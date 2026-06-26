Ivókutakkal és párakapukkal készül Marosvásárhely a rendkívüli hőségre

A város több pontján is ivókutakat helyeznek ki
Fotó: Haáz Vince
Narancssárga hőségriasztás van érvényben Maros megyében, az előrejelzés szerint 33–37 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók. A várható kánikula miatt a marosvásárhelyi önkormányzat ivóvízkutakat és párakapukat biztosít a lakosság számára.
2026. június 26., 14:232026. június 26., 14:23
2026. június 26., 14:242026. június 26., 14:24
A hétvégére kiadott narancssárga hőségriasztás miatt több intézkedést is bevezet a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a lakosság védelmében. Mint arról korábban beszámoltunk, Székelyföldön rendkívüli hőség várható: a nappali csúcshőmérséklet több helyen 35-37 Celsius-fok között alakulhat, a hőérzet pedig ennél is magasabb lehet.
A nagy meleg enyhítésére több helyszínen ivóvízkutakat biztosítanak Marosvásárhelyen:
a Színház téren,
a Rózsák terén,
a polgármesteri hivatalnál,
a marosvásárhelyi várban,
a Somostetőn,
a Mihai Eminescu Ifjúsági Háznál,
több lakónegyedi játszótéren,
valamint a város zöldség- és élelmiszerpiacain.
Emellett két párakaput is üzembe helyeznek: az egyiket a Színház téri autóbusz-megállónál, a másikat a Virágóra közelében.
Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén, a meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani.
A polgármesteri hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy
A városvezetés szerint az intézkedések célja, hogy a rendkívüli hőség idején mindenki biztonságosabban vészelhesse át a legforróbb napokat.
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A hőségriadó miatt egyébként az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szakemberei pénteken ajánlásokat fogalmaztak meg a lakosság számára a kánikula idejére.
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