Ismét lesz déli harangszó, éjfélkor pedig Himnusz a Kossuth Rádióban

A déli harangszó ismét minden nap elhangzik a Kossuth Rádióban. Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Szerdán nulla órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, melyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak: ismét lesz déli harangszó és éjfélkor Himnusz – tájékoztatta az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-t.
2026. július 14., 18:462026. július 14., 18:46
2026. július 14., 18:482026. július 14., 18:48
Az MTI által szemlézett közleményben hangsúlyozták, hogy a magyar kultúra nem a hatalom lejátszási listája.
A Kossuth Rádió a nemzeti kultúra sokszínűségét ünneplő műsorstruktúrával indul újra. Olyan műveket is lehet majd hallani, amelyek
Magyar írók, rendezők, dramaturgok és színészek művei nem juthattak el a közönséghez.
A Magyar Rádió kulturális kínálata így egyre kevésbé tükrözte a magyar kultúra valódi sokszínűségét. A hiteles tájékoztatás mellett túl sok alkotó és túl sok mű tűnt el a közmédiából 2010 után. A magyar kultúrát azonban nem lehet politikai ízlés szerint összeválogatni – tették hozzá.
Nem csak politikai okokból kerültek le művek a közmédia műsoráról. Voltak írók, akik maguk sem járultak hozzá alkotásaik közmédiás felhasználásához, viszont
– fűzték hozzá.
A tájékoztatás szerint a korábban mellőzött darabok mellett legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak a jövőben.
A megújuló Kossuth Rádióban a kizárás helyett mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja – hangsúlyozták.
A programstruktúra megváltozik: az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához.
Az egyházi műsorok szokott idejükben, hétköznap délután fél kettőtől kettőig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől hallható a Kossuth Rádióban.
A részletes műsor az elektronikus műsorújságban, a mediaklikk.hu oldalon megtalálható – áll a közleményben.
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