Puszi&Pá az iskola előtt – ezt a kezdeményezést minden iskola előtt bevezethetnék

Tábla jelzi az autósoknak, hogy itt csak rövid időre állhatnak meg
Fotó: Haáz Vince
Az oktatás elkezdésével Puszi&Pá zónák működnek az egyik marosvásárhelyi iskola mellett: a szülők kitehetik az autóból a gyereket, majd hajtanak tovább – parkolni tilos. Kísérleti jelleggel vezették be, de úgy tűnik, a szülők megértették a lényegét.
A legtöbb csíkszeredai és székelyudvarhelyi iskola megirigyelhetné: régóta várt változás történt a marosvásárhelyi Dacia Általános Iskola környékén, ahol a diákok végre biztonságosabb körülmények között léphetnek be az iskolakapun, ugyanis
Szerdától bevezették a Puszi&Pá (angolul Kiss & Ride) zónákat az iskola mellett – egyet az Árvácska utcában, egyet pedig a Tudor Vladimirescu utcában. Emellett az iskola oldalbejáratánál lévő Borona (Grapei) utcát
Eddig így nézett ki a Dacia iskola előtti járda –alig volt hely a gyalogos közlekedésre
Az ötlet 2023 óta szerepel a marosvásárhelyi önkormányzat részvételi költségvetési programjában, és most végre bevezették a Dacia iskolánál, igaz, egyelőre csak kísérleti jelleggel. A Marosszéki Közösségi Alapítvány kezdeményezése nagyjából a „tedd le és hajts tovább” elven működik, vagyis
A rendszer számos nyugat-európai városban már bevált gyakorlat az iskolák előtt.
A zóna csak akkor működik hatékonyan, ha mindenki betartja az alapszabályokat. A lényeg egyszerű: az autó csak néhány pillanatra áll meg, amíg a gyermek kiszáll – parkolni vagy várakozni tilos.
Fontos az is, hogy a gyermek mindig az iskola és a járda felőli oldalon szálljon ki, ne az úttest irányába. Praktikus tanács a forgalom folyamatossága érdekében: a táskát és a felszerelést még megállás előtt készítsék elő, hogy a kiszállás a lehető leggyorsabb legyen. A helyszíni jelzéseket és az ideiglenes iránymutatásokat minden esetben be kell tartani.
Végre széles, kényelmes járda fogadja az iskolából kilépő diákokat
Az iskolák előtti forgalom az egyik legveszélyesebb közlekedési helyzet a városi környezetben.
Eddig a bejárat előtti járdán kialakított parkoló mindig tele volt autókkal, amelyek a járda jelentős részét elfoglalták, még babakocsival sem lehetett végigmenni emiatt az iskola előtti járdarészen. Szerda reggel kényelmes járdarész fogadta a Dacia iskola diákjait, a legtöbb szülő, aki autóval vitte gyerekét iskolába, megértette a Puszi&Pá zóna lényegét, és
A Marosszéki Közösségi Alapítvány közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a kezdeményezők megjegyzik, ez egyelőre kísérleti, ideiglenes intézkedés.
A tapasztalatok, a közösségi visszajelzések és a biztonsági szempontok alapján a rendszer még módosulhat – a cél az, hogy az iskola környéke valóban biztonságos és barátságos hely legyen mindenki számára.
A kezdeményezés az Erasmus+ program támogatásával megvalósuló School Streets – Enjoy Your Journey to School projekt keretében zajlik, az Európai Unió finanszírozásával.
