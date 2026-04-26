Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Érkezik a kerékpárkölcsönző rendszer Marosvásárhelyre is

A öt okos dokkolóállomást a Klinikák negyed közelében helyezték el, és a tervek szerint 120 bicikli lesz forgalomban

Bár még hátravan a helyi tanács jóváhagyása, de már elérhető az a honlap és telefonos alkalmazás, amelyen keresztül egyszerű és elektromos kerékpárokat is lehet majd gyűjtőállomásokon keresztül bérelni Marosvásárhelyen.

Hajnal Csilla

2026. április 26., 17:332026. április 26., 17:33

Sepsiszentgyörgyön bevált a két éve bevezetett kerékpárkölcsönző rendszer, most Marosvásárhelyen a sor: a szolgáltatás heti hét nap, éjjel-nappal elérhető lesz, ha megszavazzák a projekt indulását.

A biciklik megérkeztek, a dokkoloállomások a helyükön vannak, már csak a helyi tanács jóváhagyására vár a projekt indulása.

A szolgáltatásról minden tudnivaló megtalálható a rendszer honlapján.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az öt, okos dokkolóállomást a Klinikák negyed közelében helyezték el, és

összesen 120 bicikli lesz forgalomban – ebből 90 sima és 30 elektromos.

A kerékpárok feloldása a biciklivázon lévő QR-kód leolvasásával vagy az alkalmazás által generált kód beütésével történik, a visszaadást hangjelzés és zöld fényjelzés igazolja.

A kerékpár az első 60 percben díjmentesen használható, függetlenül attól, hogy aznap hányszor kölcsönzi ki valaki.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Ha ez az időkeret lejár, és a kerékpárt nem adják vissza időben, a rendszer automatikusan pótdíjat számít fel – a túllépés pillanatától kezdve – magyarázta megkeresésünkre Borsos Csaba, a polgármesteri hivatal sajtófelelőse.

A meghaladott időre a pótdíjat a rendszer közvetlenül a regisztrált bankkártyáról vonja le:

  • az első túllépett óráért 5 lej,

  • a következő egy óráért 15 lejt,

  • 240 perces késedelemért 200 lejt von le

– olvasható a hivatalos szabályzatban.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A szolgáltatás igénybevételéhez fiókot kell létrehozni a PBSC mobilalkalmazásban (Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető) vagy a velotargumures.ro weboldalon. A regisztrációhoz legalább 14 éves kor szükséges, a 18 év alatti fiatalok kizárólag szülői vagy gyámi hozzájárulással regisztrálhatnak.

A szolgáltatás egész évben működni fog, de az időjárási körülményektől függően és a kerékpárok felülvizsgálati ideje alatt szünetelhet.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A bringakölcsönzésről szóló határozatot az önkormányzat helyi tanácsának következő rendes ülésén terjesztik be szavazásra. Ez azt jelenti, hogy amennyiben jóváhagyják, pár napon belül el is indulhat a szolgáltatás Marosvásárhelyen – tette hozzá Borsos Csaba.

Az európai uniós beruházás keretében megvalósuló program célja az autós közlekedés visszaszorítása, a zajszennyezés, valamint a széndioxid-kibocsátás csökkentése a környezetbarát közlekedés népszerűsítése révén.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
A Maior testvérpár hátát nézte a Hargita Rali mezőnye
Lövöldözni kezdett egy férfi a fehér házi tudósítók díszvacsoráján, Trumpot kimenekítették
Maior növelte előnyét, Tempestini üldözi a Hargita Ralin
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Székelyhon

Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

A rovat további cikkei

2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó

Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.

2026. április 26., vasárnap

A fákat sem kímélte az erős szél

Több fát is kidöntött az erős szél vasárnap Marosvásárhelyen, a tűzoltókat három helyszínre riasztották. Maroshévízen egy fa az áramvezetékekre zuhant, ezért a tűzoltók mellett az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre vonultak.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Újabb, robbanótöltettel ellátott drónmaradványokat találtak, ezúttal Tulcea megyében

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tűzszerészei robbanótöltetet találtak a Tulcea megyei Luncavița és Văcăreni térségében becsapódott drónmaradványokban – számolt be vasárnap a védelmi minisztérium.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit

Életét vesztette vasárnap Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak – közölte a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Jobbkormányos autók: kiderült, mi okozza a legtöbb balesetet

A Román Rendőrség vasárnap közölte, hogy 2020 és 2025 között a jobbkormányos gépkocsikat érintő balesetek mintegy 84 százaléka azért történt, mert a járművezetők nem tartották be a közlekedési szabályokat.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Amikor túl szép, hogy igaz legyen: csalásra utalhatnak a gyanúsan alacsony árak

A belügyminisztérium vasárnap a szellemi tulajdon világnapján arra figyelmeztetett, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Növekvő árak, szűkülő kínálat: idén is folytatódik az Új otthon program

A kormány idén is folytatja az Új otthon programot, 500 millió lejes hitelgarancia-kerettel – derül ki a pénzügyminisztérium vasárnap közzétett jogszabálytervezetéből.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Külügyminiszter: az orosz nagykövet nem tudta cáfolni a drón orosz eredetét

Most fordult elő először, hogy az orosz fél nem tudta teljes mértékben tagadni a Románia légterébe szombat hajnalban behatoló drón orosz eredetét – jelentette ki szombat este Oana Țoiu a bukaresti orosz nagykövet bekéretéséről.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Április végi fagy Csíkszeredában

Bár szombaton napközben Székelyföld-szerte napos, tavaszi idő volt, vasárnap reggelre több helyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A leghidegebbet ezúttal is Csíkszeredában mérték.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 25., szombat

Drónincidens: Bukarest határozott üzenetet küldött Moszkvának

A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.

2026. április 25., szombat

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!