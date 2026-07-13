Hétfő délután is leszakadhat az ég Székelyföldön

Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 12 megyére és Bukarestre.

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A meteorológusok szerint 13 és 20 óra között Munténia nagy részén, Erdély délkeleti térségében (Hargita és Kovászna megyében is), a Déli-Kárpátok keleti felében, helyenként a Keleti-Kárpátokban és Dobrudzsa délnyugati részén felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható.

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A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–20, helyenként a 30 litert négyzetméterenként, a szél sebessége átmenetileg elérheti az 50–70 kilométer/órát – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.