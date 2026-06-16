Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Barti Tihamér nyilvánosságra hozta az ellene szóló vádiratot

• Fotó: Keresztes Zoltán

Fotó: Keresztes Zoltán

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nyilvánosságra hozta az ellene készült vádiratot Barti Tihamér, aki kedden részletesen beszélt az ellene zajló büntetőeljárásról. A politikus ügyét tárgyaló alapfokú eljárás még nem indult el. Arra számít, hogy az eljárás hosszú évekig elhúzódhat.

Gergely Imre

2026. június 16., 13:272026. június 16., 13:27

2026. június 16., 13:332026. június 16., 13:33

A Brassói Ítélőtábla a múlt héten feloldotta azokat a korlátozásokat, amelyek 482 napon át megakadályozták Barti Tihamért abban, hogy ellássa Hargita Megye Tanácsának alelnöki tisztségét és az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének elnöki feladatait.

korábban írtuk

Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét
Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét

A Brassói Ítélőtábla helyt adott a Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke által benyújtott fellebbezésnek, és jogerős döntéssel megszüntette az ellene korábban elrendelt hatósági felügyeletet.

Barti Tihamér keddi sajtótájékoztatóján részletesen ismertette az ellene zajló büntetőeljárás hátterét és az ezzel kapcsolatos meglátásait.

Most először beszélhet nyilvánosan

A politikus hangsúlyozta: az elmúlt több mint egy év során nem nyilatkozhatott az ellene zajló eljárásról, most először beszélhet az ügyről nyilvánosan. Mint fogalmazott,

meggyőződése, hogy „az igazság nem fél a nyilvánosságtól”,

ezért az ügyészség vádiratát saját észrevételeivel együtt elérhetővé tette a barti.ro oldalon. Célja, hogy a közvélemény teljesebb képet kapjon az eljárásról, amely eddig szerinte egyoldalú megvilágításban jelenhetett meg, mivel mostanáig nem ismertethette az álláspontját.

Hirdetés

Barti Tihamér elmondta, a korrupcióellenes ügyészség (DNA) három vádpontot fogalmazott meg ellene, amelyek közül kettő lényegében ugyanarról szól. Eszerint

  • befolyást gyakorolt Kurkó Andrásnak, a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság aligazgatójának újabb, sorozatban a huszonötödik mandátumhosszabbítására,

  • a másik vád pedig az, hogy ezért cserébe információkhoz jutott 19 vállalkozásról.

A politikus szerint a nyomozás során is kiderült, hogy az első két vádpont egyértelműen cáfolható, hiszen a kinevezést végző regionális igazgatóval egy hónappal azután találkozott először, hogy a kérdéses mandátumhosszabbítás megtörtént, így lehetetlen lett volna befolyásolnia a döntést. Szintén nem győzhette volna meg közvetett módon az országos pénzügy elnökasszonyát sem a mandátumhosszabbításról, hiszen ez a döntés is korábban megtörtént, mielőtt a nyomozásban említett személlyel találkozott volna – húzta alá Barti.

• Fotó: Keresztes Zoltán Galéria

Fotó: Keresztes Zoltán

Az információszerzéssel kapcsolatos vádat szintén visszautasította. Kiemelte: nem 19 cégről, hanem több mint 9000 vállalkozásról gyűjtöttek adatokat munkatársaival az elmúlt öt év során. Elmondása szerint a cél Hargita megye gazdasági helyzetének feltérképezése és a fejlesztési stratégiák megalapozása volt, ami a hivatali feladatai közé tartozott.

Barti hangsúlyozta, hogy az ügyben sem anyagi kár, sem károsult, sem közpénz nem szerepel, vagyonát pedig nem is zárolták.

Hozzátette, hogy az ügy egy közel kétéves nyomozás anyagára épül, amelyben az ő neve eredetileg egyáltalán nem szerepelt. Az őt érintő dossziét, amely alapján előzetes letartóztatásba került 2025 februárjában, a 2024-es parlamenti választások után mindössze két hét alatt „rakták össze”, és csatolták a már meglévő anyaghoz.

„Valakiknek” szúrhatták a szemét a gazdasági fejlesztések

A sajtótájékoztatón többször is utalt arra, hogy szerinte az ellene indított eljárás amiatt keletkezhetett, mert „valakiknek” szúrhatták a szemét a Gyergyószéken az ő közreműködésével zajlott gazdasági fejlesztések és beruházások. „Nagyon remélem, hogy az eljárás végére ki fog derülni az is, kik azok, akik ebben a munkában akadályozni akartak”

• Fotó: Keresztes Zoltán Galéria

Fotó: Keresztes Zoltán

– fogalmazott. Hozzátette, hogy jelenleg nem az ilyen sérelmekkel akar foglalkozni, hanem újra a munkára szeretne összpontosítani.

A Brassói Ítélőtábla döntése nyomán Barti Tihamér ismét Hargita Megye Tanácsának alelnöki tisztségében dolgozhat.

Mint fogalmazott, a jelenlegi önkormányzati ciklus négy költségvetéséből kettőnél nem volt lehetősége érdemben részt venni az eltiltása miatt. Most azon lesz, hogy ezeket a döntéseket átnézze, és megnézze, mit hozhat vissza, mit indíthat újra a következő időszakban.

Barti az eltiltás alatt az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének elnöki tisztségét sem tölthette be. Időközben mandátuma is lejárt, tisztújítást kellett kiírni, amit június 18-ra tűztek ki. A jelentkezési határidőig azonban még érvényben voltak az ellene elrendelt korlátozások, így indulására, esetleges újraválasztására nem adtak lehetőséget. A szervezeti döntést tudomásul veszi és elfogadja – jelentette ki.

• Fotó: Keresztes Zoltán Galéria

Fotó: Keresztes Zoltán

Az ügyét tárgyaló alapfokú eljárás még nem kezdődött el

A politikus köszönetet mondott közeli munkatársainak, valamint azoknak a helyi RMDSZ-szervezeteknek és polgármestereknek, akik kiálltak mellette az elmúlt időszakban. Ugyanakkor utalt arra is, hogy

országos szinten szerinte nem kapott olyan szintű támogatást, melléállást, amilyent egy területi elnök esetében elvártnak tartott volna.

Az ügy részleteiről több alkalommal tájékoztatta Kelemen Hunort is – mondta el.

A megyei tanács alelnöke rámutatott, hogy az ügyet érdemben tárgyaló alapfokú eljárás még nem indult el, és továbbra is bízik abban, hogy a bíróság végül felmenti a vádak alól. Ugyanakkor arra számít, hogy az eljárás még hosszú évekig elhúzódhat.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Zárult a háromszéki focibajnokság: Kovászna, Bardoc és Barót a dobogón
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Székelyhon

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Székelyhon

Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Székely Sport

Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Krónika

Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Zárult a háromszéki focibajnokság: Kovászna, Bardoc és Barót a dobogón
Székely Sport

Zárult a háromszéki focibajnokság: Kovászna, Bardoc és Barót a dobogón
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nőileg

Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 16., kedd

Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kedden úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea kormányában.

Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában
Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában
2026. június 16., kedd

Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Marosvásárhelyre vitték az élet-halál között lévő 12 éves lányt, akit a járdán gázolt el egy autó

A marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán fekszik kritikus állapotban az a 12 éves lány, akit hétfő délután két másik emberrel együtt elgázolt a járdán egy személygépkocsi a Beszterce-Naszód megyei Marosborgón.

Marosvásárhelyre vitték az élet-halál között lévő 12 éves lányt, akit a járdán gázolt el egy autó
Marosvásárhelyre vitték az élet-halál között lévő 12 éves lányt, akit a járdán gázolt el egy autó
2026. június 16., kedd

Marosvásárhelyre vitték az élet-halál között lévő 12 éves lányt, akit a járdán gázolt el egy autó
2026. június 16., kedd

Egyre több Hargita megyei települést érintenek a medveriasztások

Összesen tizenhárom Hargita megyei településen adtak ki medveriasztást az elmúlt négy napban. Legtöbbször Korondon kellett figyelmeztetni a lakosságot, de Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelezték a nagyvad jelenlétét.

