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Ezt javasolják a szakemberek a hőség idejére

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szakemberei pénteken ajánlásokat fogalmaztak meg a lakosság számára a kánikula idejére.

Székelyhon

2026. június 26., 12:462026. június 26., 12:46

A közegészségügyi intézet közleményében hangsúlyozza, hogy a szélsőséges hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent: a hőstressz a klímaváltozáshoz kapcsolódó halálozások egyik vezető oka,

súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri betegségeket, a cukorbetegséget, a mentális zavarokat és az asztmát,

emellett fokozhatja a balesetek kockázatát és növeli egyes fertőző betegségek terjedésének veszélyét.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a hőguta életveszélyes állapot, fennállása esetén haladéktalan orvosi beavatkozásra van szükség.

A legveszélyeztetettebbek az idősek, a csecsemők és kisgyermekek, a krónikus betegek,

valamint azok, akik a szabadban vagy nem megfelelően szellőző helyiségekben dolgoznak, illetve rossz lakhatási körülmények között élnek.

Azt javasolják a lakosságnak, hogy

  • 11 és 18 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon,

  • kerüljék a nagy fizikai megterheléssel járó szabadtéri tevékenységeket,

  • használjanak fényvédő krémet,

  • ajánlott árnyékban tartózkodni, napközben 2-3 órát hűvös helyen tölteni,

  • figyelemmel kísérni a hatóságok által kiadott riasztásokat,

  • a lakás hűtése érdekében napközben célszerű zárva tartani az ablakokat és leengedni a redőnyöket vagy behúzni a sötétítőket,

  • a szellőztetés éjszaka történjen, amikor kint hűvösebb van,

  • a nem használt elektromos készülékeket célszerű kikapcsolni, mivel ezek is hőt termelnek.

A szakemberek szerint 40 Celsius-fok felett az elektromos ventilátorok használata már nem ajánlott, mert ilyenkor inkább melegítik, mint hűtik a szervezetet.

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Fontos megelőzni a szervezet túlmelegedését és a kiszáradást. Ehhez ajánlott világos színű, könnyű, természetes anyagból készült ruhákat viselni, kalapot és napszemüveget hordani, időnként hűvös zuhanyt venni és rendszeresen vizet inni (óránként egy pohárral, napi legalább 2-3 litert).

Kerülni kell az alkohol, a magas koffeintartalmú és a cukros italok, valamint a nehéz, zsíros ételek fogyasztás. Ezzel szemben

ajánlott sok friss, magas víztartalmú zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani,

például uborkát, paradicsomot, sárga- és görögdinnyét, szilvát.

A közegészségügyi intézet külön felhívja a figyelmet arra, hogy gyermekeket és háziállatokat soha nem szabad parkoló autóban hagyni, mert rövid idő alatt életveszélyesen felforrósodhat az utastér.

A hat hónaposnál fiatalabb kisbabákat nem szabad közvetlen napsütésnek kitenni;

számukra könnyű, a karokat és lábakat fedő ruházat, széles karimájú kalap, szükség esetén UV-szűrős napszemüveg ajánlott, és a sétákat is árnyékos helyen, délelőtti vagy esti órákban célszerű megtenni – írja az Agerpres.

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Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Kánikula
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Rádió Gyergyószék

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