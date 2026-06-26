Ezt javasolják a szakemberek a hőség idejére

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szakemberei pénteken ajánlásokat fogalmaztak meg a lakosság számára a kánikula idejére.

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A közegészségügyi intézet közleményében hangsúlyozza, hogy a szélsőséges hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent: a hőstressz a klímaváltozáshoz kapcsolódó halálozások egyik vezető oka,

súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri betegségeket, a cukorbetegséget, a mentális zavarokat és az asztmát,

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a hőguta életveszélyes állapot, fennállása esetén haladéktalan orvosi beavatkozásra van szükség.

emellett fokozhatja a balesetek kockázatát és növeli egyes fertőző betegségek terjedésének veszélyét.

A legveszélyeztetettebbek az idősek, a csecsemők és kisgyermekek, a krónikus betegek,

valamint azok, akik a szabadban vagy nem megfelelően szellőző helyiségekben dolgoznak, illetve rossz lakhatási körülmények között élnek.



Azt javasolják a lakosságnak, hogy

11 és 18 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon,

kerüljék a nagy fizikai megterheléssel járó szabadtéri tevékenységeket,

használjanak fényvédő krémet,

ajánlott árnyékban tartózkodni, napközben 2-3 órát hűvös helyen tölteni,

figyelemmel kísérni a hatóságok által kiadott riasztásokat,

a lakás hűtése érdekében napközben célszerű zárva tartani az ablakokat és leengedni a redőnyöket vagy behúzni a sötétítőket,

a szellőztetés éjszaka történjen, amikor kint hűvösebb van,

a nem használt elektromos készülékeket célszerű kikapcsolni, mivel ezek is hőt termelnek.

A szakemberek szerint 40 Celsius-fok felett az elektromos ventilátorok használata már nem ajánlott, mert ilyenkor inkább melegítik, mint hűtik a szervezetet.

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Fontos megelőzni a szervezet túlmelegedését és a kiszáradást. Ehhez ajánlott világos színű, könnyű, természetes anyagból készült ruhákat viselni, kalapot és napszemüveget hordani, időnként hűvös zuhanyt venni és rendszeresen vizet inni (óránként egy pohárral, napi legalább 2-3 litert).

Kerülni kell az alkohol, a magas koffeintartalmú és a cukros italok, valamint a nehéz, zsíros ételek fogyasztás. Ezzel szemben