Egyre több Hargita megyei települést érintenek a medveriasztások
Egyre több Hargita megyei települést érintenek a medveriasztások
2026. június 16., kedd

Egyre több Hargita megyei települést érintenek a medveriasztások
2026. június 16., kedd

„Megyünk előre” – figyelmen kívül hagyta pártja ultimátumát Adrian Veștea

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd reggel, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége által hétfő este adott ultimátum lejárta után bejelentette, hogy álláspontja nem változott, nem adja vissza kormányalakítási megbízását.

„Megyünk előre” – figyelmen kívül hagyta pártja ultimátumát Adrian Veștea
„Megyünk előre” – figyelmen kívül hagyta pártja ultimátumát Adrian Veștea
2026. június 16., kedd

„Megyünk előre” – figyelmen kívül hagyta pártja ultimátumát Adrian Veștea
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Két székelyföldi megye teljes területére érvényes a holnapi időjárás-riasztás

Elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely szerdán déltől csütörtök éjjel két óráig érvényes többek között Maros és Hargita megyére is.

Két székelyföldi megye teljes területére érvényes a holnapi időjárás-riasztás
Két székelyföldi megye teljes területére érvényes a holnapi időjárás-riasztás
2026. június 16., kedd

Két székelyföldi megye teljes területére érvényes a holnapi időjárás-riasztás
2026. június 16., kedd

Mikor köszönt be a kánikula? – ezt mutatja a négyhetes előrejelzés

Jelentősen felmelegszik az idő június végére, a hőmérsékletek meghaladják majd a sokéves átlagot, miközben az ország nagy részén kevés csapadék várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzéséből.

Mikor köszönt be a kánikula? – ezt mutatja a négyhetes előrejelzés
Mikor köszönt be a kánikula? – ezt mutatja a négyhetes előrejelzés
2026. június 16., kedd

Mikor köszönt be a kánikula? – ezt mutatja a négyhetes előrejelzés
2026. június 16., kedd

Tragédia Moldvában: a kórházba menet is küzdöttek a két méterrel a felszín alatt megtalált fiú életéért

Eszméletlen állapotban emeltek ki egy 14 éves fiút hétfőn délután egy tó vizéből a Botoșani megyei Dorohoiban. A tűzoltók több mint kétméteres mélységben találták meg az áldozatot.

Tragédia Moldvában: a kórházba menet is küzdöttek a két méterrel a felszín alatt megtalált fiú életéért
Tragédia Moldvában: a kórházba menet is küzdöttek a két méterrel a felszín alatt megtalált fiú életéért
2026. június 16., kedd

Tragédia Moldvában: a kórházba menet is küzdöttek a két méterrel a felszín alatt megtalált fiú életéért
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Rácz Jenő, Michelin és az erdélyi háziasszonyok – küszöbön a vásárhelyi Taste of Transylvania
Rácz Jenő, Michelin és az erdélyi háziasszonyok – küszöbön a vásárhelyi Taste of Transylvania
Rácz Jenő, Michelin és az erdélyi háziasszonyok – küszöbön a vásárhelyi Taste of Transylvania
2026. június 16., kedd

Rácz Jenő, Michelin és az erdélyi háziasszonyok – küszöbön a vásárhelyi Taste of Transylvania
2026. június 16., kedd

Saját pártja nem támogatja a kijelölt miniszterelnököt, de ő úgy sem lép vissza – frissítve

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) úgy döntött, hogy nem támogatja Adrian Veștea kormányának beiktatását, mivel jelölése a parlamentáris demokrácia szellemének megsértésével és a liberálisokkal való egyeztetés nélkül történt.

Saját pártja nem támogatja a kijelölt miniszterelnököt, de ő úgy sem lép vissza – frissítve
Saját pártja nem támogatja a kijelölt miniszterelnököt, de ő úgy sem lép vissza – frissítve
2026. június 16., kedd

Saját pártja nem támogatja a kijelölt miniszterelnököt, de ő úgy sem lép vissza – frissítve
2026. június 16., kedd

Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire

A 2026-os focivébé kezdetén mindannyian szembesülhettünk azzal a ténnyel, hogy a magyarországi közmédia sportcsatornája, az M4 Sport geokódolás alá zárja a közvetítéseit. Pedig a legutóbbi, 2022-es katari vébén nem így volt. Mi történt azóta?

Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire
Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire
2026. június 16., kedd

Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!