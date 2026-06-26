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Ivókutakkal és párakapukkal készül Marosvásárhely a rendkívüli hőségre

A város több pontján is ivókutakat helyeznek ki • Fotó: Haáz Vince

A város több pontján is ivókutakat helyeznek ki

Fotó: Haáz Vince

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Narancssárga hőségriasztás van érvényben Maros megyében, az előrejelzés szerint 33–37 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók. A várható kánikula miatt a marosvásárhelyi önkormányzat ivóvízkutakat és párakapukat biztosít a lakosság számára.

Székelyhon

2026. június 26., 14:232026. június 26., 14:23

2026. június 26., 14:242026. június 26., 14:24

A hétvégére kiadott narancssárga hőségriasztás miatt több intézkedést is bevezet a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a lakosság védelmében. Mint arról korábban beszámoltunk, Székelyföldön rendkívüli hőség várható: a nappali csúcshőmérséklet több helyen 35-37 Celsius-fok között alakulhat, a hőérzet pedig ennél is magasabb lehet.

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A nagy meleg enyhítésére több helyszínen ivóvízkutakat biztosítanak Marosvásárhelyen:

  • a Színház téren,

  • a Rózsák terén,

  • a polgármesteri hivatalnál,

  • a marosvásárhelyi várban,

  • a Somostetőn,

  • a Mihai Eminescu Ifjúsági Háznál,

  • több lakónegyedi játszótéren,

  • valamint a város zöldség- és élelmiszerpiacain.

Emellett két párakaput is üzembe helyeznek: az egyiket a Színház téri autóbusz-megállónál, a másikat a Virágóra közelében.

korábban írtuk

Rendkívüli hőség várható Székelyföldön
Rendkívüli hőség várható Székelyföldön

Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén, a meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani.

A polgármesteri hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy

ha valaki a hőség miatt rosszul lesz, vagy segítségre szoruló embert látnak, haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívó számot.

A városvezetés szerint az intézkedések célja, hogy a rendkívüli hőség idején mindenki biztonságosabban vészelhesse át a legforróbb napokat.

korábban írtuk

Ezt javasolják a szakemberek a hőség idejére
Ezt javasolják a szakemberek a hőség idejére

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szakemberei pénteken ajánlásokat fogalmaztak meg a lakosság számára a kánikula idejére.

A hőségriadó miatt egyébként az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szakemberei pénteken ajánlásokat fogalmaztak meg a lakosság számára a kánikula idejére.

Marosszék Marosvásárhely Kánikula
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