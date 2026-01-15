Rovatok
A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes- és biokukák kiosztása. A cél az igazságosabb díjszabás és a mérhető hulladéktermelés, de amíg az új kukák kompatibilisek lesznek az új járművekkel, még a régieket kell használni.

Hajnal Csilla

2026. január 15., 07:592026. január 15., 07:59

Marosvásárhelyen már javában zajlik az új, vegyeshulladék és biohulladék gyűjtésére szolgáló kukák kiosztása, amellyel egy igazságosabb hulladékgyűjtési rendszer megteremtésére törekednek a város magánházai esetében.

Az önkormányzat az új hulladékszállítóval, a Sylevy Cleaning vállalkozással közösen osztja ki a két kukát egy előre meghatározott program szerint

– de ez változhat az időjárás függvényében, illetve attól is függ, hogyan tudják átvenni ezeket a lakók. Viszont minden esetben hagynak levelet, amelyben közlik az átvétel helyét, ha nem találták otthon a lakókat – tudtuk meg Gombos Csabától, Marosvásárhely városmenedzserétől.

Kiosztották már a Tudor lakónegyedben, a Kövesdombon, a Kárpátok sétányán, az Egyesülés negyedben, a Szabadság utcában és az Ady Endre negyedben, kedden pedig elkezdték a November 7. negyedben is a kukák kiosztását. Van egy általános terv, de az időpontok változhatnak. A naprakész kiosztási terv megtalálható a Sylevy Cleaning Facebook-oldalán.

A mennyiség után fizetünk ezentúl

Fontos előrelépést jelent, hogy az új kukák RFID-chippel vannak ellátva, amely lehetővé teszi, hogy

a rendszer azonosítsa és mérje a háztartások által termelt hulladék mennyiségét, így a díjszabás igazságosabb lesz.

Az új kukák chippel vannak ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a rendszer azonosítsa és mérje a háztartások által termelt hulladék mennyiségét • Fotó: Haáz Vince

Az új kukák chippel vannak ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a rendszer azonosítsa és mérje a háztartások által termelt hulladék mennyiségét

Fotó: Haáz Vince

Ez azt jelenti, hogy a hulladékot begyűjtő autó mérleggel lesz ellátva, és minden kuka kiürítésekor pontosan le tudja majd mérni, hogy az adott kukából mennyi hulladék került fel az autóra, a kukák pedig beazonosíthatók a chippek alapján.

Minden háztartás kap egy 120 literes fekete kukát a vegyes hulladéknak, illetve egy ugyanekkora barna kukát a biohulladéknak.

Utóbbiba mindenképpen zacskó nélkül kell beledobni a lebomló hulladékot, mert a zacskó nem bomlik le – magyarázta Gombos Csaba.

Szerdán a Tavasz utcában osztották az új szeméttárolókat • Fotó: Haáz Vince

Szerdán a Tavasz utcában osztották az új szeméttárolókat

Fotó: Haáz Vince

Az új kukák átvételéhez szükség van a tulajdonos személyazonosító igazolványára és a kukák átvételéről szóló nyilatkozat kitöltésére. Amennyiben nem tartózkodik otthon senki az átadási időpontban, egy levelet hagynak, amelyben jelzik, hogy a kukák személyesen átvehetők a Sylevy Cleaning vállalat egyik munkapontján, az Egyesülés negyedben.

Közös udvar, sok kuka

Az új kukák kiosztásának befejezéséig és az új szolgáltatás tényleges indulásáig azonban kizárólag a régi kukákat használhatják a lakók, hiszen

az új kukák nem kompatibilisek a régi szolgáltató járműveivel.

Gombos Csaba kifejtette, a kukákat minden esetben az udvaron belül kell tárolni, és bár sok esetben kevés a hely annyi kuka tárolására egy-egy közös udvaron, a lakóknak ezt meg kell oldaniuk, hiszen tilos a közterületen tárolni azokat.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A helyi rendőrség hatáskörébe tartozik a lakók figyelmeztetése és adott esetben megbírságolása is, amennyiben nem tartják be a szemét tárolására vonatkozó szabályokat. A közös udvarok esetében is annyit osztanak ki, ahány bejelentett háztartás van az adott udvaron.

A régi kukák elszállításának időpontját az önkormányzat előre közölni fogja.

A lakók közül, akik már átvették a kukákat, többen is megjegyezték: az új szeméttárolókon csak román nyelven van feltűntetve a belehelyezhető hulladéktípus. Azon kívül, hogy az információ félreértése konkrét problémákat okozhat a szeméttárolás során, a kétnyelvű felirat jog, józan ész és együttélés kérdése is.

Marosszék Marosvásárhely
