet mutatott ki a férfi leheletéből. Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a rendőrök július 1-jén este őrizetbe vették.

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Az ügyben ügyészi irányítással folytatódik a nyomozás hamis nyilatkozattétel megalapozott gyanújával.

A rendőrség emlékeztet: minden bejelentést komolyan vesznek, a valótlan bejelentések azonban feleslegesen kötik le azokat az erőforrásokat, amelyekre valódi vészhelyzetekben lenne szükség.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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