A megyei út és több patak alatt is át kell vezetni az Angyalost kiszolgáló szennyvízhálózatot

Látszik már az alagút vége: egy hónap múlva megkezdik az angyalosi szennyvízhálózat kiépítését az Anghel Saligny program által biztosított finanszírozási keretből. A kivitelezési munkálatokat a sepsiszentgyörgyi Baumeister cég fogja végezni.

Bodor Tünde 2026. július 18., 08:572026. július 18., 08:57

A községközponttól való távolsága miatt a Gidófalva községhez tartozó falvak (Étfalva-Zoltán, Fotosmartonos, Angyalos) közül Angyalos az utolsó, amelyben az ivóvízhálózat után megépül a szennyvízvezeték-rendszer is.

A leendő vezeték több mint 250 háztartást – 650 személyt – szolgál majd ki, a beruházás költsége közel 4 millió lej (áfa nélkül)

– tudtuk meg Porzsolt Levente polgármestertől, aki kiemelte, közvetlenül a kapuk elé helyezik el az aknákat, amelyekből a szennyvizet a gidófalvi ülepítőbe vezetik, onnan pedig továbbküldik a sepsiszentgyörgyi derítőállomásra.

Fotó: Tuchiluș Alex

A vezetékhálózatot egy helyen a megyei út alatt is át kell vinni, öt helyen pedig a patak alatt is át fognak haladni a csövek.

Mint az ivóvízhálózatot, a szennyvízrendszert is a Kovászna megyei vízszolgáltató, a Hydrokov kezeli majd. Hirdetés Az újabb munkálatok kapcsán arról is megkérdeztük a polgármestert, sikerült-e úrrá lenni azokon az évről évre ismétlődő gondokon, amelyek az ivóvíz-szolgáltatás időnkénti szünetei okoznak: nyáron rendszerint az öntözés miatt hörögnek a vízcsapok.

Fotó: Tuchiluș Alex