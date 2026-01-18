Rovatok
Tisztázták az új szelektív kukák körüli kérdéseket – ezentúl sem mérés alapján szabják a díjakat Marosvásárhelyen

Ha beindul az új szolgáltató rendszere, akkor kizárólag csak ezekből a kukákból viszik el a szemetet • Fotó: Haáz Vince

Ha beindul az új szolgáltató rendszere, akkor kizárólag csak ezekből a kukákból viszik el a szemetet

Fotó: Haáz Vince

Az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója tisztázta a Marosvásárhelyen kiosztásra kerülő kukák körüli kérdéseket: az új rendszer célja az átlátható és egységes hulladékszállítás, de nem mérik le mindenkinek külön a szemétmennyiségét.

Hajnal Csilla

2026. január 18., 17:322026. január 18., 17:32

A marosvásárhelyi szemétszállításért felelős Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója, Tóth Andrea a Székelyhonnak nyilatkozva tisztázta a kiosztás alatt álló szelektív hulladéktárolók körül felmerült kérdéseket. Amint korábban beszámoltunk róla, a magánházaknál már folyamatban van az új kukák kiosztása, ezek használatára azonban még várni kell, mivel nem kompatibilisek a régi szemétszállító járművekkel.

korábban írtuk

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes- és biokukák kiosztása. A cél az igazságosabb díjszabás és a mérhető hulladéktermelés, de amíg az új kukák kompatibilisek lesznek az új járművekkel, még a régieket kell használni.

A kiosztásra kerülő kukák egyedi kóddal vannak ellátva, amely lehetővé teszi a szemétszállító számára, hogy azonosítsa, melyik háztartás hulladéka került az autóra. Ennek révén a szolgáltató átlátható módon nyomon tudja követni, hogy egy adott hónapban hányszor történt elszállítás egy-egy háztartás esetében. Az ügyvezető igazgató hozzátette:

akkor is érdemes kihelyezni a kukákat, ha azok egyik hétről a másikra nem telnek meg,

mivel a jelenlegi szolgáltatás árában benne van a heti elvitel.

Az új rendszer elsődleges célja annak rögzítése, hogy a kihelyezett hulladéktárolót elszállították-e az adott háztartástól vagy sem.

A jövőben tervben van az is, hogy a díjszabásnál figyelembe vegyék az elszállítások számát is, ez azonban egyelőre még nem befolyásolja a fizetendő összeget.

Tisztább és egységesebb lesz a szemétszállítás

Az új szelektív kukák átvétele azért is kiemelten fontos, mert így tisztább, egységesebb és átláthatóbb rendszerben történhet a hulladékszállítás. Jelenleg ugyanis előfordul, hogy a szemetet különféle edényekben, akár tálban helyezik ki a kapuk elé. Tóth Andrea szerint az új rendszer segítségével kiszűrhetők azok a jogi személyek is, amelyek nem jogi személyként fizetnek a hulladék elszállításáért, noha az általuk kitett hulladék mennyisége jóval meghaladja egy magánszemélyét.

A szemétszállító autókon található mérlegeket a cégek által kihelyezett, nagy mennyiségű hulladék mérésére fogják használni,

a lakosság esetében a kuka beazonositásával térfogatban jelenik meg az elvitt hulladék mennyisége, azaz a 120 liter kiüritése. Fontos kiemelni, hogy az új rendszer bevezetését követően kizárólag ezekből az új kukákból szállítják el a hulladékot – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhely egyébként azon kevés hazai városok közé tartozik, ahol idén nem emelkedett, hanem csökkent a szemétszállítás díja:

a korábbi közel 17 lej helyett ezentúl személyenként havi 15,5 lejt kell fizetni.

Ez annak köszönhető, hogy a szelektív hulladékgyűjtés egyre hatékonyabban működik a városban. Tóth Andrea kiemelte: mindez jól mutatja, hogy nem volt hiábavaló az a munka, amelyet a szelektív hulladékgyűjtés működtetéséért tettek, és ösztönző a lakosság számára is az, hogy a zsebén érzi: nem felesleges erőfeszítés külön gyűjteni az újrahasznosítható hulladékot.

Marosszék Marosvásárhely
