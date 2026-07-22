1500 túrázó is érkezhet Gyergyócsomafalvára az EKE 33. Vándortáborába

Fotó: Gergely Imre
Huszonhét szervezett túra, közösségi programok és mintegy ezerötszáz résztvevő várható az Erdélyi Kárpát-Egyesület idei vándortáborában. Az augusztus 4–9. között sorra kerülő eseményre még szerda estig fogadják az előzetes regisztrációkat.
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 33. Vándortábora augusztus 4. és 9. között Gyergyócsomafalván várja a természetjárás kedvelőit. Az idei rendezvény házigazdája a több mint kétszáz tagot számláló Gyergyószéki EKE, amely
Amint Vadász-Szatmári Margit és András Zsolt szervezők elmondták, az EKE Vándortábor minden évben más erdélyi helyszínen valósul meg, mindig egy másik szakosztály szervezésében, hogy a résztvevők évről évre új tájakat fedezhessenek fel.
Fotó: Gergely Imre
A rendezvény nem kizárólag az EKE tagjai számára nyitott:
A táborban és a túrákon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Az online jelentkezési időszak június 22-én, szerdán éjfélkor zárul, ezt követően már csak a helyszínen lehet regisztrálni, legkésőbb a kiválasztott túra előtti napon, mivel számos kirándulás már kora reggel indul. Keddig 1024-en regisztráltak, akik összesen 2128 túrára foglaltak helyet.
Az idei vándortábor összesen 27 szervezett túrát kínál a Gyergyói-havasokban, a Görgényi-havasokban és a Hagymás-hegységben. A kínálatban könnyű, közepes, nehéz és technikás gyalogtúrák szerepelnek, emellett három kerékpáros és három honismereti túra is helyet kapott.
A Görgényi-havasokban négy különböző útvonal közül lehet választani, amelyek többek között érintik a Kecskekőt, Jerika-kövét, Libán-tetőt, a Délhegyet, a Jézus lábnyomát, az Erőss Zsolt-forrást és Varságot is.
A nehezebb túrák kedvelői gerinctúrákon vehetnek részt, amelyek a Pongrác-tetőről indulnak Balánbánya vagy Hágótő irányába.
A kerékpárosok átkelnek a Kovácspéteren, vagy végigkerekeznek a Görgény peremvidékén. A honismereti kirándulások során a résztvevők megismerhetik a Gyergyói-medence településeit, valamint Gyergyószentmiklós nevezetességeit.
Fotó: Balázs Katalin
A napi túrákat követően a táborhelyen kulturális és közösségi programok várják a résztvevőket. Minden este két előadást tartanak különböző témákban, az előadók között lesz többek között Laczkó-Szentmiklósi Endre és Köllő Miklós. A program része a hagyományos tábortűz közös énekléssel, szombaton pedig a családokat megszólító Csomafalvi Exatlon ügyességi vetélkedő is.
A részletes program, a regisztrációval kapcsolatos tudnivalók és minden egyéb információ a vándortábor hivatalos honlapján ekevandortabor.ro érhető el.
A szervezők szerint a résztvevők körülbelül fele fog a Borsika panziónál kialakított sátorban megszállni, a másik fele a környék panzióiban és kulcsosházakban. Gyergyócsomafalván már minden szálláshely elkelt, és Gyergyóalfaluban, Gyergyóújfaluban és Gyergyószentmiklóson is foglaltak szállásokat a túrázók.
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