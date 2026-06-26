Ezt javasolják a szakemberek a hőség idejére

Fotó: Pinti Attila
Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szakemberei pénteken ajánlásokat fogalmaztak meg a lakosság számára a kánikula idejére.
A közegészségügyi intézet közleményében hangsúlyozza, hogy a szélsőséges hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent: a hőstressz a klímaváltozáshoz kapcsolódó halálozások egyik vezető oka,
emellett fokozhatja a balesetek kockázatát és növeli egyes fertőző betegségek terjedésének veszélyét.
A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a hőguta életveszélyes állapot, fennállása esetén haladéktalan orvosi beavatkozásra van szükség.
valamint azok, akik a szabadban vagy nem megfelelően szellőző helyiségekben dolgoznak, illetve rossz lakhatási körülmények között élnek.
Azt javasolják a lakosságnak, hogy
11 és 18 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon,
kerüljék a nagy fizikai megterheléssel járó szabadtéri tevékenységeket,
használjanak fényvédő krémet,
ajánlott árnyékban tartózkodni, napközben 2-3 órát hűvös helyen tölteni,
figyelemmel kísérni a hatóságok által kiadott riasztásokat,
a lakás hűtése érdekében napközben célszerű zárva tartani az ablakokat és leengedni a redőnyöket vagy behúzni a sötétítőket,
a szellőztetés éjszaka történjen, amikor kint hűvösebb van,
a nem használt elektromos készülékeket célszerű kikapcsolni, mivel ezek is hőt termelnek.
A szakemberek szerint 40 Celsius-fok felett az elektromos ventilátorok használata már nem ajánlott, mert ilyenkor inkább melegítik, mint hűtik a szervezetet.
Fontos megelőzni a szervezet túlmelegedését és a kiszáradást. Ehhez ajánlott világos színű, könnyű, természetes anyagból készült ruhákat viselni, kalapot és napszemüveget hordani, időnként hűvös zuhanyt venni és rendszeresen vizet inni (óránként egy pohárral, napi legalább 2-3 litert).
Kerülni kell az alkohol, a magas koffeintartalmú és a cukros italok, valamint a nehéz, zsíros ételek fogyasztás. Ezzel szemben
például uborkát, paradicsomot, sárga- és görögdinnyét, szilvát.
A közegészségügyi intézet külön felhívja a figyelmet arra, hogy gyermekeket és háziállatokat soha nem szabad parkoló autóban hagyni, mert rövid idő alatt életveszélyesen felforrósodhat az utastér.
számukra könnyű, a karokat és lábakat fedő ruházat, széles karimájú kalap, szükség esetén UV-szűrős napszemüveg ajánlott, és a sétákat is árnyékos helyen, délelőtti vagy esti órákban célszerű megtenni – írja az Agerpres.
Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén, a meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ közös miniszterelnök-jelöltje, Siegfried Mureșan pénteken közölte, célja egy hozzáértő, egységes Európa-barát kormány létrehozása.
Ünnepélyes keretek között adták át pénteken a csíkmadarasi kultúrházat. A több mint 250 férőhelyes épület a helyi közösségi élet új központja lesz, ahol kulturális rendezvények, próbák és találkozók kapnak helyet.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek.
Narancssárga, majd vörös hőségriasztás lép életbe Hargita, Maros és Kovászna megyében a hétvégén, a meteorológusok szerint vasárnap már rendkívüli hőségre és fokozott hőérzetre kell számítani.
Románia rekordösszegű, 10 milliárd euró uniós forrást hívott le a 2025. június 10. és 2026. június 10. közötti időszakban – közölte Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvivő miniszter.
A meteorológusok által beharangozott kánikulában a felhevült lakosokat vízpartokra és medencébe csábítja a sepsiszentgyörgyi Rekreatív Rt.: az Állomás negyedi tónál e hétvégétől lehet csónakázni és vízibiciklizni, a strandon pedig fürödni.
Oroszország újabb dróntámadásokat hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Románia folyami határának közelében péntek virradóra – közölte a védelmi minisztérium.
Majdnem ezer hektárral csökkent a burgonyával beültetett Hargita megyei szántóföldek összterülete múlt évhez képest. Vannak azonban kedvező változások is a mezőgazdaság szerkezetének alakulásában.
A Mars és az Uránusz ritka bolygóegyüttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt július 4-én, a hajnali égen.
Nicușor Dan reméli, hogy meglesznek az eszközei a rendszer megreformálásához. Az államfőt az újságírók azokra a vádakra reagáltatták, amelyek szerint maga is a „rendszer” része.
szóljon hozzá!