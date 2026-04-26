A öt okos dokkolóállomást a Klinikák negyed közelében helyezték el, és a tervek szerint 120 bicikli lesz forgalomban
Fotó: Haáz Vince
Bár még hátravan a helyi tanács jóváhagyása, de már elérhető az a honlap és telefonos alkalmazás, amelyen keresztül egyszerű és elektromos kerékpárokat is lehet majd gyűjtőállomásokon keresztül bérelni Marosvásárhelyen.
Sepsiszentgyörgyön bevált a két éve bevezetett kerékpárkölcsönző rendszer, most Marosvásárhelyen a sor: a szolgáltatás heti hét nap, éjjel-nappal elérhető lesz, ha megszavazzák a projekt indulását.
A szolgáltatásról minden tudnivaló megtalálható a rendszer honlapján.
Fotó: Haáz Vince
A tervek szerint 120 bicikli lesz forgalomban.
A kerékpárok feloldása a biciklivázon lévő QR-kód leolvasásával vagy az alkalmazás által generált kód beütésével történik, a visszaadást hangjelzés és zöld fényjelzés igazolja.
Fotó: Haáz Vince
Ha ez az időkeret lejár, és a kerékpárt nem adják vissza időben, a rendszer automatikusan pótdíjat számít fel – a túllépés pillanatától kezdve – magyarázta megkeresésünkre Borsos Csaba, a polgármesteri hivatal sajtófelelőse.
A meghaladott időre a pótdíjat a rendszer közvetlenül a regisztrált bankkártyáról vonja le:
az első túllépett óráért 5 lej,
a következő egy óráért 15 lejt,
240 perces késedelemért 200 lejt von le
– olvasható a hivatalos szabályzatban.
Fotó: Haáz Vince
A szolgáltatás igénybevételéhez fiókot kell létrehozni a PBSC mobilalkalmazásban (Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető) vagy a velotargumures.ro weboldalon. A regisztrációhoz legalább 14 éves kor szükséges, a 18 év alatti fiatalok kizárólag szülői vagy gyámi hozzájárulással regisztrálhatnak.
Fotó: Haáz Vince
A bringakölcsönzésről szóló határozatot az önkormányzat helyi tanácsának következő rendes ülésén terjesztik be szavazásra. Ez azt jelenti, hogy amennyiben jóváhagyják, pár napon belül el is indulhat a szolgáltatás Marosvásárhelyen – tette hozzá Borsos Csaba.
Az európai uniós beruházás keretében megvalósuló program célja az autós közlekedés visszaszorítása, a zajszennyezés, valamint a széndioxid-kibocsátás csökkentése a környezetbarát közlekedés népszerűsítése révén.
Fotó: Haáz Vince
