A Világbank is részt vett a közalkalmazotti bértörvény tervezetének kidolgozásában

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kijelentette, hogy a bértörvény – még ha nem is tökéletes – lehetővé teszi a PNRR-ből származó források lehívását, valamint a közszféra egyensúlytalanságainak kijavítására irányuló folyamat elindítását.

Székelyhon 2026. július 14., 11:042026. július 14., 11:04 2026. július 14., 11:052026. július 14., 11:05

A B1 televíziónak hétfő este nyilatkozó Bolojan rámutatott: a közalkalmazotti bértörvény tervezetén két évig dolgozott a munkaügyi minisztérium a Világbank szakértői csapatával közösen. Elemezték az Európai Unió országainak bérszintjét, megvizsgálták a bértáblákat, és Románia lehetőségeit figyelembe véve dolgozták ki a tervezetet. Ez a törvénytervezet alapos tanulmányokon alapul – hangsúlyozta. „Nem tökéletes, de ez az, amit tehetünk egyrészt azért, hogy megszerezzük az európai forrásokat, amelyekből finanszírozhatjuk a beruházásokat, másrészt pedig azért, hogy elindítsuk a romániai közszféra egyensúlytalanságainak kijavítását célzó folyamatot” – szögezte le a kormányfő. Bolojan elutasította azokat a vádakat, miszerint a kormány megpróbálja áthárítani a felelősséget a parlamentre az országos helyreállítási terv (PNRR) törvényeinek elfogadását illetően.

Nem arról van szó, hogy a felelősséget a kormányról a parlamentre hárítsuk át, hanem ez az egyetlen lehetőség ezeknek a törvényeknek az elfogadására

– idézi a kormányfőt az Agerpres hírügynökség. Véleménye szerint rá kell áldozni egy, két rendkívüli parlamenti ülésszakot, vagy akár többet is, ha kell, hogy ezen törvények elfogadásával Románia teljesíthesse a PNNR-s alapok lehívásához szükséges feltételeket. Hirdetés Azt is kifejtette, hogy Románia bérkerete ebben az évben 166 milliárd lei, amely a következő évben legfeljebb 12 milliárd lejjel növelhető. „Románia – függetlenül attól, hogy ki kormányoz – nem engedheti meg magának, hogy a bérköltségeket ennél az összegnél nagyobb mértékben növelje, mert

a gazdaságunk csak ennyit enged meg;