Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park-filmek sztárja

78 éves korában elhunyt Sam Neill új-zélandi színész hétfőn, miután felépült abból a daganatos betegségből, amelyet korábban diagnosztizáltak nála – közölte családja.

Székelyhon 2026. július 13., 10:322026. július 13., 10:32

„Sam-et családja vette körül, és azzal a méltósággal távozott, amely egész életét jellemezte” – áll a Neill Instagram-oldalán közzétett közleményben. A család szerint a „veszteség hirtelen és váratlan” volt – adta hírül az Agerpres. A színész az ausztráliai Sydneyben hunyt el, hozzátartozói pedig köszönetet mondtak a város egyik magánkórházának az ellátásért.

Neillt leginkább a kultikus Jurassic Park Alan Grant paleontológusaként ismerte meg a közönség.