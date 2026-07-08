Egyelőre bezárnak, nem költöznek a játéktermek Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni
Egyetlen igénylést sem kapott még a csíkszeredai városháza annak érdekében, hogy valaki játéktermet szeretne nyitni a város peremén kijelölt, erre a célra megfelelő övezetben. A városközpontban, lakóövezetekben viszont zárnak be a játéktermek.
A szerencsejátékokat, sok esetben nyerőgépeket működtető vállalkozások nehéz napjait hozta az a jogszabály, amely kimondja, hogy az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szolgáltatóknak az országos licenc mellett működési engedélyt is kell beszerezniük attól a helyi önkormányzattól, amelynek területén tevékenységüket folytatják.
A vétójogot a legtöbb város komolyan vette, így Csíkszereda is, és
Az már biztosnak tűnik, hogy korlátozni fogják a nyerőgépeket és más, hasonló szerencsejátékokat üzemeltető helyek működését Csíkszeredában, de akár az is megtörténhet, hogy teljesen betiltják ezeket. A döntést egyeztetések előzik meg.
Eszerint nem tiltották be teljesen ezek működtetését, viszont a városközpontban és a lakóövezetekben nem maradt számukra hely, csak a város peremén.
Fotó: Borbély Fanni
Az elfogadott szabályzat egyrészt megtiltotta nyerőgépek elhelyezését, üzemeltetését bárokban, üzletekben, kávézókban, éttermekben és más, erre nem engedélyezett helyiségekben, ugyanakkor
Ez a Hargita utca városszéli szakasza, és a Hajnal utca által közrezárt városrész, amely a myugati ipari övezetben található. Ezen a területen kívül csak a lottózók működhetnek a megszokott helyeken, de más szerencsejátékok nélkül.
– tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől.
Fotó: Borbély Fanni
A városvezető azt is megerősítette, ahogy ezt sokan látták is a városban, hogy több, korábban működő játékterem azóta bezárt, miután lejárt az országos licencük, mert
Mint mondta, arra nincs rálátása, hogy lesz-e igény a városszéli övezetben játéktermekre, mert a szabályzat előkészítésének időszaka óta, amikor levelezések, beszélgetések voltak a működtetőkkel, semmilyen jelzés nem érkezett a városházára. Hozzátette, azt látja, hogy a nagy szerencsejáték-szolgáltatók most már teljesen az online tér irányába mozdulnak tovább.
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