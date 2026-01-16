Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel

Amennyiben a felújítást nem végzik el a tulajdonosok a megadott határidőig, 2027-től magasabb árat fizetnek
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Négyzetméterenként 10 euróra csökkentik a garázsok éves bérleti díját, de csak akkor, ha a tulajdonos felújítja azt az előírt szabványok alapján. Ha ezt nem végzi el, a koncessziós díj összege 2027-től jelentősen megemelkedik.
A sepsiszentgyörgyi helyi tanács január 19-én szavaz arról a határozattervezetről, amely a garázsokra vonatkozó koncessziós szerződések időtartamának módosítását javasolja 2030. december 31-ig, ugyanakkor 10 euró/négyzetméterben határozná meg az éves bérleti díjat.
Ez a kedvezményes díj azonban feltételhez kötött:
A városvezetés célja az egységes városkép kialakítása, ezért a felújítást a tulajdonosoknak azonos módon, garázssoronként közösen kell elvégezniük. Az önkormányzat idén április 30-ig ingyenesen a tulajdonosok rendelkezésére bocsátja a műszaki terveket, amelyek meghatározzák a pontos vizuális és építészeti előírásokat.
Amennyiben a felújítást nem végzik el a tulajdonosok a megadott határidőig, nemcsak a kedvezménytől esnek el, de 2027-től még magasabb árat is fizetnek:
A városháza közleménye szerint a bérleti díjak szabályozására a korábbi aránytalanságok megszüntetése miatt is szükség volt. Míg egyes garázstulajdonosok évente mindössze 24 lejt, míg mások 1300 lejt fizettek ugyanolyan típusú garázs után.
Kiemelik továbbá: azért döntöttek a kompromisszumos megoldás mellett, mert az ország más városaival ellentétben itt nem a garázsok lebontása, hanem azok
Az önkormányzat számításai alapján két garázs alapterületén három szabványos parkolóhely alakítható ki. Közel 700 garázs lebontásával a sepsiszentgyörgyiek plusz 300 új parkolóhelyhez jutnának, tehát összesen 1000 parkolóhely lenne.
