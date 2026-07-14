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Ismét lesz déli harangszó, éjfélkor pedig Himnusz a Kossuth Rádióban

A déli harangszó ismét minden nap elhangzik a Kossuth Rádióban. Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

A déli harangszó ismét minden nap elhangzik a Kossuth Rádióban. Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Szerdán nulla órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, melyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak: ismét lesz déli harangszó és éjfélkor Himnusz – tájékoztatta az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-t.

Székelyhon

2026. július 14., 18:462026. július 14., 18:46

2026. július 14., 18:482026. július 14., 18:48

Az MTI által szemlézett közleményben hangsúlyozták, hogy a magyar kultúra nem a hatalom lejátszási listája.

A Kossuth Rádió a nemzeti kultúra sokszínűségét ünneplő műsorstruktúrával indul újra. Olyan műveket is lehet majd hallani, amelyek

az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból, mert szerzőik vagy a hangjátékok alkotói nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe.

Magyar írók, rendezők, dramaturgok és színészek művei nem juthattak el a közönséghez.

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A Magyar Rádió kulturális kínálata így egyre kevésbé tükrözte a magyar kultúra valódi sokszínűségét. A hiteles tájékoztatás mellett túl sok alkotó és túl sok mű tűnt el a közmédiából 2010 után. A magyar kultúrát azonban nem lehet politikai ízlés szerint összeválogatni – tették hozzá.

Nem csak politikai okokból kerültek le művek a közmédia műsoráról. Voltak írók, akik maguk sem járultak hozzá alkotásaik közmédiás felhasználásához, viszont

a közmédia megújulását látva közülük többen most újra lehetőséget adnak műveik sugárzására

– fűzték hozzá.

A tájékoztatás szerint a korábban mellőzött darabok mellett legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak a jövőben.

A megújuló Kossuth Rádióban a kizárás helyett mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja – hangsúlyozták.

A programstruktúra megváltozik: az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához.

Szerdától újra megszólal a déli harangszó és éjfélkor a Himnusz hallható.

Az egyházi műsorok szokott idejükben, hétköznap délután fél kettőtől kettőig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől hallható a Kossuth Rádióban.

A részletes műsor az elektronikus műsorújságban, a mediaklikk.hu oldalon megtalálható – áll a közleményben.

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