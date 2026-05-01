Európai uniós támogatással történik meg Csíkkozmáson a polgármesteri hivatalnak és a kultúrháznak is otthont adó községháza felújítása, amelynek fenntartása így sokkal energiatakarékosabbá válik. A munkálatokat nyáron szeretnék elkezdeni.

Kovács Attila 2026. május 01., 19:292026. május 01., 19:29 2026. május 01., 19:522026. május 01., 19:52

Az alcsíki község a gyulafehérvári székhelyű Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez pályázott támogatásért az energiahatékonyságot célzó beruházás érdekében, ezt tavaly eredményesnek minősítették, és a finanszírozási szerződést is aláírták. Az 1943-ban épült, 1200 négyzetméteres alapterületű községháza, amely polgármesteri hivatal mellett a kultúrotthonnak is helyet ad, megérett a felújításra, nyílászárói régiek, a falak szigetelésére is szükség van, akárcsak a fűtés- villany- és vízhálózat cseréjére. A tervezett munkálatok mindezekre kiterjednek – tudtuk meg Szántó László polgármestertől, aki azt is elmondta,

mivel a műemlékvédelmi előírások nem engedik az épület külalakjának változtatását, a hőszigetelést nem kívülről, hanem belülről kell végezni a homlokzat esetében is.

Az épület fűtését faaprítékos kazánnal biztosítják majd. Jelenleg a műszaki tervekhez kért kiegészítések láttamozását végzik Gyulafehérváron, és amint meglesz a jóváhagyás, következhet a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás kiírása. Ha a folyamat jól halad, és nem lesznek óvások,

arra számítanak, hogy a nyár elején nyertest hirdethetnek, aláírják a szerződést, és kezdődhet a munka

– ismertette a községvezető. Hozzátette, mivel a tervek véglegesítése a kért kiegészítések miatt elhúzódott, további hat hónappal meghosszabbították a beruházás befejezésének határidejét, így 2027 végéig kell végezni a felújítással. Hirdetés A munkálatok időtartama alatt, mivel azokat nem lehet szakaszosan végezni,

a hivatal ideiglenesen új székhelyre költözik, nem messze, az út túloldalán álló jelenlegi közösségi ház épületébe