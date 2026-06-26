Ivókutakkal és párakapukkal készül Marosvásárhely a rendkívüli hőségre

Narancssárga hőségriasztás van érvényben Maros megyében, az előrejelzés szerint 33–37 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók. A várható kánikula miatt a marosvásárhelyi önkormányzat ivóvízkutakat és párakapukat biztosít a lakosság számára.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A hétvégére kiadott narancssárga hőségriasztás miatt több intézkedést is bevezet a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a lakosság védelmében. Mint arról korábban beszámoltunk, Székelyföldön rendkívüli hőség várható: a nappali csúcshőmérséklet több helyen 35-37 Celsius-fok között alakulhat, a hőérzet pedig ennél is magasabb lehet.

Hirdetés

A nagy meleg enyhítésére több helyszínen ivóvízkutakat biztosítanak Marosvásárhelyen:

a Színház téren,

a Rózsák terén,

a polgármesteri hivatalnál,

a marosvásárhelyi várban,

a Somostetőn,

a Mihai Eminescu Ifjúsági Háznál,

több lakónegyedi játszótéren,

valamint a város zöldség- és élelmiszerpiacain.

Emellett két párakaput is üzembe helyeznek: az egyiket a Színház téri autóbusz-megállónál, a másikat a Virágóra közelében.

korábban írtuk Rendkívüli hőség várható Székelyföldön Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén, a meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani.

A polgármesteri hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy