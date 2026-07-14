Székelyföldön mindenhol többen jelentkeztek a véglegesítő vizsgára idén

Bár sok, rendszerben dolgozó pedagógusban váltottak ki felháborodást a törvényi változások, idén mégis többen jelentkeztek a véglegesítőre, mint tavaly
Fotó: Haáz Vince
Nemcsak a diáknak kell vizsgáznia – olykor értelmetlennek tűnő módon –, hanem a pedagógusoknak is bizonyítaniuk kell. Kedden országszerte megtartották a véglegesítő vizsgát, amelynek sikeres teljesítése nélkül a pedagógus nem maradhat a rendszerben.
2026. július 14., 18:502026. július 14., 18:50
2026. július 14., 19:552026. július 14., 19:55
Véglegesítő vizsgának azt a megmérettetést nevezik a hazai oktatási rendszerben, amelynek sikeres teljesítésével a pedagógusok elnyerik a jogot arra, hogy a közoktatásban taníthassanak. E vizsga révén a pedagógus túllép a pályakezdő szinten, és elindulhat a szakmai előmenetel útján.
Maros megyében nemcsak vizsgaközpont működik, hanem a megye értékelő központ is egyben, vagyis itt javítják a dolgozatokat is. Elegendő javítótanár áll rendelkezésre, ám szükség esetén más megyékből is jelentkezhetnek javítók erre a feladatra – tudtuk meg Antal Levente Mihálytól, Maros megye helyettes főtanfelügyelőjétől.
A dolgozatok értékelése a javítóközpontban, digitális formában történik: a beszkennelt dolgozatokat egy erre szolgáló programba töltik fel.
amely már ősszel, egy iratcsomó összeállításával elkezdődik. Elsőként azt ellenőrzik, hogy a jelentkező rendelkezik-e legalább egyéves tanügyi tapasztalattal, illetve hogy jogosult-e tanári munkakör betöltésére, nem tiltották-e ki korábban a tanügyből.
Fotó: Veres Nándor
Ezt követően két szakfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor, amellyel párhuzamosan értékelik szakmai iratcsomóját, portfólióját, lecketerveit, valamint a számonkérő és felmérő anyagait is.
ám az írásbeli hétszer akkora súllyal bír, mint a többi elem együttvéve. A véglegesítő vizsgáról szóló oklevél megszerzéséhez a végső jegynek el kell érnie legalább a nyolcast. Amennyiben nem sikerül, a pedagósus jövőre újra próbálkozhat.
A 2025-ben hozott 141-es törvény, ismertebb nevén Bolojan-törvény, amelynek változásai – például a megnövelt kötelező óraszám vagy az órabér kiszámítási módjának megváltoztatása – sok pedagógusban váltott ki felháborodást és tiltakozást.
A tanügyi szakszervezetek tagjai belső szavazással döntenek arról a következő napokban, hogy az általános sztrájk elkezdődjön-e május 25-én a közoktatásban, vagy sem, amelyet egy figyelmeztető sztrájk előzne meg május 18-án.
A pedagógusi pályára lépők számát azonban nem befolyásolta idén ez, hiszen
Maros megyében idén 255-en jelentkeztek a véglegesítőre, míg 2025-ben 245, 2024-ben pedig 230 pedagógus tette le a vizsgát.
Kovászna megyében idén 129 pedagógus vesz részt a véglegesítő vizsgán, amelyet a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban tartanak. Tavaly 119, 2024-ben pedig 111 pedagógus vizsgázott Háromszéken.
Hargita megyében 173-an próbálnak meg legalább nyolcas jegyet elérni az idei véglegesítő vizsgán annak érdekében, hogy a tanügyi rendszerben maradhassanak. Tavaly 167 pedagógus iratkozott be a véglegesítő vizsgára a megyében. A vizsgát a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában szervezik meg.
Országos szinten mintegy 9600 pedagógus iratkozott be a véglegesítő vizsgára, amelynek az első eredményeit július 21-én teszik közzé, az óvások – amelyeket online is be lehet nyújtani – elbírálása után pedig július 27-én közlik a végleges eredményeket.
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