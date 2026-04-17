Puszi&Pá az iskola előtt – ezt a kezdeményezést minden iskola előtt bevezethetnék

Az oktatás elkezdésével Puszi&Pá zónák működnek az egyik marosvásárhelyi iskola mellett: a szülők kitehetik az autóból a gyereket, majd hajtanak tovább – parkolni tilos. Kísérleti jelleggel vezették be, de úgy tűnik, a szülők megértették a lényegét.

Hajnal Csilla 2026. április 17., 07:392026. április 17., 07:39

Tábla jelzi az autósoknak, hogy itt csak rövid időre állhatnak meg Fotó: Haáz Vince

A legtöbb csíkszeredai és székelyudvarhelyi iskola megirigyelhetné: régóta várt változás történt a marosvásárhelyi Dacia Általános Iskola környékén, ahol a diákok végre biztonságosabb körülmények között léphetnek be az iskolakapun, ugyanis

pár napja nem parkolnak autók a bejárat közvetlen közelében.

Hirdetés Szerdától bevezették a Puszi&Pá (angolul Kiss & Ride) zónákat az iskola mellett – egyet az Árvácska utcában, egyet pedig a Tudor Vladimirescu utcában. Emellett az iskola oldalbejáratánál lévő Borona (Grapei) utcát

a reggeli érkezés meghatározott időszakában ideiglenesen lezárják a forgalom elől.

Eddig így nézett ki a Dacia iskola előtti járda –alig volt hely a gyalogos közlekedésre Fotó: Haáz Vince

Akkor működik jól, ha mindenki betartja a szabályokat Az ötlet 2023 óta szerepel a marosvásárhelyi önkormányzat részvételi költségvetési programjában, és most végre bevezették a Dacia iskolánál, igaz, egyelőre csak kísérleti jelleggel. A Marosszéki Közösségi Alapítvány kezdeményezése nagyjából a „tedd le és hajts tovább” elven működik, vagyis

ez egy rövid megállásra kialakított terület, ahol a szülők gyorsan és biztonságosan kitehetik gyermeküket az iskola közelében, anélkül hogy feltartanák a forgalmat vagy hosszasan parkolnának.

A rendszer számos nyugat-európai városban már bevált gyakorlat az iskolák előtt.

A zóna csak akkor működik hatékonyan, ha mindenki betartja az alapszabályokat. A lényeg egyszerű: az autó csak néhány pillanatra áll meg, amíg a gyermek kiszáll – parkolni vagy várakozni tilos.

Ha a szülőnek több időre van szüksége, parkolhat a közeli utcákban, és onnan folytathatják gyalog az utat.

Fontos az is, hogy a gyermek mindig az iskola és a járda felőli oldalon szálljon ki, ne az úttest irányába. Praktikus tanács a forgalom folyamatossága érdekében: a táskát és a felszerelést még megállás előtt készítsék elő, hogy a kiszállás a lehető leggyorsabb legyen. A helyszíni jelzéseket és az ideiglenes iránymutatásokat minden esetben be kell tartani.

Végre széles, kényelmes járda fogadja az iskolából kilépő diákokat Fotó: Haáz Vince

Végre visszakapták a járdát a gyalogosok Az iskolák előtti forgalom az egyik legveszélyesebb közlekedési helyzet a városi környezetben.

A kapkodva parkoló autók, a kettős sorok és az úttesten átrohanó gyerekek komoly balesetveszélyt jelentenek.

Eddig a bejárat előtti járdán kialakított parkoló mindig tele volt autókkal, amelyek a járda jelentős részét elfoglalták, még babakocsival sem lehetett végigmenni emiatt az iskola előtti járdarészen. Szerda reggel kényelmes járdarész fogadta a Dacia iskola diákjait, a legtöbb szülő, aki autóval vitte gyerekét iskolába, megértette a Puszi&Pá zóna lényegét, és

valóban csak pár másodpercre állt az erre kijelölt helyre – de most legalább volt erre kijelölt hely, és nem kellett az úttesten megállnia, hogy akadályozza ezzel a forgalmat.

A Marosszéki Közösségi Alapítvány közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a kezdeményezők megjegyzik, ez egyelőre kísérleti, ideiglenes intézkedés. A tapasztalatok, a közösségi visszajelzések és a biztonsági szempontok alapján a rendszer még módosulhat – a cél az, hogy az iskola környéke valóban biztonságos és barátságos hely legyen mindenki számára.