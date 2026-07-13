Élelem és zseblámpa nélkül bolyongtak a hegyekben a magyar turisták – videóval

Fotó: Hunyad megyei hegyimentőszolgálat
Három eltévedt magyar turistát mentettek ki a Retyezát-hegységből hétfőre virradóra a Hunyad megyei hegyimentők.
2026. július 13., 12:272026. július 13., 12:27
2026. július 13., 12:282026. július 13., 12:28
A Hunyad megyei Salvamont vezetője, Ovidiu Bodean szerint a turistákat a Lolaia-gerinc északi részén találták meg,
A hegyimentők ivóvizet és zseblámpákat adtak nekik, majd biztonságban lekísérték őket a Râușor térségében leparkolt személygépkocsijukhoz.
A mentőakció vasárnap este 10 óra körül kezdődött és hétfő hajnali 4 óra körül ért véget – ismerteti az Agerpres.
A hegyimentők arra kérik a turistákat, hogy hegyi túrára csak megfelelő felszerelésben induljanak el, és előzetesen tájékozódjanak a turistautak állapotáról, valamint a várható időjárásról. Ez különösen fontos azok számára, akik a Retyezát-hegység magasan fekvő térségeit tervezik felkeresni – hívták fel a figyelmet.
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