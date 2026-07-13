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Élelem és zseblámpa nélkül bolyongtak a hegyekben a magyar turisták – videóval

• Fotó: Hunyad megyei hegyimentőszolgálat

Fotó: Hunyad megyei hegyimentőszolgálat

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Három eltévedt magyar turistát mentettek ki a Retyezát-hegységből hétfőre virradóra a Hunyad megyei hegyimentők.

Székelyhon

2026. július 13., 12:272026. július 13., 12:27

2026. július 13., 12:282026. július 13., 12:28

A Hunyad megyei Salvamont vezetője, Ovidiu Bodean szerint a turistákat a Lolaia-gerinc északi részén találták meg,

kimerülten, kiszáradva, élelem és zseblámpa nélkül, a hegyi túrához nem megfelelő felszerelésben.

A hegyimentők ivóvizet és zseblámpákat adtak nekik, majd biztonságban lekísérték őket a Râușor térségében leparkolt személygépkocsijukhoz.

A mentőakció vasárnap este 10 óra körül kezdődött és hétfő hajnali 4 óra körül ért véget – ismerteti az Agerpres.

A hegyimentők arra kérik a turistákat, hogy hegyi túrára csak megfelelő felszerelésben induljanak el, és előzetesen tájékozódjanak a turistautak állapotáról, valamint a várható időjárásról. Ez különösen fontos azok számára, akik a Retyezát-hegység magasan fekvő térségeit tervezik felkeresni – hívták fel a figyelmet.

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