A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak

Négy hónap alatt hatszáznál több szabálytalanul parkoló vagy közterületen hagyott autót szállítottak el Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármestert cáfolta, hogy a luxus, nagyméretű járművek a helyükön maradnak, bárhol is állomásoznak.

Marosvásárhelyen tavaly szeptemberben fogtak neki – több év kihagyás után – a szabálytalanul parkoló gépkocsik elszállításához. Első körben azokat az autókat szedték össze, amelyekről kiderült, hogy már nincsenek forgalomba írva, vagy nem tudni, ki a tulajdonosa. Aztán naponta felemelték és elszállították azokat, amelyek tiltott helyen parkoltak, akadályozták a közlekedést, elállták a garázsok, mentőautók útját.

Hatszáznál több tulajdonos bánta

A városháza közzétette a tavalyi elszállításra vonatkozó adatokat, amelyekből kiderül, hogy szeptember és december között 612 járművet vittek el. Ezek tíz százaléka volt elhagyottnak nyilvánított.

Utóbbi megállapítás akár több hónapba is telhet, hiszen első körben megkeresik a hosszabb ideje közterületen hagyott autók tulajdonosát és felszólítják, hogy szállíttassa el a járművet. A tulajdonos azonosításában a helyi önkormányzatnál és a rendőrségnél lévő adatokat is felhasználják.

Ha a megadott határidőig nem viszik el az autót, akkor beütemezik az elszállítását. Tavaly