A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes- és biokukák kiosztása. A cél az igazságosabb díjszabás és a mérhető hulladéktermelés, de amíg az új kukák kompatibilisek lesznek az új járművekkel, még a régieket kell használni.
Marosvásárhelyen már javában zajlik az új, vegyeshulladék és biohulladék gyűjtésére szolgáló kukák kiosztása, amellyel egy igazságosabb hulladékgyűjtési rendszer megteremtésére törekednek a város magánházai esetében.
– de ez változhat az időjárás függvényében, illetve attól is függ, hogyan tudják átvenni ezeket a lakók. Viszont minden esetben hagynak levelet, amelyben közlik az átvétel helyét, ha nem találták otthon a lakókat – tudtuk meg Gombos Csabától, Marosvásárhely városmenedzserétől.
Kiosztották már a Tudor lakónegyedben, a Kövesdombon, a Kárpátok sétányán, az Egyesülés negyedben, a Szabadság utcában és az Ady Endre negyedben, kedden pedig elkezdték a November 7. negyedben is a kukák kiosztását. Van egy általános terv, de az időpontok változhatnak. A naprakész kiosztási terv megtalálható a Sylevy Cleaning Facebook-oldalán.
Fontos előrelépést jelent, hogy az új kukák RFID-chippel vannak ellátva, amely lehetővé teszi, hogy
Az új kukák chippel vannak ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a rendszer azonosítsa és mérje a háztartások által termelt hulladék mennyiségét
Fotó: Haáz Vince
Ez azt jelenti, hogy a hulladékot begyűjtő autó mérleggel lesz ellátva, és minden kuka kiürítésekor pontosan le tudja majd mérni, hogy az adott kukából mennyi hulladék került fel az autóra, a kukák pedig beazonosíthatók a chippek alapján.
Utóbbiba mindenképpen zacskó nélkül kell beledobni a lebomló hulladékot, mert a zacskó nem bomlik le – magyarázta Gombos Csaba.
Szerdán a Tavasz utcában osztották az új szeméttárolókat
Fotó: Haáz Vince
Az új kukák átvételéhez szükség van a tulajdonos személyazonosító igazolványára és a kukák átvételéről szóló nyilatkozat kitöltésére. Amennyiben nem tartózkodik otthon senki az átadási időpontban, egy levelet hagynak, amelyben jelzik, hogy a kukák személyesen átvehetők a Sylevy Cleaning vállalat egyik munkapontján, az Egyesülés negyedben.
Az új kukák kiosztásának befejezéséig és az új szolgáltatás tényleges indulásáig azonban kizárólag a régi kukákat használhatják a lakók, hiszen
Gombos Csaba kifejtette, a kukákat minden esetben az udvaron belül kell tárolni, és bár sok esetben kevés a hely annyi kuka tárolására egy-egy közös udvaron, a lakóknak ezt meg kell oldaniuk, hiszen tilos a közterületen tárolni azokat.
Fotó: Haáz Vince
A helyi rendőrség hatáskörébe tartozik a lakók figyelmeztetése és adott esetben megbírságolása is, amennyiben nem tartják be a szemét tárolására vonatkozó szabályokat. A közös udvarok esetében is annyit osztanak ki, ahány bejelentett háztartás van az adott udvaron.
A lakók közül, akik már átvették a kukákat, többen is megjegyezték: az új szeméttárolókon csak román nyelven van feltűntetve a belehelyezhető hulladéktípus. Azon kívül, hogy az információ félreértése konkrét problémákat okozhat a szeméttárolás során, a kétnyelvű felirat jog, józan ész és együttélés kérdése is.
