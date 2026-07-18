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A megyei út és több patak alatt is át kell vezetni az Angyalost kiszolgáló szennyvízhálózatot

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Látszik már az alagút vége: egy hónap múlva megkezdik az angyalosi szennyvízhálózat kiépítését az Anghel Saligny program által biztosított finanszírozási keretből. A kivitelezési munkálatokat a sepsiszentgyörgyi Baumeister cég fogja végezni.

Bodor Tünde

2026. július 18., 08:572026. július 18., 08:57

A községközponttól való távolsága miatt a Gidófalva községhez tartozó falvak (Étfalva-Zoltán, Fotosmartonos, Angyalos) közül Angyalos az utolsó, amelyben az ivóvízhálózat után megépül a szennyvízvezeték-rendszer is.

A leendő vezeték több mint 250 háztartást – 650 személyt – szolgál majd ki, a beruházás költsége közel 4 millió lej (áfa nélkül)

– tudtuk meg Porzsolt Levente polgármestertől, aki kiemelte, közvetlenül a kapuk elé helyezik el az aknákat, amelyekből a szennyvizet a gidófalvi ülepítőbe vezetik, onnan pedig továbbküldik a sepsiszentgyörgyi derítőállomásra.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A vezetékhálózatot egy helyen a megyei út alatt is át kell vinni, öt helyen pedig a patak alatt is át fognak haladni a csövek.

Mint az ivóvízhálózatot, a szennyvízrendszert is a Kovászna megyei vízszolgáltató, a Hydrokov kezeli majd.

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Az újabb munkálatok kapcsán arról is megkérdeztük a polgármestert, sikerült-e úrrá lenni azokon az évről évre ismétlődő gondokon, amelyek az ivóvíz-szolgáltatás időnkénti szünetei okoznak: nyáron rendszerint az öntözés miatt hörögnek a vízcsapok.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A június végi extrém hőség most is felszínre hozta a problémát – amit főképpen a víz mezőgazdasági célú hasznosítása okoz – derült ki, ezzel viszont addig együtt kell élni, míg a Hydrokov pályázati finanszírozással neki nem fog egy nagyobb rendszert kiépíteni, amellyel az Oltmenti falvakat (Gidófalva, Bodok) ráköti a sepsiszentgyörgyi ivóvízhálózatra: a várost ellátó kutak kapacitása ugyanis elegendő e falvak ellátására is.

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