Tisztázták az új szelektív kukák körüli kérdéseket – ezentúl sem mérés alapján szabják a díjakat Marosvásárhelyen

Ha beindul az új szolgáltató rendszere, akkor kizárólag csak ezekből a kukákból viszik el a szemetet
Fotó: Haáz Vince
Az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója tisztázta a Marosvásárhelyen kiosztásra kerülő kukák körüli kérdéseket: az új rendszer célja az átlátható és egységes hulladékszállítás, de nem mérik le mindenkinek külön a szemétmennyiségét.
A marosvásárhelyi szemétszállításért felelős Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója, Tóth Andrea a Székelyhonnak nyilatkozva tisztázta a kiosztás alatt álló szelektív hulladéktárolók körül felmerült kérdéseket. Amint korábban beszámoltunk róla, a magánházaknál már folyamatban van az új kukák kiosztása, ezek használatára azonban még várni kell, mivel nem kompatibilisek a régi szemétszállító járművekkel.
Marosvásárhelyen zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes- és biokukák kiosztása. A cél az igazságosabb díjszabás és a mérhető hulladéktermelés, de amíg az új kukák kompatibilisek lesznek az új járművekkel, még a régieket kell használni.
A kiosztásra kerülő kukák egyedi kóddal vannak ellátva, amely lehetővé teszi a szemétszállító számára, hogy azonosítsa, melyik háztartás hulladéka került az autóra. Ennek révén a szolgáltató átlátható módon nyomon tudja követni, hogy egy adott hónapban hányszor történt elszállítás egy-egy háztartás esetében. Az ügyvezető igazgató hozzátette:
mivel a jelenlegi szolgáltatás árában benne van a heti elvitel.
Az új rendszer elsődleges célja annak rögzítése, hogy a kihelyezett hulladéktárolót elszállították-e az adott háztartástól vagy sem.
Az új szelektív kukák átvétele azért is kiemelten fontos, mert így tisztább, egységesebb és átláthatóbb rendszerben történhet a hulladékszállítás. Jelenleg ugyanis előfordul, hogy a szemetet különféle edényekben, akár tálban helyezik ki a kapuk elé. Tóth Andrea szerint az új rendszer segítségével kiszűrhetők azok a jogi személyek is, amelyek nem jogi személyként fizetnek a hulladék elszállításáért, noha az általuk kitett hulladék mennyisége jóval meghaladja egy magánszemélyét.
a lakosság esetében a kuka beazonositásával térfogatban jelenik meg az elvitt hulladék mennyisége, azaz a 120 liter kiüritése. Fontos kiemelni, hogy az új rendszer bevezetését követően kizárólag ezekből az új kukákból szállítják el a hulladékot – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató.
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhely egyébként azon kevés hazai városok közé tartozik, ahol idén nem emelkedett, hanem csökkent a szemétszállítás díja:
Ez annak köszönhető, hogy a szelektív hulladékgyűjtés egyre hatékonyabban működik a városban. Tóth Andrea kiemelte: mindez jól mutatja, hogy nem volt hiábavaló az a munka, amelyet a szelektív hulladékgyűjtés működtetéséért tettek, és ösztönző a lakosság számára is az, hogy a zsebén érzi: nem felesleges erőfeszítés külön gyűjteni az újrahasznosítható hulladékot.
