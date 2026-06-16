Barti Tihamér nyilvánosságra hozta az ellene szóló vádiratot

Nyilvánosságra hozta az ellene készült vádiratot Barti Tihamér, aki kedden részletesen beszélt az ellene zajló büntetőeljárásról. A politikus ügyét tárgyaló alapfokú eljárás még nem indult el. Arra számít, hogy az eljárás hosszú évekig elhúzódhat.

Gergely Imre 2026. június 16., 13:272026. június 16., 13:27 2026. június 16., 13:332026. június 16., 13:33

A Brassói Ítélőtábla a múlt héten feloldotta azokat a korlátozásokat, amelyek 482 napon át megakadályozták Barti Tihamért abban, hogy ellássa Hargita Megye Tanácsának alelnöki tisztségét és az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének elnöki feladatait. korábban írtuk Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét A Brassói Ítélőtábla helyt adott a Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke által benyújtott fellebbezésnek, és jogerős döntéssel megszüntette az ellene korábban elrendelt hatósági felügyeletet. Barti Tihamér keddi sajtótájékoztatóján részletesen ismertette az ellene zajló büntetőeljárás hátterét és az ezzel kapcsolatos meglátásait. Most először beszélhet nyilvánosan A politikus hangsúlyozta: az elmúlt több mint egy év során nem nyilatkozhatott az ellene zajló eljárásról, most először beszélhet az ügyről nyilvánosan. Mint fogalmazott,

meggyőződése, hogy „az igazság nem fél a nyilvánosságtól”,

ezért az ügyészség vádiratát saját észrevételeivel együtt elérhetővé tette a barti.ro oldalon. Célja, hogy a közvélemény teljesebb képet kapjon az eljárásról, amely eddig szerinte egyoldalú megvilágításban jelenhetett meg, mivel mostanáig nem ismertethette az álláspontját. Hirdetés Barti Tihamér elmondta, a korrupcióellenes ügyészség (DNA) három vádpontot fogalmazott meg ellene, amelyek közül kettő lényegében ugyanarról szól. Eszerint befolyást gyakorolt Kurkó Andrásnak, a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság aligazgatójának újabb, sorozatban a huszonötödik mandátumhosszabbítására,

a másik vád pedig az, hogy ezért cserébe információkhoz jutott 19 vállalkozásról. A politikus szerint a nyomozás során is kiderült, hogy az első két vádpont egyértelműen cáfolható, hiszen a kinevezést végző regionális igazgatóval egy hónappal azután találkozott először, hogy a kérdéses mandátumhosszabbítás megtörtént, így lehetetlen lett volna befolyásolnia a döntést. Szintén nem győzhette volna meg közvetett módon az országos pénzügy elnökasszonyát sem a mandátumhosszabbításról, hiszen ez a döntés is korábban megtörtént, mielőtt a nyomozásban említett személlyel találkozott volna – húzta alá Barti.

Fotó: Keresztes Zoltán

Az információszerzéssel kapcsolatos vádat szintén visszautasította. Kiemelte: nem 19 cégről, hanem több mint 9000 vállalkozásról gyűjtöttek adatokat munkatársaival az elmúlt öt év során. Elmondása szerint a cél Hargita megye gazdasági helyzetének feltérképezése és a fejlesztési stratégiák megalapozása volt, ami a hivatali feladatai közé tartozott.

Barti hangsúlyozta, hogy az ügyben sem anyagi kár, sem károsult, sem közpénz nem szerepel, vagyonát pedig nem is zárolták.

Hozzátette, hogy az ügy egy közel kétéves nyomozás anyagára épül, amelyben az ő neve eredetileg egyáltalán nem szerepelt. Az őt érintő dossziét, amely alapján előzetes letartóztatásba került 2025 februárjában, a 2024-es parlamenti választások után mindössze két hét alatt „rakták össze”, és csatolták a már meglévő anyaghoz. „Valakiknek” szúrhatták a szemét a gazdasági fejlesztések A sajtótájékoztatón többször is utalt arra, hogy szerinte az ellene indított eljárás amiatt keletkezhetett, mert „valakiknek” szúrhatták a szemét a Gyergyószéken az ő közreműködésével zajlott gazdasági fejlesztések és beruházások. „Nagyon remélem, hogy az eljárás végére ki fog derülni az is, kik azok, akik ebben a munkában akadályozni akartak”

Fotó: Keresztes Zoltán

– fogalmazott. Hozzátette, hogy jelenleg nem az ilyen sérelmekkel akar foglalkozni, hanem újra a munkára szeretne összpontosítani.

A Brassói Ítélőtábla döntése nyomán Barti Tihamér ismét Hargita Megye Tanácsának alelnöki tisztségében dolgozhat.

Mint fogalmazott, a jelenlegi önkormányzati ciklus négy költségvetéséből kettőnél nem volt lehetősége érdemben részt venni az eltiltása miatt. Most azon lesz, hogy ezeket a döntéseket átnézze, és megnézze, mit hozhat vissza, mit indíthat újra a következő időszakban. Barti az eltiltás alatt az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének elnöki tisztségét sem tölthette be. Időközben mandátuma is lejárt, tisztújítást kellett kiírni, amit június 18-ra tűztek ki. A jelentkezési határidőig azonban még érvényben voltak az ellene elrendelt korlátozások, így indulására, esetleges újraválasztására nem adtak lehetőséget. A szervezeti döntést tudomásul veszi és elfogadja – jelentette ki.

Fotó: Keresztes Zoltán

Az ügyét tárgyaló alapfokú eljárás még nem kezdődött el A politikus köszönetet mondott közeli munkatársainak, valamint azoknak a helyi RMDSZ-szervezeteknek és polgármestereknek, akik kiálltak mellette az elmúlt időszakban. Ugyanakkor utalt arra is, hogy

országos szinten szerinte nem kapott olyan szintű támogatást, melléállást, amilyent egy területi elnök esetében elvártnak tartott volna.