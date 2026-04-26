A fákat sem kímélte az erős szél

Több fát is kidöntött az erős szél vasárnap Marosvásárhelyen, a tűzoltókat három helyszínre riasztották. Maroshévízen egy fa az áramvezetékekre zuhant, ezért a tűzoltók mellett az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre vonultak.

A marosvásárhelyi tűzoltók vasárnap három helyszínre is kiszálltak, miután bejelentést kaptak az erős szél által meggyengített fákról. Először a Dózsa György utcába vonultak ki emelőkocsival, ahol egy tömbház közvetlen közelében álló fa

veszélyt jelentett a járókelőkre és az épület ablakaira is.

Ezután a Mărăști utcába hívták őket, ahol egy fa teljesen kidőlt, veszélyeztetve a közelben lévő játszótéri elemeket. A tűzoltóknak a Szabadság utcába is ki kellett szállniuk, ahol szintén egy kidőlt fáról érkezett bejelentés.

A Dózsa György utcában sem kímélte a fát az erős szél

A Hargita megyei Maroshévízen, a December 1. utcában egy fa az áramvezetékekre zuhant. A helyszínre a tűzoltók és az áramszolgáltató ügyeletesei vonultak ki.

Mint arról beszámoltunk, vasárnap délután összesen 1110 fogyasztó maradt áram nélkül Hargita megyében, miután az erős szél megrongált 13 transzformátorállomást.