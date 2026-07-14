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Székelyföldön mindenhol többen jelentkeztek a véglegesítő vizsgára idén

Bár sok, rendszerben dolgozó pedagógusban váltottak ki felháborodást a törvényi változások, idén mégis többen jelentkeztek a véglegesítőre, mint tavaly • Fotó: Haáz Vince

Bár sok, rendszerben dolgozó pedagógusban váltottak ki felháborodást a törvényi változások, idén mégis többen jelentkeztek a véglegesítőre, mint tavaly

Fotó: Haáz Vince

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Nemcsak a diáknak kell vizsgáznia – olykor értelmetlennek tűnő módon –, hanem a pedagógusoknak is bizonyítaniuk kell. Kedden országszerte megtartották a véglegesítő vizsgát, amelynek sikeres teljesítése nélkül a pedagógus nem maradhat a rendszerben.

Hajnal Csilla

2026. július 14., 18:502026. július 14., 18:50

2026. július 14., 19:552026. július 14., 19:55

Véglegesítő vizsgának azt a megmérettetést nevezik a hazai oktatási rendszerben, amelynek sikeres teljesítésével a pedagógusok elnyerik a jogot arra, hogy a közoktatásban taníthassanak. E vizsga révén a pedagógus túllép a pályakezdő szinten, és elindulhat a szakmai előmenetel útján.

Az írásbeli vizsga csak a „hab a tortán”

Maros megyében nemcsak vizsgaközpont működik, hanem a megye értékelő központ is egyben, vagyis itt javítják a dolgozatokat is. Elegendő javítótanár áll rendelkezésre, ám szükség esetén más megyékből is jelentkezhetnek javítók erre a feladatra – tudtuk meg Antal Levente Mihálytól, Maros megye helyettes főtanfelügyelőjétől.

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A dolgozatok értékelése a javítóközpontban, digitális formában történik: a beszkennelt dolgozatokat egy erre szolgáló programba töltik fel.

A négyórás írásbeli vizsga valójában csak az utolsó állomása a véglegesítési folyamatnak,

amely már ősszel, egy iratcsomó összeállításával elkezdődik. Elsőként azt ellenőrzik, hogy a jelentkező rendelkezik-e legalább egyéves tanügyi tapasztalattal, illetve hogy jogosult-e tanári munkakör betöltésére, nem tiltották-e ki korábban a tanügyből.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

Ezt követően két szakfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor, amellyel párhuzamosan értékelik szakmai iratcsomóját, portfólióját, lecketerveit, valamint a számonkérő és felmérő anyagait is.

Mindezek betetőzése az írásbeli dolgozat: a végső jegy a négy értékelt elem súlyozott átlagából áll össze,

ám az írásbeli hétszer akkora súllyal bír, mint a többi elem együttvéve. A véglegesítő vizsgáról szóló oklevél megszerzéséhez a végső jegynek el kell érnie legalább a nyolcast. Amennyiben nem sikerül, a pedagósus jövőre újra próbálkozhat.

Idén többen jelentkeztek a véglegesítőre egész Székelyföldön

A 2025-ben hozott 141-es törvény, ismertebb nevén Bolojan-törvény, amelynek változásai – például a megnövelt kötelező óraszám vagy az órabér kiszámítási módjának megváltoztatása – sok pedagógusban váltott ki felháborodást és tiltakozást.

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A pedagógusi pályára lépők számát azonban nem befolyásolta idén ez, hiszen

a székelyföldi megyékben idén mindenhol többen jelentkeztek a véglegesítő vizsgára, mint az elmúlt években
.

Maros megyében idén 255-en jelentkeztek a véglegesítőre, míg 2025-ben 245, 2024-ben pedig 230 pedagógus tette le a vizsgát.

Kovászna megyében idén 129 pedagógus vesz részt a véglegesítő vizsgán, amelyet a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban tartanak. Tavaly 119, 2024-ben pedig 111 pedagógus vizsgázott Háromszéken.

Hargita megyében 173-an próbálnak meg legalább nyolcas jegyet elérni az idei véglegesítő vizsgán annak érdekében, hogy a tanügyi rendszerben maradhassanak. Tavaly 167 pedagógus iratkozott be a véglegesítő vizsgára a megyében. A vizsgát a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában szervezik meg.

Országos szinten mintegy 9600 pedagógus iratkozott be a véglegesítő vizsgára, amelynek az első eredményeit július 21-én teszik közzé, az óvások – amelyeket online is be lehet nyújtani – elbírálása után pedig július 27-én közlik a végleges eredményeket.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás Tanügy
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