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Egyelőre bezárnak, nem költöznek a játéktermek Csíkszeredában

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Egyetlen igénylést sem kapott még a csíkszeredai városháza annak érdekében, hogy valaki játéktermet szeretne nyitni a város peremén kijelölt, erre a célra megfelelő övezetben. A városközpontban, lakóövezetekben viszont zárnak be a játéktermek.

Kovács Attila

2026. július 08., 07:532026. július 08., 07:53

A szerencsejátékokat, sok esetben nyerőgépeket működtető vállalkozások nehéz napjait hozta az a jogszabály, amely kimondja, hogy az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szolgáltatóknak az országos licenc mellett működési engedélyt is kell beszerezniük attól a helyi önkormányzattól, amelynek területén tevékenységüket folytatják.

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A vétójogot a legtöbb város komolyan vette, így Csíkszereda is, és

az április végén lejárt határidőig meghozták a szerencsejáték-termek működésének korlátozásáról szóló önkormányzati határozatot.

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Nyerőgépek: részleges vagy teljes tiltás Csíkszeredában?

Az már biztosnak tűnik, hogy korlátozni fogják a nyerőgépeket és más, hasonló szerencsejátékokat üzemeltető helyek működését Csíkszeredában, de akár az is megtörténhet, hogy teljesen betiltják ezeket. A döntést egyeztetések előzik meg.

Eszerint nem tiltották be teljesen ezek működtetését, viszont a városközpontban és a lakóövezetekben nem maradt számukra hely, csak a város peremén.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az elfogadott szabályzat egyrészt megtiltotta nyerőgépek elhelyezését, üzemeltetését bárokban, üzletekben, kávézókban, éttermekben és más, erre nem engedélyezett helyiségekben, ugyanakkor

kijelölt egy kizárólagos övezetet, ahol szerencsejáték-termek nyithatók.

Ez a Hargita utca városszéli szakasza, és a Hajnal utca által közrezárt városrész, amely a myugati ipari övezetben található. Ezen a területen kívül csak a lottózók működhetnek a megszokott helyeken, de más szerencsejátékok nélkül.

Az azóta eltelt időszakban egyetlen szerencsejáték-szolgáltató sem igényelt engedélyt annak érdekében, a hogy a városszéli kijelölt övezetben szerencsejáték-termet nyisson

– tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A városvezető azt is megerősítette, ahogy ezt sokan látták is a városban, hogy több, korábban működő játékterem azóta bezárt, miután lejárt az országos licencük, mert

az önkormányzat engedélyét nem tudják megszerezni azokra a helyiségekre.

Mint mondta, arra nincs rálátása, hogy lesz-e igény a városszéli övezetben játéktermekre, mert a szabályzat előkészítésének időszaka óta, amikor levelezések, beszélgetések voltak a működtetőkkel, semmilyen jelzés nem érkezett a városházára. Hozzátette, azt látja, hogy a nagy szerencsejáték-szolgáltatók most már teljesen az online tér irányába mozdulnak tovább.

Csíkszék Csíkszereda
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