Felújítás előtt a községháza és a kultúrotthon Csíkkozmáson

• Fotó: Kovács Attila

Fotó: Kovács Attila

Európai uniós támogatással történik meg Csíkkozmáson a polgármesteri hivatalnak és a kultúrháznak is otthont adó községháza felújítása, amelynek fenntartása így sokkal energiatakarékosabbá válik. A munkálatokat nyáron szeretnék elkezdeni.

Kovács Attila

2026. május 01., 19:29

2026. május 01., 19:522026. május 01., 19:52

Az alcsíki község a gyulafehérvári székhelyű Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez pályázott támogatásért az energiahatékonyságot célzó beruházás érdekében, ezt tavaly eredményesnek minősítették, és a finanszírozási szerződést is aláírták. Az 1943-ban épült, 1200 négyzetméteres alapterületű községháza, amely polgármesteri hivatal mellett a kultúrotthonnak is helyet ad, megérett a felújításra, nyílászárói régiek, a falak szigetelésére is szükség van, akárcsak a fűtés- villany- és vízhálózat cseréjére.

Székely furfanggal üzentek Dan Tanasának a kozmásiak
Székely furfanggal üzentek Dan Tanasának a kozmásiak

Másfél esztendőnyi szünet után újra a Községháza felirat fogadja a Csíkkozmási Polgármesteri Hivatal előtt elhaladókat. Ezúttal azonban nem az épület homlokzatára helyezték vissza a 2015 novemberében eltávolított betűket.

A tervezett munkálatok mindezekre kiterjednek – tudtuk meg Szántó László polgármestertől, aki azt is elmondta,

mivel a műemlékvédelmi előírások nem engedik az épület külalakjának változtatását, a hőszigetelést nem kívülről, hanem belülről kell végezni a homlokzat esetében is.

Az épület fűtését faaprítékos kazánnal biztosítják majd. Jelenleg a műszaki tervekhez kért kiegészítések láttamozását végzik Gyulafehérváron, és amint meglesz a jóváhagyás, következhet a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás kiírása. Ha a folyamat jól halad, és nem lesznek óvások,

arra számítanak, hogy a nyár elején nyertest hirdethetnek, aláírják a szerződést, és kezdődhet a munka

– ismertette a községvezető. Hozzátette, mivel a tervek véglegesítése a kért kiegészítések miatt elhúzódott, további hat hónappal meghosszabbították a beruházás befejezésének határidejét, így 2027 végéig kell végezni a felújítással.

A munkálatok időtartama alatt, mivel azokat nem lehet szakaszosan végezni,

a hivatal ideiglenesen új székhelyre költözik, nem messze, az út túloldalán álló jelenlegi közösségi ház épületébe

– mondta el a polgármester. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a román állami költségvetés társfinanszírozásával valósul meg a Központi Régió program keretében. Összértéke áfával együtt 14 millió 83 ezer lej.

Csíkszék, Csíkkozmás
A rovat további cikkei

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. április 30., csütörtök

Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal

Aláírták a finanszírozási szerződést a 125-ös jelzésű megyei út Dánfalva és Balánbánya közötti, közel 19 kilométeres szakaszának teljes felújítására. A több mint 217 millió lejes beruházás részeként korszerűsítik az útpályát és hidakat újítanak fel.

Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal
Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal
2026. április 30., csütörtök

Csíkdánfalvától Balánbányáig újul meg a 125-ös megyei út – járdával, biciklisávval, töltőállomásokkal
2026. április 30., csütörtök

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára

A köztiszteletben álló egykori történelemtanár halálhírét a Márton Áron Főgimnázium közölte Facebook-oldalán.

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára
Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára
2026. április 30., csütörtök

Elhunyt Bács Károly, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori történelemtanára
2026. április 29., szerda

Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken

Csíkszeredában is lehet majd számítani drónos és légifelvételes ellenőrzésekre, amelyek célja, hogy beazonosítsák az adónyilvántartásban nem szereplő épületeket. Az adótörvénykönyv módosítása tette lehetővé ezt az önkormányzatok számára.

Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken
Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken
2026. április 29., szerda

Figyelem, Csíkszereda: drónról is fogják nézni, mi épült a telken
2026. április 29., szerda

Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál

Motorkerékpár és autó ütközött Csíkkarcfalva kijáratánál, kedden délután, egy személyt kórházba szállítottak.

Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál
Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál
2026. április 29., szerda

Motoros baleset történt Csíkkarcfalvánál
2026. április 29., szerda

Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ

Végéhez közeledik a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás. Idén el is kezdődhetne a munkálat, de ez a tervek elkészítésétől, és a rendelkezésre álló pénztől is függ.

Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ
Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ
2026. április 29., szerda

Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ
2026. április 27., hétfő

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában

Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában
Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában
2026. április 27., hétfő

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában
2026. április 27., hétfő

Lovasszekér ütött el egy idős férfit

Kiskorú által irányított lovasszekér ütött el egy idős férfit szombaton este Kászonaltízen; a tettes elhagyta a helyszínt, de a hatóságok hamar rátaláltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Lovasszekér ütött el egy idős férfit
Lovasszekér ütött el egy idős férfit
2026. április 27., hétfő

Lovasszekér ütött el egy idős férfit
2026. április 27., hétfő

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában

Elszaporodtak a rágcsálók Csíkszereda egyes részein: főként a városközpontban okoznak gondot a patkányok és az egerek, de más városrészeken is jelen vannak. A szakemberek szerint ellenük csak rendszeres és összehangolt irtással lehet hatékonyan fellépni.

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában
Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában
2026. április 27., hétfő

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában
2026. április 26., vasárnap

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette

Olcsó kis hangfalat talált a csomagban egy csíkszeredai férfi, miután az interneten szkennert (lapolvasót) rendelt. Azért osztotta meg az esetet, hogy mások ne járjanak hasonlóan, a fogyasztóvédelem pedig tanácsokat adott az ilyen átverések kikerülésére.

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette
Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette
2026. április 26., vasárnap

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette
