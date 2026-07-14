A székelyföldi megyéket is érinti az újabb viharriasztás

2026. július 14., kedd

Iratkozás előtt még jön az elosztás a nyolcadikosoknál

Kitölthetik a középiskolai felvételi jelentkezési lapokat a nyolcadikosok július 13. és 20. között, majd július 22-én számítógépes elosztással dől el, ki melyik kilencedik osztályba jut be. Az iratkozás július 23. és 28. között lesz.