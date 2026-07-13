Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park-filmek sztárja

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78 éves korában elhunyt Sam Neill új-zélandi színész hétfőn, miután felépült abból a daganatos betegségből, amelyet korábban diagnosztizáltak nála – közölte családja.
„Sam-et családja vette körül, és azzal a méltósággal távozott, amely egész életét jellemezte” – áll a Neill Instagram-oldalán közzétett közleményben. A család szerint a „veszteség hirtelen és váratlan” volt – adta hírül az Agerpres.
A színész az ausztráliai Sydneyben hunyt el, hozzátartozói pedig köszönetet mondtak a város egyik magánkórházának az ellátásért.
Áprilisban jelentette be, hogy remisszióban van, miután harmadik stádiumú vérrákja miatt CAR-T sejtterápián esett át. Neillnél 2022-ben harmadik stádiumú angioimmunoblasztos T-sejtes limfómát, a non-Hodgkin-limfóma egy ritka típusát diagnosztizálták, ami miatt rövid időre visszavonult a színészettől.
Sam Neill az északírországi Omaghban született, brit édesanya és új-zélandi édesapa gyermekeként.
Első jelentősebb sikerét az 1977-es Sleeping Dogs című thriller hozta meg számára, világhírűvé azonban 1993-ban, a Jurassic Park bemutatásával vált. Alan Grant szerepét később a Jurassic Park III és a Jurassic World: Világuralom című folytatásokban is eljátszotta.
Legelismertebb alakításai közé tartoznak még a Zongoralecke (The Piano), a Vadászat a Vörös Októberre (The Hunt for Red October) és a Vademberek hajszája (Hunt for the Wilderpeople) című filmekben nyújtott szerepei, valamint a Birmingham bandája (Peaky Blinders) című sorozatban való szereplése.
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