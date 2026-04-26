A öt okos dokkolóállomást a Klinikák negyed közelében helyezték el, és a tervek szerint 120 bicikli lesz forgalomban

Bár még hátravan a helyi tanács jóváhagyása, de már elérhető az a honlap és telefonos alkalmazás, amelyen keresztül egyszerű és elektromos kerékpárokat is lehet majd gyűjtőállomásokon keresztül bérelni Marosvásárhelyen.

Hajnal Csilla 2026. április 26., 17:332026. április 26., 17:33

Sepsiszentgyörgyön bevált a két éve bevezetett kerékpárkölcsönző rendszer, most Marosvásárhelyen a sor: a szolgáltatás heti hét nap, éjjel-nappal elérhető lesz, ha megszavazzák a projekt indulását.

A biciklik megérkeztek, a dokkoloállomások a helyükön vannak, már csak a helyi tanács jóváhagyására vár a projekt indulása.

A szolgáltatásról minden tudnivaló megtalálható a rendszer honlapján.

Fotó: Haáz Vince

Az öt, okos dokkolóállomást a Klinikák negyed közelében helyezték el, és

összesen 120 bicikli lesz forgalomban – ebből 90 sima és 30 elektromos.

A kerékpárok feloldása a biciklivázon lévő QR-kód leolvasásával vagy az alkalmazás által generált kód beütésével történik, a visszaadást hangjelzés és zöld fényjelzés igazolja.

A kerékpár az első 60 percben díjmentesen használható, függetlenül attól, hogy aznap hányszor kölcsönzi ki valaki.

Fotó: Haáz Vince

Ha ez az időkeret lejár, és a kerékpárt nem adják vissza időben, a rendszer automatikusan pótdíjat számít fel – a túllépés pillanatától kezdve – magyarázta megkeresésünkre Borsos Csaba, a polgármesteri hivatal sajtófelelőse. A meghaladott időre a pótdíjat a rendszer közvetlenül a regisztrált bankkártyáról vonja le: az első túllépett óráért 5 lej,

a következő egy óráért 15 lejt,

240 perces késedelemért 200 lejt von le – olvasható a hivatalos szabályzatban.

Fotó: Haáz Vince

A szolgáltatás igénybevételéhez fiókot kell létrehozni a PBSC mobilalkalmazásban (Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető) vagy a velotargumures.ro weboldalon. A regisztrációhoz legalább 14 éves kor szükséges, a 18 év alatti fiatalok kizárólag szülői vagy gyámi hozzájárulással regisztrálhatnak.

A szolgáltatás egész évben működni fog, de az időjárási körülményektől függően és a kerékpárok felülvizsgálati ideje alatt szünetelhet.

Fotó: Haáz Vince

A bringakölcsönzésről szóló határozatot az önkormányzat helyi tanácsának következő rendes ülésén terjesztik be szavazásra. Ez azt jelenti, hogy amennyiben jóváhagyják, pár napon belül el is indulhat a szolgáltatás Marosvásárhelyen – tette hozzá Borsos Csaba. Az európai uniós beruházás keretében megvalósuló program célja az autós közlekedés visszaszorítása, a zajszennyezés, valamint a széndioxid-kibocsátás csökkentése a környezetbarát közlekedés népszerűsítése révén.