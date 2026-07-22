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1500 túrázó is érkezhet Gyergyócsomafalvára az EKE 33. Vándortáborába

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Huszonhét szervezett túra, közösségi programok és mintegy ezerötszáz résztvevő várható az Erdélyi Kárpát-Egyesület idei vándortáborában. Az augusztus 4–9. között sorra kerülő eseményre még szerda estig fogadják az előzetes regisztrációkat.

Gergely Imre

2026. július 22., 09:002026. július 22., 09:00

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 33. Vándortábora augusztus 4. és 9. között Gyergyócsomafalván várja a természetjárás kedvelőit. Az idei rendezvény házigazdája a több mint kétszáz tagot számláló Gyergyószéki EKE, amely

legalább 1200 résztvevőre számít, ugyanakkor a korábbi gyergyói táborok tapasztalatai azt jelzik, hogy a táborozók száma az 1500 főt is meghaladhatja.

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Amint Vadász-Szatmári Margit és András Zsolt szervezők elmondták, az EKE Vándortábor minden évben más erdélyi helyszínen valósul meg, mindig egy másik szakosztály szervezésében, hogy a résztvevők évről évre új tájakat fedezhessenek fel.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A rendezvény nem kizárólag az EKE tagjai számára nyitott:

a korábbi statisztikák szerint a résztvevők fele egyesületi tag, a másik fele pedig külső érdeklődő.

A táborban és a túrákon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Az online jelentkezési időszak június 22-én, szerdán éjfélkor zárul, ezt követően már csak a helyszínen lehet regisztrálni, legkésőbb a kiválasztott túra előtti napon, mivel számos kirándulás már kora reggel indul. Keddig 1024-en regisztráltak, akik összesen 2128 túrára foglaltak helyet.

Huszonhét túra három hegységben

Az idei vándortábor összesen 27 szervezett túrát kínál a Gyergyói-havasokban, a Görgényi-havasokban és a Hagymás-hegységben. A kínálatban könnyű, közepes, nehéz és technikás gyalogtúrák szerepelnek, emellett három kerékpáros és három honismereti túra is helyet kapott.

A Görgényi-havasokban négy különböző útvonal közül lehet választani, amelyek többek között érintik a Kecskekőt, Jerika-kövét, Libán-tetőt, a Délhegyet, a Jézus lábnyomát, az Erőss Zsolt-forrást és Varságot is.

Galéria

A nehezebb túrák kedvelői gerinctúrákon vehetnek részt, amelyek a Pongrác-tetőről indulnak Balánbánya vagy Hágótő irányába.

A programban szerepelnek kirándulások a Gyilkos-tó környékére, a Mária-kőhöz, a Kis-Cohárdra és a Tündérkertbe, valamint túrák a Pricskére, a Vit-havasra, a Maros forrásához és a Súgó-barlanghoz is.

A kerékpárosok átkelnek a Kovácspéteren, vagy végigkerekeznek a Görgény peremvidékén. A honismereti kirándulások során a résztvevők megismerhetik a Gyergyói-medence településeit, valamint Gyergyószentmiklós nevezetességeit.

• Fotó: Balázs Katalin Galéria

Fotó: Balázs Katalin

Esti előadások és közösségi programok

A napi túrákat követően a táborhelyen kulturális és közösségi programok várják a résztvevőket. Minden este két előadást tartanak különböző témákban, az előadók között lesz többek között Laczkó-Szentmiklósi Endre és Köllő Miklós. A program része a hagyományos tábortűz közös énekléssel, szombaton pedig a családokat megszólító Csomafalvi Exatlon ügyességi vetélkedő is.

A részletes program, a regisztrációval kapcsolatos tudnivalók és minden egyéb információ a vándortábor hivatalos honlapján ekevandortabor.ro érhető el.

A szervezők szerint a résztvevők körülbelül fele fog a Borsika panziónál kialakított sátorban megszállni, a másik fele a környék panzióiban és kulcsosházakban. Gyergyócsomafalván már minden szálláshely elkelt, és Gyergyóalfaluban, Gyergyóújfaluban és Gyergyószentmiklóson is foglaltak szállásokat a túrázók.

Gyergyószék
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