Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel

Amennyiben a felújítást nem végzik el a tulajdonosok a megadott határidőig, 2027-től magasabb árat fizetnek

Négyzetméterenként 10 euróra csökkentik a garázsok éves bérleti díját, de csak akkor, ha a tulajdonos felújítja azt az előírt szabványok alapján. Ha ezt nem végzi el, a koncessziós díj összege 2027-től jelentősen megemelkedik.

Székelyhon 2026. január 16., 17:592026. január 16., 17:59

A sepsiszentgyörgyi helyi tanács január 19-én szavaz arról a határozattervezetről, amely a garázsokra vonatkozó koncessziós szerződések időtartamának módosítását javasolja 2030. december 31-ig, ugyanakkor 10 euró/négyzetméterben határozná meg az éves bérleti díjat. Ez a kedvezményes díj azonban feltételhez kötött:

a tulajdonosok 2026. november 30-ig kötelesek elvégezni a garázsok felújítási munkálatait.

A városvezetés célja az egységes városkép kialakítása, ezért a felújítást a tulajdonosoknak azonos módon, garázssoronként közösen kell elvégezniük. Az önkormányzat idén április 30-ig ingyenesen a tulajdonosok rendelkezésére bocsátja a műszaki terveket, amelyek meghatározzák a pontos vizuális és építészeti előírásokat. Amennyiben a felújítást nem végzik el a tulajdonosok a megadott határidőig, nemcsak a kedvezménytől esnek el, de 2027-től még magasabb árat is fizetnek:

az éves koncessziós díj összege 2027-től négyzetméterenként 25 euróra emelkedik.

A városháza közleménye szerint a bérleti díjak szabályozására a korábbi aránytalanságok megszüntetése miatt is szükség volt. Míg egyes garázstulajdonosok évente mindössze 24 lejt, míg mások 1300 lejt fizettek ugyanolyan típusú garázs után. Kiemelik továbbá: azért döntöttek a kompromisszumos megoldás mellett, mert az ország más városaival ellentétben itt nem a garázsok lebontása, hanem azok

rendezett városképbe való illesztése a cél.