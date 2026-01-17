A luxusautókat is elszállítják, ha szabálytalanul parkolnak

Legyen bármilyen drága is egy autó, parkolásnál nincs pardon. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Négy hónap alatt hatszáznál több szabálytalanul parkoló vagy közterületen hagyott autót szállítottak el Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármestert cáfolta, hogy a luxus, nagyméretű járművek a helyükön maradnak, bárhol is állomásoznak.
Marosvásárhelyen tavaly szeptemberben fogtak neki – több év kihagyás után – a szabálytalanul parkoló gépkocsik elszállításához. Első körben azokat az autókat szedték össze, amelyekről kiderült, hogy már nincsenek forgalomba írva, vagy nem tudni, ki a tulajdonosa. Aztán naponta felemelték és elszállították azokat, amelyek tiltott helyen parkoltak, akadályozták a közlekedést, elállták a garázsok, mentőautók útját.
A városháza közzétette a tavalyi elszállításra vonatkozó adatokat, amelyekből kiderül, hogy szeptember és december között 612 járművet vittek el. Ezek tíz százaléka volt elhagyottnak nyilvánított.
Utóbbi megállapítás akár több hónapba is telhet, hiszen első körben megkeresik a hosszabb ideje közterületen hagyott autók tulajdonosát és felszólítják, hogy szállíttassa el a járművet. A tulajdonos azonosításában a helyi önkormányzatnál és a rendőrségnél lévő adatokat is felhasználják.
Ha a megadott határidőig nem viszik el az autót, akkor beütemezik az elszállítását. Tavaly
A szállítási, tárolási költségek és a szabálytalan parkolásért kirótt büntetés összesen 1300 lejbe kerül.
Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán a Székelyhonnak cáfolta azokat a híreszteléseket, miszerint a luxusautókat, drága járműveket nem szállítják el. Mint kiemelte, a szállítókocsi kapacitása némiképp korlátozott, tehát például nem tud kisteherautókat elszállítani, de nagyobb méretű személyautókat mindenképp.
A városvezetőtől megtudtuk, hogy a helyi rendőrök és a piacigazgatóság alkalmazottai, akik ezt a szolgáltatást biztosítják, ellenőrzik a gépkocsi adatait elszállítás előtt, vagyis
Soós Zoltántól megtudtuk, hogy az elmúlt időszakban még az egyik volt alpolgármester autóját is elszállították, mert nem a kijelölt helyen állomásozott.
Marosvásárhely polgármestere úgy értékelte, hogy a megszorító intézkedésre szükség van, és a folyamatos elszállítások ellenére naponta vannak olyan sofőrök, akik akadályozzák a forgalmat, elfoglalják a garázs- és kapubejárókat, úgy állnak meg, hogy a tűzoltók, mentők nem tudnak közlekedni. A visszajelzések alapján többen vannak azok, akik egyetértenek ezzel az intézkedéssel és fontosnak tartják a közúti szabályok betartását.
Ha valakinek elszállítják az autóját, érdeklődhet a 0730 040 207-es, illetve a 0365 411 441-es telefonszámon.
