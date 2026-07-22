Leállítja a Hazajáró sugárzását az MTVA, a készítők szerint 11 epizód maradt befejezetlenül

Az MTVA nem hosszabbította meg a Hazajáró honismereti-turisztikai magazinműsor szerződését – jelentették be a műsor készítői közösségi oldalukon. A közlemény szerint ugyanilyen döntés született a Kárpát-medence című műsor esetében is.

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A készítők azt írták, hogy a közmédia indoklás nélkül közölte velük: nem kívánja meghosszabbítani vagy más módon fenntartani a műsor szerződését. Emiatt a közmédia felületén már

A 2011-ben indult, Prima Primissima közönségdíjas Hazajáró alkotói eredetileg 2026 végére tervezték a sorozat befejezését. Elképzelésük szerint összesen 440 epizód készült volna, amelyek a Kárpát-medence valamennyi elszakított kisrégióját bemutatták volna. Tájékoztatásuk szerint eddig 429 rész került adásba, így

a teljes sorozat lezárásához már csak 11 epizód hiányzik.

Közleményükben hangsúlyozták, hogy a műsorban soha nem fogalmaztak meg pártpolitikai véleményt, ugyanakkor úgy vélik, az újonnan kinevezett közmédia-vezetés úgy döntött, hogy nincs szükség a Hazajáróra és az általa képviselt „össznemzeti szellemiségre”.

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A stáb köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt másfél évtizedben támogatták a műsort, valamint az MTVA korábbi vezetőinek is, amiért tizenöt éven át lehetőséget biztosítottak a sorozat elkészítésére. A készítők ugyanakkor jelezték: