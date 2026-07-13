Ezen a héten benyújtottuk az európai uniós támogatási kérelmet a körgyűrű 3-as és 6-os szakaszára. A beruházás összértéke több mint 538 millió lej.

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Most a pályázat elbírálása következik. Ha megkapjuk a támogatást, elindulhatnak a következő lépések, hogy megkezdődhessen a kivitelezés.

A körgyűrű Marosvásárhely egyik legfontosabb jövőbeli beruházása. Segít csökkenteni a forgalmat a városban, gyorsabbá teszi a közlekedést, és hozzájárul ahhoz, hogy Marosvásárhely élhetőbb és jobban fejlődő város legyen.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Bel- és Külkapcsolati Osztály

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