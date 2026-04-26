A fákat sem kímélte az erős szél

A Mărăști utcában is kidőlt egy fa
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Több fát is kidöntött az erős szél vasárnap Marosvásárhelyen, a tűzoltókat három helyszínre riasztották. Maroshévízen egy fa az áramvezetékekre zuhant, ezért a tűzoltók mellett az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre vonultak.
2026. április 26., 18:59
A marosvásárhelyi tűzoltók vasárnap három helyszínre is kiszálltak, miután bejelentést kaptak az erős szél által meggyengített fákról. Először a Dózsa György utcába vonultak ki emelőkocsival, ahol egy tömbház közvetlen közelében álló fa
Ezután a Mărăști utcába hívták őket, ahol egy fa teljesen kidőlt, veszélyeztetve a közelben lévő játszótéri elemeket. A tűzoltóknak a Szabadság utcába is ki kellett szállniuk, ahol szintén egy kidőlt fáról érkezett bejelentés.
A Dózsa György utcában sem kímélte a fát az erős szél
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A Hargita megyei Maroshévízen, a December 1. utcában egy fa az áramvezetékekre zuhant. A helyszínre a tűzoltók és az áramszolgáltató ügyeletesei vonultak ki.
Mint arról beszámoltunk, vasárnap délután összesen 1110 fogyasztó maradt áram nélkül Hargita megyében, miután az erős szél megrongált 13 transzformátorállomást.
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tűzszerészei robbanótöltetet találtak a Tulcea megyei Luncavița és Văcăreni térségében becsapódott drónmaradványokban – számolt be vasárnap a védelmi minisztérium.
Életét vesztette vasárnap Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak – közölte a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
A Román Rendőrség vasárnap közölte, hogy 2020 és 2025 között a jobbkormányos gépkocsikat érintő balesetek mintegy 84 százaléka azért történt, mert a járművezetők nem tartották be a közlekedési szabályokat.
A belügyminisztérium vasárnap a szellemi tulajdon világnapján arra figyelmeztetett, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára.
A kormány idén is folytatja az Új otthon programot, 500 millió lejes hitelgarancia-kerettel – derül ki a pénzügyminisztérium vasárnap közzétett jogszabálytervezetéből.
Most fordult elő először, hogy az orosz fél nem tudta teljes mértékben tagadni a Románia légterébe szombat hajnalban behatoló drón orosz eredetét – jelentette ki szombat este Oana Țoiu a bukaresti orosz nagykövet bekéretéséről.
Bár szombaton napközben Székelyföld-szerte napos, tavaszi idő volt, vasárnap reggelre több helyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A leghidegebbet ezúttal is Csíkszeredában mérték.
A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.
Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.
A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.
