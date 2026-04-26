A fákat sem kímélte az erős szél

A Mărăști utcában is kidőlt egy fa

A Mărăști utcában is kidőlt egy fa

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Több fát is kidöntött az erős szél vasárnap Marosvásárhelyen, a tűzoltókat három helyszínre riasztották. Maroshévízen egy fa az áramvezetékekre zuhant, ezért a tűzoltók mellett az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre vonultak.

2026. április 26., 18:592026. április 26., 18:59

2026. április 26., 19:152026. április 26., 19:15

A marosvásárhelyi tűzoltók vasárnap három helyszínre is kiszálltak, miután bejelentést kaptak az erős szél által meggyengített fákról. Először a Dózsa György utcába vonultak ki emelőkocsival, ahol egy tömbház közvetlen közelében álló fa

veszélyt jelentett a járókelőkre és az épület ablakaira is.

Ezután a Mărăști utcába hívták őket, ahol egy fa teljesen kidőlt, veszélyeztetve a közelben lévő játszótéri elemeket. A tűzoltóknak a Szabadság utcába is ki kellett szállniuk, ahol szintén egy kidőlt fáról érkezett bejelentés.

A Dózsa György utcában sem kímélte a fát az erős szél

A Dózsa György utcában sem kímélte a fát az erős szél

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A Hargita megyei Maroshévízen, a December 1. utcában egy fa az áramvezetékekre zuhant. A helyszínre a tűzoltók és az áramszolgáltató ügyeletesei vonultak ki.

Mint arról beszámoltunk, vasárnap délután összesen 1110 fogyasztó maradt áram nélkül Hargita megyében, miután az erős szél megrongált 13 transzformátorállomást.

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt
Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt

Villanyáram-kiesést okozott az erős szél több Hargita megyei településen vasárnap délután; összesen 1110 fogyasztó érintett.

Marosszék Gyergyószék Tűzoltóság
2026. április 26., vasárnap

Újabb, robbanótöltettel ellátott drónmaradványokat találtak, ezúttal Tulcea megyében

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tűzszerészei robbanótöltetet találtak a Tulcea megyei Luncavița és Văcăreni térségében becsapódott drónmaradványokban – számolt be vasárnap a védelmi minisztérium.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit

Életét vesztette vasárnap Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak – közölte a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Jobbkormányos autók: kiderült, mi okozza a legtöbb balesetet

A Román Rendőrség vasárnap közölte, hogy 2020 és 2025 között a jobbkormányos gépkocsikat érintő balesetek mintegy 84 százaléka azért történt, mert a járművezetők nem tartották be a közlekedési szabályokat.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Amikor túl szép, hogy igaz legyen: csalásra utalhatnak a gyanúsan alacsony árak

A belügyminisztérium vasárnap a szellemi tulajdon világnapján arra figyelmeztetett, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Növekvő árak, szűkülő kínálat: idén is folytatódik az Új otthon program

A kormány idén is folytatja az Új otthon programot, 500 millió lejes hitelgarancia-kerettel – derül ki a pénzügyminisztérium vasárnap közzétett jogszabálytervezetéből.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Külügyminiszter: az orosz nagykövet nem tudta cáfolni a drón orosz eredetét

Most fordult elő először, hogy az orosz fél nem tudta teljes mértékben tagadni a Románia légterébe szombat hajnalban behatoló drón orosz eredetét – jelentette ki szombat este Oana Țoiu a bukaresti orosz nagykövet bekéretéséről.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Április végi fagy Csíkszeredában

Bár szombaton napközben Székelyföld-szerte napos, tavaszi idő volt, vasárnap reggelre több helyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A leghidegebbet ezúttal is Csíkszeredában mérték.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 25., szombat

Drónincidens: Bukarest határozott üzenetet küldött Moszkvának

A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, a nemzeti oldal újjászervezésén fog dolgozni

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Drónmaradványokat találtak Tulcea megyében is

A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.

2026. április 25., szombat

