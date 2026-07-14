A Világbank is részt vett a közalkalmazotti bértörvény tervezetének kidolgozásában

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Fotó: Orbán Orsolya
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kijelentette, hogy a bértörvény – még ha nem is tökéletes – lehetővé teszi a PNRR-ből származó források lehívását, valamint a közszféra egyensúlytalanságainak kijavítására irányuló folyamat elindítását.
2026. július 14., 11:042026. július 14., 11:04
2026. július 14., 11:052026. július 14., 11:05
A B1 televíziónak hétfő este nyilatkozó Bolojan rámutatott: a közalkalmazotti bértörvény tervezetén két évig dolgozott a munkaügyi minisztérium a Világbank szakértői csapatával közösen. Elemezték az Európai Unió országainak bérszintjét, megvizsgálták a bértáblákat, és Románia lehetőségeit figyelembe véve dolgozták ki a tervezetet. Ez a törvénytervezet alapos tanulmányokon alapul – hangsúlyozta.
„Nem tökéletes, de ez az, amit tehetünk egyrészt azért, hogy megszerezzük az európai forrásokat, amelyekből finanszírozhatjuk a beruházásokat, másrészt pedig azért, hogy elindítsuk a romániai közszféra egyensúlytalanságainak kijavítását célzó folyamatot” – szögezte le a kormányfő.
Bolojan elutasította azokat a vádakat, miszerint a kormány megpróbálja áthárítani a felelősséget a parlamentre az országos helyreállítási terv (PNRR) törvényeinek elfogadását illetően.
– idézi a kormányfőt az Agerpres hírügynökség.
Véleménye szerint rá kell áldozni egy, két rendkívüli parlamenti ülésszakot, vagy akár többet is, ha kell, hogy ezen törvények elfogadásával Románia teljesíthesse a PNNR-s alapok lehívásához szükséges feltételeket.
Azt is kifejtette, hogy Románia bérkerete ebben az évben 166 milliárd lei, amely a következő évben legfeljebb 12 milliárd lejjel növelhető.
„Románia – függetlenül attól, hogy ki kormányoz – nem engedheti meg magának, hogy a bérköltségeket ennél az összegnél nagyobb mértékben növelje, mert
vannak olyan határok, amelyeket nem léphetünk át: a személyzeti kiadások nem haladhatják meg a bruttó hazai termék 8,1 százalékát” – nyomatékosította a kormányfő.
Emlékeztetett ugyanakkor, hogy amennyiben Románia nem fogadja el a közalkalmazotti bértörvényt, 770 millió eurót veszít a PNRR-alapokból.
„Sajnálatos módon a munkaügyi miniszterek utolsó pillanatra halasztották az előterjesztését, mivel nem akarták vállalni a felelősséget” – mondta még Bolojan.
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