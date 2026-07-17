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Nem bukdácsolnak már úgy románból a székelyföldi magyar diákok

A tételek nem arra koncentrálnak, hogy mit tudnak a diákok bemagolni, hanem a kompetenciákra • Fotó: Haáz Vince

A tételek nem arra koncentrálnak, hogy mit tudnak a diákok bemagolni, hanem a kompetenciákra

Fotó: Haáz Vince

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Javultak a hazai magyar diákok románérettségi-eredményei: míg 2024-ben országosan 68,1 százalékuk szerzett átmenőjegyet, tavaly 79,42, idén pedig már 88,15 százalékuk teljesítette sikeresen a vizsgát. A differenciált tételek mellett a tanítás és a szülői hozzáállás változása is hozzájárulhatott a javuláshoz.

Hajnal Csilla

2026. július 17., 07:552026. július 17., 07:55

Utoljára 2024-ben érettségiztek a hazai magyar diákok ugyanabból a tételből, mint többségi társaik. Akkor a 6030 magyar diákból 4111-en kaptak átmenőjegyet, vagyis országos szinten 68,1 százalékuknak sikerült a románérettségi.

Tavaly volt az első év, amikor differenciált tételek szerint bizonyíthattak, vagyis nem ugyanazt kapták, mint a román diákok. Az eredményeken ez már akkor is látszott: a magyar diákok országos átmenési aránya románból 79,42 százalék volt.

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Idén még ezt is felülmúlták a hazai magyar diákok, hiszen

országos szinten 88,15 százalékuk szerzett átmenőjegyet a románérettségin.

Székelyföldön Kovászna megyében 88,51 százalékos arányban mentek át a románvizsgán a magyar diákok, Hargita megyében ez az arány 89,38 százalék, Maros megyében pedig 89,65 százalék volt.

A szülők hozzáállása is változik

Crăciun Melinda marosvásárhelyi román szakos tanár szerint a differenciált vizsgatételen kívül másnak is köszönhető a magyar diákok sikeresebb románérettségije. Úgy véli, az is sokat számított, hogy

a tételek nem arra koncentrálnak, mit tudnak a diákok bemagolni, hanem a kompetenciákra épülnek.

„A szövegelemzés, szövegértés és a nyelvtani tételek is úgy vannak megalkotva, hogy a hangsúly azon legyen, mit sajátított el az évek alatt. Nem arra, hogy milyen sok információt, hanem hogy mit tud kihozni abból az információból, ami neki megvan. Ugyanakkor a dolgozatok javításában történnek változások, ilyen például az, hogy egy típusú hibáért csak egyszer vonják le a pontokat, ami megint egy előny” – magyarázta a tanár.

• Fotó: Freepik Galéria

Fotó: Freepik

Egy másik fontos jelenségre is felfigyelt:

mostanában a szülők is nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy kiskortól elindítsák a nyelvtanulás folyamatát.

„Tíz éve még az volt a hozzáállás, hogy «én megtanítottam magyarul, majd az iskolában megtanul románul», most nagyon sok szülő hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerek közösségbe járjon, hogy próbálja gyakorolni a kommunikációt, és ez meglátszik az eredményeken” – hangsúlyozta Crăciun Melinda.

Előny, ha nem ért magyarul a tanár

Valószínűleg az is hozzájárult a sikeresebb érettségihez, hogy az iskolában is másképp történik a tanítás: a román nyelvhez idegen nyelvként közelítenek, és

a rendszer nem várja el, hogy azért, mert egy gyerek Romániában él, alapból tudja a nyelvet.

„Sokszor a diákok úgy érkeznek ötödikbe, hogy nulláról vagy nagyon az elejéről kezdjük velük a román nyelvtanulást, de tizenkettedik osztályig be lehet hozni a lemaradást. Ott, ahol a tanárnő egyáltalán nem ért magyarul, elég jók az eredmények. Pont azért, mert a gyerek meg kell értesse magát, a tanárnőnek pedig meg kell értenie a gyereket, és hogyha jó a kapcsolat a tanár és a diákok között, a gyerekek jobban teljesítenek” – fejtette ki saját tapasztalatát a tanárnő.

Tavaly kaptak először differenciált tételt a magyar diákok román nyelv és irodalomból • Fotó: Haáz Vince Galéria

Tavaly kaptak először differenciált tételt a magyar diákok román nyelv és irodalomból

Fotó: Haáz Vince

A jobb eredmények másik oka az is, hogy a tanárok tapasztalatot szereztek a román nyelv idegen nyelvként való tanításában. Kezdetben erre nem voltak felkészülve, de idővel magabiztosabbá váltak, és ez meglátszott a diákok eredményein is.

Az általunk megkérdezett tanárnő úgy véli,

az idei vizsgatételek a végzősöktől elvárt szinten, B1–B2-es, középszintű érettségihez igazodtak.

A szókincs nagyrészt köznyelvi volt, csak enyhe szakmai árnyalattal, a szövegek pedig alapszinten is érthetőek voltak.

A tanárnő azt javasolja a magyar tizenegyedikeseknek, hogy legyenek nyitottak a román nyelv iránt: olvassanak románul, állítsák át a telefonjukat román nyelvre, kövessenek román influenszereket a közösségi oldalakon.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás
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