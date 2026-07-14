Székelyföldön mindenhol többen jelentkeztek a véglegesítő vizsgára idén

Bár sok, rendszerben dolgozó pedagógusban váltottak ki felháborodást a törvényi változások, idén mégis többen jelentkeztek a véglegesítőre, mint tavaly

Nemcsak a diáknak kell vizsgáznia – olykor értelmetlennek tűnő módon –, hanem a pedagógusoknak is bizonyítaniuk kell. Kedden országszerte megtartották a véglegesítő vizsgát, amelynek sikeres teljesítése nélkül a pedagógus nem maradhat a rendszerben.

Hajnal Csilla 2026. július 14., 18:502026. július 14., 18:50 2026. július 14., 19:552026. július 14., 19:55

Véglegesítő vizsgának azt a megmérettetést nevezik a hazai oktatási rendszerben, amelynek sikeres teljesítésével a pedagógusok elnyerik a jogot arra, hogy a közoktatásban taníthassanak. E vizsga révén a pedagógus túllép a pályakezdő szinten, és elindulhat a szakmai előmenetel útján. Az írásbeli vizsga csak a „hab a tortán” Maros megyében nemcsak vizsgaközpont működik, hanem a megye értékelő központ is egyben, vagyis itt javítják a dolgozatokat is. Elegendő javítótanár áll rendelkezésre, ám szükség esetén más megyékből is jelentkezhetnek javítók erre a feladatra – tudtuk meg Antal Levente Mihálytól, Maros megye helyettes főtanfelügyelőjétől. Hirdetés A dolgozatok értékelése a javítóközpontban, digitális formában történik: a beszkennelt dolgozatokat egy erre szolgáló programba töltik fel.

A négyórás írásbeli vizsga valójában csak az utolsó állomása a véglegesítési folyamatnak,

amely már ősszel, egy iratcsomó összeállításával elkezdődik. Elsőként azt ellenőrzik, hogy a jelentkező rendelkezik-e legalább egyéves tanügyi tapasztalattal, illetve hogy jogosult-e tanári munkakör betöltésére, nem tiltották-e ki korábban a tanügyből.

Fotó: Veres Nándor

Ezt követően két szakfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor, amellyel párhuzamosan értékelik szakmai iratcsomóját, portfólióját, lecketerveit, valamint a számonkérő és felmérő anyagait is.

Mindezek betetőzése az írásbeli dolgozat: a végső jegy a négy értékelt elem súlyozott átlagából áll össze,

ám az írásbeli hétszer akkora súllyal bír, mint a többi elem együttvéve. A véglegesítő vizsgáról szóló oklevél megszerzéséhez a végső jegynek el kell érnie legalább a nyolcast. Amennyiben nem sikerül, a pedagósus jövőre újra próbálkozhat. Idén többen jelentkeztek a véglegesítőre egész Székelyföldön A 2025-ben hozott 141-es törvény, ismertebb nevén Bolojan-törvény, amelynek változásai – például a megnövelt kötelező óraszám vagy az órabér kiszámítási módjának megváltoztatása – sok pedagógusban váltott ki felháborodást és tiltakozást. korábban írtuk Általános sztrájkra készülnek a pedagógusok A tanügyi szakszervezetek tagjai belső szavazással döntenek arról a következő napokban, hogy az általános sztrájk elkezdődjön-e május 25-én a közoktatásban, vagy sem, amelyet egy figyelmeztető sztrájk előzne meg május 18-án. A pedagógusi pályára lépők számát azonban nem befolyásolta idén ez, hiszen

a székelyföldi megyékben idén mindenhol többen jelentkeztek a véglegesítő vizsgára, mint az elmúlt években